Juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: un grito desgarrador y el hallazgo del cadáver

Felipe Pettinato enfrenta hoy lunes la segunda audiencia del juicio en su contra por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida en un incendio en su departamento de Belgrano el 16 de mayo de 2022.

Pettinato está acusado ante el Tribunal Oral N°14 de causar el incendio que le costó la vida a Rodrigo. El cuerpo del médico, según determinó la autopsia, resultó quemado en un 90%.

El delito planteado por el fiscal acusador Fernando Klappenbach y la querella a cargo de Delia Muzio, la madre de Rodrigo, es el de estrago doloso seguido de muerte. Es la misma calificación que se aplicó originalmente al grupo Callejeros en la investigación de la tragedia de Cromañón. Si el streamer e imitador de Michael Jackson es hallado culpable, podrá ser condenado de 8 a 20 años de prisión.

En la jornada de hoy, se esperan varios testimonios de vecinos del departamento de Belgrano que estaban presentes en la madrugada del incendio, así como de los médicos legistas que intervinieron al comienzo del caso.

Pettinato se negó a declarar en la jornada anterior, en donde la madre de Rodrigo, de 81 años, dio varios detalles del vínculo entre el acusado y su hijo. Aseguró que Pettinato “tenía una obsesión con mi hijo”.