Crimen y Justicia

Juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: un grito desgarrador y el hallazgo del cadáver

La segunda jornada del proceso contra el imitador de Michael Jackson se realiza en el Tribunal N°14. Podrá ser condenado de 8 a 20 años de prisión

Guardar
Felipe Pettinato en la audiencia
Felipe Pettinato en la audiencia del lunes 2

Felipe Pettinato enfrenta hoy lunes la segunda audiencia del juicio en su contra por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida en un incendio en su departamento de Belgrano el 16 de mayo de 2022.

Pettinato está acusado ante el Tribunal Oral N°14 de causar el incendio que le costó la vida a Rodrigo. El cuerpo del médico, según determinó la autopsia, resultó quemado en un 90%.

El delito planteado por el fiscal acusador Fernando Klappenbach y la querella a cargo de Delia Muzio, la madre de Rodrigo, es el de estrago doloso seguido de muerte. Es la misma calificación que se aplicó originalmente al grupo Callejeros en la investigación de la tragedia de Cromañón. Si el streamer e imitador de Michael Jackson es hallado culpable, podrá ser condenado de 8 a 20 años de prisión.

En la jornada de hoy, se esperan varios testimonios de vecinos del departamento de Belgrano que estaban presentes en la madrugada del incendio, así como de los médicos legistas que intervinieron al comienzo del caso.

Pettinato se negó a declarar en la jornada anterior, en donde la madre de Rodrigo, de 81 años, dio varios detalles del vínculo entre el acusado y su hijo. Aseguró que Pettinato “tenía una obsesión con mi hijo”.

En pocas líneas:

12:53 hsHoy

“Escucho una explosión y veo una lengua de fuego”

Melchor Rodrigo, la víctima
Melchor Rodrigo, la víctima

“Fue después de las 11:30. Me fui a acostar, escucho una explosión y veo una lengua de fuego que baja por el dormitorio de mi vivienda. Yo estoy justo abajo. Escucho un grito desgarrador que no pudo haber durado más de 5, 7 segundos. Subo y voy por las escaleras al piso de arriba”, aseveró el vecino, un hombre que se dedica al service técnico ante las preguntas del fiscal Klappenbach: “El grito no decía nada audible, solo un grito”.

“Cuando subo las escaleras, me encuentro en la puerta del 22F con dos personas jovenes que intentan entrar”, entre ellos, una chica, continuó: “Una estaba a los gritos. Otra, en estado muy somnoliento”. El testigo no pudo identificar a estas dos personas.

“Yo les digo: ‘No entren. Esperen que voy a cortar la luz y el gas’... Mi percepción era que intentaban entrar al departamento, que estaba en llamas” El piso 22, afirmó, estaba completamente a oscuras.

Así, el vecino corrió al sótano y cortó la luz y el gas del departamento de Pettinato en el tablero del edificio. Los bomberos de la Policía de la Ciudad llegó poco después. “No me permitieron ingresar. Me tomaron los datos. Después me pidieron que los acompañara para hacer la revisión en el departamento. Vi a la persona que estaba fallecida dentro del departamento: estaba de frente al ingreso de la casa. Tengo, casi, la certeza de que miraba la puerta. Estaba en la mitad del living”.

Sobre las dos personas que encontró, “uno claramente estaba shockeado, percibí que estaban involucrados, no lo sé ni podría especular con eso”. La defensa de Felipe desistió de interrogar al testigo.

12:23 hsHoy

Comenzó la audiencia: desisten de citar a forenses y declara un vecino

El Tribunal N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, dio inicio a la jornada. La querella y la defensa, por su parte, desistieron de los testimonios de un médico forense del caso y un perito de parte de la querella, así como de un médico legista, cuyos relatos podrán ser incorporados por lectura.

Sin embargo, un cuarto forense citado en la fecha dará su testimonio.

Poco después, un vecino de Pettinato en el departamento de la calle Aguilar, que vivía en el piso 21, justo debajo del acusado, comenzó su testimonio sobre la madrugada del incendio.

Temas Relacionados

Felipe PettinatoMelchor RodrigoJuicioúltimas noticias

Últimas noticias

Brutal agresión en Pigüé: siguió con su camioneta al novio de su ex, lo atacó y lo dejó inconsciente de una patada

La víctima fue interceptada por el agresor cuando iba caminando por la calle con su pareja. Todo quedó filmado en una cámara de seguridad

Brutal agresión en Pigüé: siguió

Quiso ingresar cañoncitos con cocaína a una comisaría de Chaco y quedó detenido

Durante la revisión de las facturas, que eran para un detenido, se detectaron irregularidades en la textura y el peso. Se activó el protocolo anti drogas y dio positivo

Quiso ingresar cañoncitos con cocaína

Prohíben a los padres de seis hijos acercarse a ellos por el presunto suministro de cocaína

Los menores tienen entre 2 meses y trece años. Análisis de sangre arrogaron positivo de ese estupefaciente

Prohíben a los padres de

Investigan un femicidio seguido de sucidio en Córdoba tras el hallazgo de los cuerpo de una pareja

Ocurrió en una vivienda del barrio Parque Casino de la localidad de Alta Gracia

Investigan un femicidio seguido de

Encontraron el cuerpo de un joven con un tiro en la cabeza en un campo de Córdoba

Ocurrió en una zona cercana a Aldea Santa María en el departamento de Unión. La causa fue caratulada como homicidio

Encontraron el cuerpo de un

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lila Downs: “Me alejé de

Lila Downs: “Me alejé de las noticias para tener un poco de paz”

Brutal agresión en Pigüé: siguió con su camioneta al novio de su ex, lo atacó y lo dejó inconsciente de una patada

Cinco cosas que tal vez no conocías de los therian: un fenómeno que va más allá de las redes sociales

WhatsApp lanza función para ver y compartir estados con personas fuera de tu libreta de contactos

Crisis de celulares 2026: razones tras la caída histórica en las ventas de smartphones

INFOBAE AMÉRICA

Los pueblos indígenas frenan el

Los pueblos indígenas frenan el agronegocio en medio de las contradicciones del gobierno de Lula da Silva

Inversiones Cuscatlán elige a Panamá como supervisor de origen tras compra de Banistmo

El petrolero Skylight resultó dañado tras un ataque de drones cerca de la península de Musandam en Omán

La agencia atómica de la ONU aseguró que por el momento no hay ataques contra sitios nucleares ni radiación en Irán

La tendencia de belleza extrema “looksmaxxing” gana popularidad entre los hombres jóvenes en Estados Unidos

DEPORTES

El “cambio de regla” que

El “cambio de regla” que sufrirá un histórico Gran Premio de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1

El gesto desafiante de Messi a los suplentes de Orlando City y la actitud que hizo emocionar a un niño

La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s