Cayó una viuda negra en Villa Urquiza: el error que la delató y el increíble hallazgo en su departamento

La Policía de la Ciudad detuvo a una mujer acusada de operar bajo la modalidad 'viuda negra' en el barrio de Villa Urquiza. Las cámaras de seguridad la captaron ingresando a un edificio con su víctima, a quien luego drogó para robarle.

Una joven de 24 años, señalada como autora de robos bajo la modalidad “viuda negra”, fue detenida por la Policía de la Ciudad en Villa Urquiza, tras el hallazgo clave de rastros que la vincularon a la implicada con un hecho ocurrido el 1 de junio de 2025: su huella dactilar en una copa de vidrio y en latas de bebidas energizantes.

La División Investigaciones Comunales 11, encargada del operativo, informó que la imputada fue localizada en un departamento sobre la calle Valdenegro al 3400, tras recopilar pruebas y reunir los elementos sustraídos.

Durante el allanamiento, se incautaron tres celulares, una cámara y tres remeras. Además, encontraron dos sedantes, precisaron fuentes del caso a Infobae. Las fuentes sospechan que la mujer iba a cometer otros golpes.

El momento en que la imputada sale sola del edificio

El origen de la investigación se remontó a la denuncia de un hombre que había conocido a una mujer mediante una aplicación de citas. Según los datos de la causa, luego de compartir bebidas alcohólicas en su domicilio de la calle Nogoyá al 2400, la víctima perdió el conocimiento y, al despertar, advirtió la ausencia de su acompañante, junto con varias de sus pertenencias.

Las cámaras de seguridad registraron la huida de la viuda negra con el botín. Las imágenes acompañan esta nota.

Durante los allanamientos se encontraron dos sedantes

El avance determinante surgió cuando la Superintendencia de Policía Científica procesó los rastros recolectados en la escena. La huella dactilar permitió avanzar en la identificación de la imputada, cuyos perfiles en redes sociales coincidían con las imágenes registradas.

Luego, la información se entregó a la sección AFIS de la División Identificaciones Papiloscópicas. Tras el análisis, los resultados “arrojaron la identidad de la delincuente a través del cruzamiento de datos con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad”, explicaron a este medio.

La imputada al momento del arresto

En la etapa final del operativo, los detectives notaron que la mujer buscada solía mudarse con frecuencia para evitar su localización. Sin embargo, y luego de una exhaustiva investigación, se comprobó que se encontraba en una vivienda del barrio de Villa Urquiza, donde finalmente fue hallada y detenida.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, Secretaría N°133, a cargo de la Dra. Turner, intervino en la causa con actuaciones por “robo en poblado y en banda”.

Parte del material secuestrado por las fuerzas de seguridad

La viuda negra fugitiva

La Justicia de San Isidro busca a Ludmila Abril Cabral, quien es señalada como la autora principal de un asalto violento cometido junto a tres cómplices, en el que la víctima no fue drogada, a diferencia del modus operandi habitual de las denominadas “viudas negras”. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 22 de septiembre pasado, cuando un vecino de la zona, identificado como Patricio V., fue contactado a través de Instagram por una usuaria que lo sedujo mediante mensajes y videollamadas de tono erótico.

Cabral y una cómplice ingresaron al departamento de Patricio V. en Acassuso, tras recibir más de $27.000 por transferencia bancaria para solventar el viaje. Tras una serie de movimientos dentro del domicilio, una de las mujeres salió del lugar con las llaves, lo que permitió el ingreso de dos hombres armados.

Así se escapaban las viudas negras de San Isidro con sus cómplices

La víctima fue amenazada, atada y herida en el hombro, mientras los asaltantes exigían la ubicación de una caja fuerte. Los delincuentes se llevaron una notebook, un iPhone, cadenas de oro, relojes, perfumes, dólares, pesos y electrodomésticos, y lograron acceder a las cuentas bancarias del hombre utilizando el sistema Face ID de su teléfono.

El grupo huyó en un Renault Kwid rojo tras permanecer menos de una hora en el domicilio. La víctima consiguió liberarse y pedir auxilio a un vecino. Posteriormente, descubrió que lo habían bloqueado en la red social, aunque accedió a historias donde los asaltantes mostraban parte del botín. La investigación, encabezada por el fiscal Patricio Ferrari, permitió identificar a Ludmila Abril Cabral como titular de la cuenta bancaria usada para recibir el dinero y asociarla al número telefónico del perfil de Instagram. Además, cámaras de seguridad captaron la llegada y huida de los implicados.

Ludmila Abril Cabral, la viuda negra de San Isidro que está prófuga

La pesquisa permitió identificar a otros miembros de la banda, que fueron detenidos durante allanamientos en domicilios de El Palomar, Billinghurst, Caseros y Ciudadela, ordenados por el Juzgado de Garantías N°4 a solicitud de Ferrari. En los operativos se incautaron celulares y objetos de interés para la causa. Sin embargo, Cabral permanece prófuga.