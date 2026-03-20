Atraparon a una viuda negra en Esteban Echeverría: había robado una camioneta, dos televisores y 500.000 pesos

A la víctima le robó una camioneta, dos televisores y 500 mil pesos

Este viernes, en Esteban Echeverría, personal policial allanó una vivienda y detuvo a una mujer por un robo bajo la modalidad “viuda negra”. La Subcomisaría Nuestras Malvinas intervino tras recibir la denuncia de J.I.H., quien denunció el hurto de su vehículo, dos televisores y una suma considerable de dinero tras un encuentro con la aprehendida.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió el lunes por la noche, después de que la víctima concretara una cita con una mujer identificada como Luly, a quien conocía desde diciembre del año pasado y con quien mantenía encuentros esporádicos en distintos puntos del Barrio San Francisco.

El hombre relató que la noche del miércoles 18 de marzo, después de compartir bebidas con la mujer en su casa, perdió el conocimiento y solo logró recuperarlo a la mañana siguiente, cuando notó la ausencia de la visitante y la falta de su camioneta Ford Ecosport, dos televisores Smart TV y 500.000 pesos.

La policía allanó una vivienda en la calle Ferraroti al 800 y detuvo a L.G.B., de 33 años, secuestrando parte del dinero robado

La relación entre ambos había comenzado meses atrás a través de mensajes y encuentros ocasionales, pero esta fue la primera vez que la mujer acudió a la vivienda del denunciante.

Según la policía, la investigación permitió identificar y localizar a la sospechosa en un domicilio de la calle Ferraroti al 800. El fiscal de turno, Fernando Semisa, autorizó un allanamiento de urgencia en el lugar, que resultó en la detención de L.G.B., de 33 años, conocida como Luly. Durante el procedimiento, las autoridades lograron secuestrar 107.500 pesos, parte del supuesto botín sustraído a Herrera.

El caso fue puesto bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Esteban Echeverría, bajo la intervención del fiscal Semisa, quien avaló las actuaciones de la fuerza policial. De acuerdo con lo consignado en el acta, la detenida no presentaba impedimentos legales previos.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 4 y del fiscal Fernando Semisa, quien avaló el procedimiento policial

La modalidad del hecho fue calificada como hurto bajo la tipología de “viuda negra”, una figura utilizada para describir delitos en los que la víctima es abordada tras una cita amorosa, quedando vulnerable ante la sustracción de objetos de valor y dinero.

El antecedente de una viuda negra que cayó en Villa Urquiza

Una joven de 24 años, acusada de cometer robos bajo la modalidad de “viuda negra”, resultó detenida por la Policía de la Ciudad en Villa Urquiza tras descubrir rastros que la conectaban con un hecho ocurrido el 1 de junio de 2025: su huella dactilar apareció en una copa de vidrio y en latas de bebidas energizantes.

La División Investigaciones Comunales 11, responsable del procedimiento, informó que la sospechosa fue hallada en un departamento ubicado en la calle Valdenegro al 3400, luego de reunir pruebas y recuperar los objetos robados.

Durante el operativo, las autoridades secuestraron tres teléfonos móviles, una cámara y tres remeras. También incautaron dos tipos de sedantes, según informaron fuentes del caso a Infobae. Las mismas fuentes creen que la mujer planeaba realizar nuevos delitos.

En un caso similar en Villa Urquiza, una joven de 24 años fue detenida tras ser identificada por una huella dactilar en una copa de vidrio

La investigación se originó a partir de la denuncia de un hombre que había conocido a una mujer a través de una aplicación de citas. Según los datos del expediente, tras compartir bebidas alcohólicas en su departamento de la calle Nogoyá al 2400, la víctima perdió el conocimiento y, al despertar, advirtió tanto la ausencia de su acompañante como de varias pertenencias.

Las cámaras de seguridad grabaron la fuga de la viuda negra con el botín. Las imágenes forman parte del expediente.

El avance clave en la pesquisa se produjo cuando la Superintendencia de Policía Científica analizó los rastros hallados en el lugar. La huella dactilar permitió identificar a la sospechosa, cuyos perfiles en redes sociales coincidían con las imágenes captadas.

La información fue remitida a la sección AFIS de la División Identificaciones Papiloscópicas. Tras el análisis, los resultados “arrojaron la identidad de la delincuente a través del cruzamiento de datos con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad”, explicaron a este medio.

En la última etapa del operativo, los investigadores advirtieron que la buscada solía mudarse con frecuencia para evitar ser localizada. No obstante, tras una investigación exhaustiva, confirmaron que se encontraba en una vivienda del barrio de Villa Urquiza, donde finalmente fue detenida.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, Secretaría N°133, encabezado por la Dra. Turner, intervino en la causa, que se caratuló como “robo en poblado y en banda”.