Crimen y Justicia

Indagan a los siete detenidos por la muerte del soldado de la Quinta de Olivos

Los sospechosos fueron trasladados este martes al Juzgado Federal N°2 de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado. En las próximas horas definirán donde quedarán alojados

Se conocieron los audios de la extorsión que sufrió el soldado voluntario Rodrigo Gómez antes de quitarse la vida en la Quinta de Olivos.

Los siete detenidos y acusados de extorsionar a Rodrigo Andrés Gómez, el soldado del Ejército Argentino que se suicidó el pasado diciembre en la Quinta de Olivos, fueron trasladados este martes al Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el preso Tomás Francavilla y sus seis cómplices, todos miembros de una banda extorsionadora que operaba con una aplicación de citas desde cárceles bonaerenses, serán indagados por estas horas. Luego la Justicia definirá donde serán trasladados y alojados.

La banda de Francavilla fue arrestada tras una investigación de la División de Homicidios de la Policía Federal, que determinó que le quitaron $1,4 millones de pesos a la víctima antes de que sea encontrado sin vida.

La trama que llevó a su muerte comenzó a descubrirse cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó a detectives de elite una investigación para esclarecer la muerte del soldado.

Rodrigo Gómez soldado del regimiento
Rodrigo Gómez soldado del regimiento de granaderos que se suicidó por una extorsión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Había una nota junto al cuerpo, que hablaba de una serie de posibles deudas, así como de “policías corruptos”. Los detectives de la PFA hallaron también el celular de Gómez.

El aparato fue abierto con éxito por un equipo forense. Se encontraron llamadas, mensajes de WhatsApp, pruebas de giros de dinero. Los sospechosos fueron identificados rápidamente.

El soldado formoseño se quitó la vida por su propia mano. Sin embargo, con el correr de las semanas quedó claro para la Justicia federal que una serie de eventos originados en el corazón del hampa llevaron a su muerte. Una banda estuvo detrás del suicidio de Gómez. Esa banda, de acuerdo a la investigación, tiene un jefe: el ladrón matancero Tomás Francavilla.

Los detenidos por la muerte
Los detenidos por la muerte del soldado

Oriundo de San Justo, de 22 años, Francavilla fue condenado en 2024 por el Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza a tres años y diez meses por robo a mano armada, con un antecedente por el mismo delito que data de 2022.

En las últimas horas, la División Homicidios culminó su investigación con una serie de siete allanamientos en la zona oeste del conurbano bonaerense y los penales de Magdalena y Olmos. Siete sospechosos fueron detenidos, incluidos Francavilla y otros dos presos de la Unidad N°36.

Gómez, según determinó la causa, fue el blanco de un clásico engaño del mundo del delito que comenzó en la pandemia del coronavirus y se repitió a lo largo de los últimos años. Un hampón -amparado por una red de cómplices- lo contactó en la app de citas Evermatch con un falso perfil de mujer. Luego, el contacto siguió. Esta vez, lo llamó un falso policía, quien lo acusaba de entablar una relación con una menor de edad.

Serán indagados en las próximas
Serán indagados en las próximas horas

Las llamadas y los pagos antes de la muerte

Un llamado realizado el 15 de diciembre a las 17:24 duró poco más de 10 minutos. De inmediato, el soldado pagó $213 mil a una cuenta ligada a la familia de Iara Cosentino, pareja de Francavilla y detenida en las últimas horas, acusada de ser una de las recaudadoras junto con Karen Cufré, novia de Mauricio Areco Duarte.

El soldado realizó otros tres pagos en la hora siguiente. Cada vez que pagaba, enviaba el comprobante. Hubo otro contacto, una comunicación de cuatro minutos, realizada a las 18:25.

El soldado se quitó la vida en su puesto en la Quinta de Olivos a las 5 AM del 16 de diciembre, con un disparo de su propio fusil, según determinó el informe de autopsia. “No veo el comprobante”, le escribió uno de los delincuentes a las 5:25. Lo llamaron otras tres veces a las 9AM.

El soldado Gómez, exprimido hasta la muerte por ladrones presos y sus cómplices, pagó $1,4 millones en poco más de una hora.

Quinta de OlivosSoldadoRodrigo Andrés GómezEjército Argentino

