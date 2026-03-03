Motochorros mataron a un camionero que integraba una agrupación solidaria de rockeros en Esteban Echeverría

Rodrigo Núñez, el camionero asesinado en Esteban Echeverría

Un camionero de 36 años, miembro de una organización solidaria de rockeros, fue asesinado a balazos por cuatro motochorros en la localidad de 9 de Abril, partido bonaerense de Esteban Echeverría.

La víctima, identificada como Rodrigo José Ignacio Núñez, era oriunda de la provincia de Santa Fe y al momento del hecho se encontraba regresando de su trabajo: en esas circunstancias, el sábado pasado lo interceptaron cerca del cruce de la Ruta Provincial 4 (popularmente llamada Camino de Cintura) y Saturno.

De acuerdo con la reconstrucción parcial, Núñez circulaba en una moto Honda XR 125 L cuando fue abordado por el grupo de delincuentes armados que se desplazaban en dos motos, una blanca y otra roja, según se pudo observar en las primeras imágenes registradas por cámaras de seguridad que relevaron los investigadores.

Al parecer, la víctima intentó esquivar a los atacantes y terminó cayendo al pavimento. En ese momento, dos de los motochorros descendieron de sus vehículos y le dispararon a corta distancia.

Luego, escaparon con la moto de Núñez y una riñonera donde el hombre llevaba el teléfono celular.

Núñez tenía 36 años e integraba la agrupación Villanos Barbudos

Más tarde, la Policía Bonaerense llegó al lugar tras un llamado al 911 y halló el cuerpo de Núñez tendido sobre el suelo, rodeado de una mochila, un paquete embalado y su casco.

Los peritos de la Policía Científica constataron que presentaba un impacto de bala en el tórax y secuestraron dos vainas servidas calibre 11.25 en la escena del crimen.

La investigación del caso está en manos de la fiscal María Paula Segade Sánchez, titular de la Unidad Funcional Descentralizada N°2 de Esteban Echeverría, y hasta este martes no tiene detenidos. La DDI local trabaja junto a comisarías de la zona para encontrar a los prófugos.

La víctima era conocida como “Rocko”, aunque también recibía los apodos de “Chiquito” y “Rodri”. Si bien en un primer momento se informó que era repartidor, allegados y el propio Sindicato de Choferes de Camiones aclararon que en realidad era camionero y estaba volviendo de su jornada laboral. Los repartos estaban vinculados a un emprendimiento de su pareja.

El Sindicato de Choferes de Camiones expresó su pesar por el fallecimiento de Núñez

Núñez integraba los “Villanos Barbudos”, conformada por rockeros que recolectan donaciones y brindan ayuda a sectores vulnerables y personas en situación de calle. Se trata de una agrupación que se originó en Estados Unidos hace más de 10 años y tiene miles de socios en todo el mundo. Su labor solidaria llegó a los medios de comunicación.

La noticia de su asesinato generó múltiples expresiones de dolor en redes sociales, tanto de compañeros de trabajo como de amigos y miembros de organizaciones. Desde el sindicato de camiones lamentaron la pérdida de “un compañero trabajador” y enviaron las condolencias a los familiares.

En Instagram, los Villanos Barbudos publicaron: “No tenemos una palabra que defina lo que sentimos ahora. Solo queda regocijarse en los mejores y más valiosos momentos compartidos. Descansa en paz, hermano nuestro. Villano siempre, hasta la muerte”.

La publicación de los Villanos Barbudos tras el hecho

“Tuve la suerte de conocerte cuando no eras Rocko. Llegaste de tu pueblo con esas ganas de progresar laboralmente, y vaya que te fue bien más allá del trabajo. Con tu luz te llenaste de muchos amigos y aventuras nuevas, lo cual era de esperarse por el corazón que tenías y lo buena persona que fuiste. Siempre en mi corazón, Rodri querido”, lo despidió un amigo.

Otro, escribió entre críticas a la dirigencia política por la inseguridad: “QEDP Chiquito. Ojalá algún día se pueda hacer justicia y esas ratas cobardes paguen”.

Núñez era hincha de River Plate y desde la agrupación “Los pibes de Ezeiza” también se expresaron: “Triste noticia, un amigo de cancha que no hace mucho conocemos, pero alcanzó para saber que era una gran persona. En paz descanses, Rodrigo Núñez”.

Mientras continúa la búsqueda de los homicidas, los restos del camionero serán velados este miércoles en una cochería de Monte Grande.