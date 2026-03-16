Crimen y Justicia

Comienzan los alegatos en el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

El proceso a cargo del Tribunal N°14 entra en su recta final. El imitador de Michael Jackson, que se negó a declarar hasta el momento, podría ser condenado a 20 años de cárcel

Guardar
Felipe Pettinato, en una de
Felipe Pettinato, en una de las audiencias del juicio en su contra

El juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo comienza su recta final. El Tribunal N°14 lleva adelante desde el mes pasado el proceso para esclarecer el incendio que le costó la vida a Melchor Rodrigo, ocurrido el 16 de mayo de 2022 en el departamento que Pettinato ocupaba en la calle Aguilar en Belgrano. El streamer e imitador de Michael Jackson está acusado de haber provocado el fuego. La calificación de la causa en su contra es estrago doloso seguido de muerte, que conlleva una pena de 8 a 20 años.

Así, culmina la valoración de la prueba y comienza la ronda de alegatos tras la declaración de más de 15 testigos, que incluyó a forenses, bomberos y vecinos del edificio presentes aquella noche, además de Delia Muzio, madre de Rodrigo y querellante en la causa, que aseguró que Pettinato “tenía una obsesión" con su hijo.

Este lunes, la querella del caso hará su alocución y su pedido de pena ante el Tribunal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

El lunes 30 de marzo será el turno del fiscal acusador, el doctor Fernando Klappenbach. El proceso culminará el 6 de abril con el alegato de la defensa del acusado, a cargo de los abogados Lucio Simonetto y Norberto Frontini.

Melchor Rodrigo, la víctima
Melchor Rodrigo, la víctima

El juicio se realizó con celeridad; se desistió de la declaración de varios testigos —principalmente de los forenses del caso— al incorporar sus relatos y sus pericias por lectura.

Pettinato, por su parte, se negó a ver las fotos del cadáver incendiado de Rodrigo en la audiencia del lunes pasado. Tampoco declaró hasta el momento. Su defensa no hizo planteos especiales durante las cuatro audiencias realizadas hasta ahora.

La otra condena

Pettinato podrá ser considerado un reincidente si es condenado. En abril de 2024, el acusado recibió la pena de nueve meses de prisión en suspenso por el abuso sexual simple de una menor de edad de la familia de su pareja, que lo había cobijado en un momento de crisis, tras un breve proceso en el Juzgado N°9 de San Isidro. El hecho ocurrió en un departamento de Olivos en 2018.

El fallo —confirmado en febrero de 2025 por la Sala III del fuero— le impuso una serie de medidas restrictivas como someterse a un tratamiento y fijar residencia. El tratamiento fue cumplido en un centro de Boulogne, que emitió un informe favorable para el imitador de Michael Jackson que fue incorporado a la causa por la muerte de Rodrigo.

El neurólogo mismo declaró a favor de Pettinato en la causa por el abuso de la menor, de 15 años al momento del hecho. Allí, negó que Pettinato encajara con el perfil de un abusador, dijo: “Su problema es otro”.

El streamer enfrenta al Tribunal Oral N°14, acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte. Podrá ser condenado a 20 años si es hallado culpable. La madre de la víctima, de 81 años, encabeza la querella en su contra

En aquel testimonio, Rodrigo introdujo un detalle que fue confirmado por su madre en el juicio por su muerte. Pettinato vivió en su casa durante al menos dos meses.

“Él se retira de mi casa habiendo superado su adicción. Después de eso consideré que era tiempo de que siga con otro profesional. Igualmente, de forma esporádica, estoy en contacto con él. Me enteré hace un tiempo por él mismo que lo estaban acusando de esto que es la denuncia. Me vi en la obligación moral de dar mi testimonio de lo que pienso de él como médico. Felipe no reúne el perfil de alguien abusador, en mi opinión profesional; tiene otro problema”, finalizó.

Otros testimonios en el caso apuntan que Felipe “vivía encerrado” en el departamento de Rodrigo. Tiempo después, terminó en la casa donde supuestamente cometió el abuso por el que fue condenado.

Temas Relacionados

Felipe PettinatoMelchor Rodrigoúltimas noticias

Últimas Noticias

Robaron en una iglesia evangélica de La Plata: delincuentes forzaron la entrada y bebieron cerveza dentro del templo

Ocurrió en la calle 520 entre 145 y 146, localidad de San Carlos. Dejaron latas tiradas. Había sangre en el baño

Robaron en una iglesia evangélica

Una joven murió acribillada en Rosario en el patio de su casa

El hecho elevó a 17 la cifra de homicidios en lo que va del año. Las autoridades investigan los motivos detrás del crimen y analizan si se trató de un ajuste de cuentas, puesto que el hermano de la víctima está detenido por el ataque a tiros a un colectivo en 2024

Una joven murió acribillada en

Homicidio de Kim Gómez: se conocerá hoy la pena contra el adolescente condenado por el crimen

La Fiscalía pidió 23 años y 4 meses para el chico de 18, mientras que la defensa solicitó 7 años. La Justicia lo declaró responsable de homicidio en ocasión de robo

Homicidio de Kim Gómez: se

Un docente fue asesinado mientras manejaba como chofer para una app de viajes: un policía habría intentado robarle

Cristian Eduardo Pereyra, padre de una niña, habría sido atacado por el pasajero, que intentó sustraerle su auto. El hecho ocurrió sobre la autopista Presidente Perón, en el partido de La Matanza

Un docente fue asesinado mientras

Mataron a un adolescente de 16 años en un boliche de Puerto Madryn

El menor fue apuñalado dentro del local bailable. Por el crimen hay un chico de 17 años demorado

Mataron a un adolescente de
DEPORTES
La decisión que tomó Sergio

La decisión que tomó Sergio Chiquito Romero tras su salida de Boca y último paso por Argentinos Juniors

Por qué el décimo puesto de Franco Colapinto en China fue su mejor actuación en la Fórmula 1

7 frases de Úbeda tras el empate de Boca ante Unión: del por qué salió Ascacíbar al “cambio defensivo” de Braida por Merentiel

Juan Estévez celebró el título en el M15 de La Plata

La lupa sobre la polémica de Unión-Boca: la falta previa por la que debió ser anulado el gol de Merentiel

TELESHOW
La sorpresiva aparición de María

La sorpresiva aparición de María Becerra en el show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza Argentina que fue furor

Quién es La Maciel, la nueva integrante de Gran Hermano: figura de las redes y dueña de una fuerte historia de vida

Premios Oscar 2026: Conan O’Brien le dedicó un saludo especial al público argentino

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity: los cuatro semifinalistas que quedaron cerca de la gran final

La fiesta de revelación de género de Mica Lapegüe y su novio, Tomás Bartolomé: “Me muero del amor”

INFOBAE AMÉRICA

Japón informó que no prevé

Japón informó que no prevé enviar buques de guerra para escoltar petroleros en el estrecho de Ormuz

Hacia una tecnología que tienda a evitar la corrupción en la contratación administrativa

Trump confirmó que EEUU mantiene conversasiones con Irán pero afirmó que no están “listos” para un acuerdo

Una terapia experimental logró “interceptar” el cáncer de páncreas al detectar lesiones precursoras del tumor

Cómo leer a Thomas Pynchon, el enigmático escritor detrás de “Una batalla tras otra”