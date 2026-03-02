Juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: un grito desgarrador y el hallazgo del cadáver

Felipe Pettinato enfrenta hoy lunes la segunda audiencia del juicio en su contra por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida en un incendio en su departamento de Belgrano el 16 de mayo de 2022.
Pettinato está acusado ante el Tribunal Oral N°14 de causar el incendio que le costó la vida a Rodrigo. El cuerpo del médico, según determinó la autopsia, resultó quemado en un 90%.
El delito planteado por el fiscal acusador Fernando Klappenbach y la querella a cargo de Delia Muzio, la madre de Rodrigo, es el de estrago doloso seguido de muerte. Es la misma calificación que se aplicó originalmente al grupo Callejeros en la investigación de la tragedia de Cromañón. Si el streamer e imitador de Michael Jackson es hallado culpable, podrá ser condenado de 8 a 20 años de prisión.
En la jornada de hoy, se esperan varios testimonios de vecinos del departamento de Belgrano que estaban presentes en la madrugada del incendio, así como de los médicos legistas que intervinieron al comienzo del caso.
Pettinato se negó a declarar en la jornada anterior, en donde la madre de Rodrigo, de 81 años, dio varios detalles del vínculo entre el acusado y su hijo. Aseguró que Pettinato “tenía una obsesión con mi hijo”.
“Fue después de las 11:30. Me fui a acostar, escucho una explosión y veo una lengua de fuego que baja por el dormitorio de mi vivienda. Yo estoy justo abajo. Escucho un grito desgarrador que no pudo haber durado más de 5, 7 segundos. Subo y voy por las escaleras al piso de arriba”, aseveró el vecino, un hombre que se dedica al service técnico ante las preguntas del fiscal Klappenbach: “El grito no decía nada audible, solo un grito”.
“Cuando subo las escaleras, me encuentro en la puerta del 22F con dos personas jovenes que intentan entrar”, entre ellos, una chica, continuó: “Una estaba a los gritos. Otra, en estado muy somnoliento”. El testigo no pudo identificar a estas dos personas.
“Yo les digo: ‘No entren. Esperen que voy a cortar la luz y el gas’... Mi percepción era que intentaban entrar al departamento, que estaba en llamas” El piso 22, afirmó, estaba completamente a oscuras.
Así, el vecino corrió al sótano y cortó la luz y el gas del departamento de Pettinato en el tablero del edificio. Los bomberos de la Policía de la Ciudad llegó poco después. “No me permitieron ingresar. Me tomaron los datos. Después me pidieron que los acompañara para hacer la revisión en el departamento. Vi a la persona que estaba fallecida dentro del departamento: estaba de frente al ingreso de la casa. Tengo, casi, la certeza de que miraba la puerta. Estaba en la mitad del living”.
Sobre las dos personas que encontró, “uno claramente estaba shockeado, percibí que estaban involucrados, no lo sé ni podría especular con eso”. La defensa de Felipe desistió de interrogar al testigo.
El Tribunal N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, dio inicio a la jornada. La querella y la defensa, por su parte, desistieron de los testimonios de un médico forense del caso y un perito de parte de la querella, así como de un médico legista, cuyos relatos podrán ser incorporados por lectura.
Sin embargo, un cuarto forense citado en la fecha dará su testimonio.
Poco después, un vecino de Pettinato en el departamento de la calle Aguilar, que vivía en el piso 21, justo debajo del acusado, comenzó su testimonio sobre la madrugada del incendio.