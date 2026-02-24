“El papá me pidió que no le soltara la mano”: las revelaciones del vínculo entre Felipe Pettinato y su neurólogo

"No hizo nada para salvarlo": el testimonio de Delia Muzio, la madre del neurólogo de Felipe Pettinato

La relación entre Felipe Pettinato y su neurólogo Melchor Rodrigo siempre fue un enigma en torno al expediente que investigó la muerte del médico.

Rodrigo perdió la vida el 16 de mayo de 2022, poco antes de la medianoche, en medio de un incendio mientras dormía en el living de Pettinato, en un departamento en el piso 22 de una torre en la calle Aguilar del barrio porteño de Belgrano. Su cuerpo terminó quemado en un 90%.

Pettinato, según ratificaron testimonios posteriores, fue trasladado a la clínica Zabala en medio del caos de la evacuación. Salió, básicamente, sin un rasguño.

Este lunes, casi cuatro años después, comenzó en el Tribunal Oral N°14 el juicio en contra de Pettinato, acusado de provocar el incendio que mató al neurólogo. La imputación es la de estrago doloso seguido de muerte, la calificación inicialmente aplicada a los integrantes de Callejeros por la tragedia de Cromañón, penada con hasta 20 años de cárcel.

La pregunta en torno al caso fue obvia. Desde ya, un médico promedio no duerme en la casa de su paciente. Entonces, ¿qué hacía el neurólogo en la casa de Felipe el día de su muerte? ¿Qué unía a ambos? La fiscalía y la querella del proceso definieron el vínculo en la lectura de sus imputaciones como una relación “profesional y de amistad”, un eufemismo. La historia parece ser un tanto más compleja.

Delia Muzio, la madre del médico, que encabeza la querella del caso con sus tres abogados, fue la primera en declarar en el proceso. La mujer de 81 años afirmó que Rodrigo “no era un médico de solo darte una receta”, que creía en acompañar al paciente. Pettinato había convocado a su hijo “porque se sentía mal”, según declaró en la audiencia inicial.

El especialista debía dar una conferencia online para una audiencia en Francia que había preparado la noche anterior, “sin dormir”. El streamer e imitador de Michael Jackson, supuestamente, le insistió para que lo visitara, con la promesa de asistirlo con su computadora, ya que la conexión en la casa de los padres de Rodrigo, donde vivía temporalmente por arreglos en su departamento, no funcionaba del todo bien. “Se fue, y no lo vi más”, afirmó la madre. El cumpleaños de la jubilada era al día siguiente.

Muzio incluso llamó a su hijo ese día. Pettinato fue quien atendió. Le afirmó que su hijo dormía. El incendio comenzó poco después de la medianoche.

Melchor Rodrigo, la víctima

Muzio afirmó que Pettinato “tenía una obsesión con mi hijo”, y que lo conoció en las “innumerables veces que vino a tocar el timbre a casa”. Incluso, aseveró que el imitador de Michael Jackson vivió en la casa de Melchor. “Le rompió una mampara de baño”, afirmó con fastidio, entre otros “desmanes”.

Recordó que su hijo planeaba irse de la Argentina para instalarse junto a su pareja en New Jersey, Estados Unidos. Pettinato “seguramente lo sabía, y no le gustaba”, asumió la madre. ¿Había algo especial en Pettinato que llevara a Rodrigo a darle ese trato particular? Muzio no ahondó en este punto. Aseguró que su hijo le daba un trato personalizado a todos sus pacientes.

Luego, la madre comenzó un duro monólogo que ilustra esta nota, donde señaló que el acusado “no hizo nada” para salvar a su hijo de las llamas que lo mataron.

Así quedó el departamento de Pettinato después del incendio

Qué dice el entorno de Felipe

Fuentes en el entorno de Pettinato resaltaron que varios testigos -entre ellos policías de la Ciudad y una vecina- mencionaron en la audiencia del lunes que el streamer pidió auxilio tras el comienzo de las llamas.

También, apuntaron al consumo de psicofármacos de Rodrigo. El estudio toxicológico a su cuerpo detectó medicación usual como zolpidem, empleado para estabilizar el sueño, clomipramina, un antidepresivo y metilfenidato, rectado para tratar el déficit de atención, un medicamento que su madre mencionó expresamente.

Finalmente, las mismas fuentes apuntaron a que Rodrigo no era el médico de Pettinato, sino su amigo. Sin embargo, la imputación de la Justicia no contiene ningún agravante por vínculo. Que sea su médico o su amigo no agrava o aligera la acusación.

Y con respecto al vínculo, Rodrigo mismo lo detalló en la Justicia. Lo hizo cuando declaró años atrás para ayudar a Pettinato en la causa donde fue condenado en abril de 2024 por abusar de una menor de la familia de su pareja.

Allí, negó que Pettinato encajara con el perfil de un abusador que “su problema es otro”. También relató mucho más. Vale la pena reproducir el testimonio en forma completa, donde menciona a Roberto Pettinato, el músico y padre de Felipe.

El testimonio de Rodrigo en la causa por abuso de una menor contra Felipe Pettinato

“Una cuestión humana”: la declaración de la víctima para ayudar a Pettinato

En aquel expediente, Rodrigo afirmó que Felipe fue a su “consultorio derivado por otra paciente en 2018 por un tema de adicciones".

“Vino acompañado de familiares que, luego de algunas consultas, solicitan internación. Sin embargo, yo vi que una internación en un personaje público tal vez sería perjudicial. Por esa razón, le pregunté, con su permiso, si aceptaba la internación y Felipe me respondió que no. Le dije que no podía seguir atendiendo. Me llamó el papá y me pidió que no le soltara la mano. Por única vez en mi vida se me ocurrió llevarlo a vivir a mi casa, siempre acompañado de un familiar de él. No le cobré”, comenzó el relato.

Lo hizo, afirmó, “por una cuestión humana". Y siguió: “Por deber médico, porque no soy médico de escritorio, debía dejar todo por el paciente. El tratamiento que hizo fue un tratamiento natural, ortomolecular. Al principio le costó, después se adaptó bárbaro y hasta hacía gimnasia en casa. Estuvo alrededor de 2 o 3 meses en mi casa".

Luego, el médico detalló aún más el tratamiento. “Tomaba medicación ortomoleculares que trajimos del exterior. Yo quería sacarle la adicción. En ese momento se la saqué. Eran precursores de dopamina que se conseguían en Estados Unidos que dan resultado. Cuestan al principio, pero después dan resultado y en ese momento lo logró”.

Felipe y Roberto Pettinato en los Martín Fierro de 2019 (Foto: NA/Hernán España)

“Él se retira de mi casa habiendo superado su adicción. Después de eso consideré que era tiempo de que siga con otro profesional. Igualmente, de forma esporádica, estoy en contacto con él. Me enteré hace un tiempo por él mismo que lo estaban acusando de esto que es la denuncia. Me vi en la obligación moral de dar mi testimonio de lo que pienso de él como médico. Felipe no reúne el perfil de alguien abusador, en mi opinión profesional; tiene otro problema”, finalizó.

Otros testimonios en el caso apuntan que Felipe “vivía encerrado” en el departamento de Rodrigo. Tiempo después, terminó en la casa donde supuestamente cometió el abuso por el que fue condenado.

El acusado se negó a declarar en su audiencia de este lunes por la muerte de Rodrigo. Sus abogados, Lucio Simonetto y Norberto Frontini, no presentaron ninguna cuestión preliminar, tal como la querella de la madre de la víctima.