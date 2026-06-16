“Me robaron a mi hijo”: habló el papá de Loan antes del inicio del juicio por la desaparición del niño en Corrientes

José sigue buscando respuestas sobre lo ocurrido con su hijo y adelantó que va a estar presente en todas las audiencias junto a su esposa

A un día del comienzo del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, el padre del niño, José Peña, brindó una entrevista desde el lugar donde Loan desapareció y afirmó: “Me robaron a mi hijo”.

En primer lugar, indicó que todos los días recorre la zona donde su hijo fue visto por última vez, ya que siempre pasa por la casa de su madre para asistirla. ”Siempre estoy acá, si no hago algo, me aburro. Voy hasta el naranjal y doy la vuelta”, manifestó José. Sin embargo, señaló que no espera encontrar a su hijo en el lugar. “Acá no hay nada”, sostuvo, en diálogo con TN.

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El niño desapareció cuando fue a almorzar a la casa de su abuela Catalina, ubicada en el paraje Algarrobal. Tras el almuerzo, Loan se fue a caminar junto a otros niños y fue visto por última vez junto a Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, quienes están acusados por la desaparición y ocultamiento del niño.

“En quince minutos desaparecieron a Loan”, relató José, quien aseguró que nadie le avisó que su hijo iba a ir al naranjal. Según detalló, fue Laudelina Peña, también acusada por la desaparición y ocultamiento de Loan, quien le notificó que no encontraban a su hijo. “Cuando vino ella me dijo que no estaba Loan. ¿Por qué no me dijo antes? Diez o quince minutos antes ella ya sabía que se había perdido”, lamentó José.

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José Peña reveló que fue Laudelina quien le contó que su hijo había desaparecido

El padre de Loan manifestó que los principales sospechosos son los siete imputados por la sustracción y ocultamiento del menor, quienes el martes se sentarán en el banquillo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. “Alguno de los siete tiene la verdad”, remarcó.

Reconstruyendo lo ocurrido aquel 13 de junio de 2024, José explicó que de ninguna manera su hijo se adentró solo en el monte. El padre del niño manifestó que, en el caso de que el menor se hubiese ido solo del naranjal, alguien lo debería haber visto. “¿Cómo va a desaparecer? Lo tendríamos que haber encontrado acá nomás”, dijo el hombre.

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Por otro lado, sobre la hipótesis de que Loan podría haber sido atropellado por la camioneta Ford Ranger que pertenecía a Carlos Pérez y su pareja Victoria Caillava, José sostuvo que no cree que su hijo haya sido atropellado, aunque no descarta que se lo hayan llevado. Cabe destacar que los perros rastreadores detectaron rastros del chico en la camioneta del matrimonio.

José remarcó que el inicio del juicio representa para la familia una instancia clave en la búsqueda de verdad y justicia. Según adelantó, él y su esposa, María Luisa Noguera, estarán presentes durante todas las audiencias. “Tenemos que estar sí o sí”, expresó.

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Los padres de Loan serán los primeros en declarar ante los jueces

Por último, aseguró que no piensa bajar los brazos, ya que espera saber la verdad sobre lo ocurrido con su hijo. “Sigo buscando respuestas”, agregó. Y concluyó: “Quiero saber por qué me sacaron a mi hijo”.

El expediente judicial cuenta con más de 900 fojas de prueba y prevé la declaración de 186 testigos. Según pudo saber Infobae, los padres de Loan serán los primeros en declarar ante los jueces. Los fiscales estiman que el debate podría extenderse por varios meses.

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17 personas llegan imputadas al juicio por la desaparición de Loan

En total, 17 personas llegan imputadas al juicio. Por un lado, Benítez, Ramírez, Millapi, Laudelina, Caillava, Pérez y el comisario Walter Maciel, están acusados por la desaparición y ocultamiento de Loan. Todos ellos llegan al juicio con prisión preventiva. Mientras que, según la acusación, los 10 presuntos “asesores” de la Fundación Lucio Dupuy están acusados de obstaculizar la investigación fingiendo su intención de querer colaborar en la búsqueda del niño.

En ese marco, la fiscal del caso, Tamara Pourcel, aseguró: “Los que saben qué pasó con Loan son estas 17 personas que se encuentran imputadas”. En diálogo con TN, la fiscal indicó que no descartan “ninguna hipótesis, ni la de trata de personas ni si fue un accidente”.

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“Esperamos que en este juicio se pueda quebrar el pacto de silencio y podamos saber y conocer la verdad”, concluyó Pourcel.