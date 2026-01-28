Crimen y Justicia

La Aduana secuestró 12 motos de alta gama valuadas en 480 mil dólares en Tierra del Fuego

El procedimiento se llevó a cabo en uno de los controles permanentes que están en los pasos fronterizos. Además, en Misiones detuvieron a un camionero por contrabando de cigarrillos

Las motos secuestradas por un
Las motos secuestradas por un valor estimado de 480 mil dólares

Un nuevo operativo llevado a cabo por la Dirección General de Aduanas (ARCA) logró incautar 12 motos de alta gama que están valuadas en 480 mil dólares en uno de los pasos fronterizos de Tierra del Fuego.

El procedimiento fue realizado por la División Aduana de Río Grande que secuestró los vehículos de alta cilindrada en un operativo realizado en la tarde este lunes en el Paso Fronterizo San Sebastián.

La intervención se originó tras una alerta emitida por la Dirección Regional Aduanera Noreste (DI RANE), en el contexto de una investigación activa vinculada al ingreso irregular de vehículos con matrícula extranjera al país. La coordinación entre distintas áreas de control permitió identificar e interceptar las motocicletas, que correspondían a la marca BMW, modelo R1300 GS, reconocidas internacionalmente por su cilindrada y valor en el mercado.

Según los informes oficiales, la maniobra detectada encuadra en lo previsto por el artículo 970 del Código Aduanero (Ley 22.415), que regula las infracciones relativas a la importación y circulación de bienes no autorizados. Ante la constatación de la infracción, el personal dispuso la interdicción y secuestro de la totalidad de las unidades, cuyo valor estimado asciende a 480 mil dólares, confirmando la magnitud económica del operativo.

El operativo se llevó a
El operativo se llevó a cabo en el Paso Fronterizo San Javier en Tierra del Fuego

Las motos de alta gama incautadas presentan características técnicas que las posicionan entre las más codiciadas del segmento, tanto por su potencia como por su diseño. El ingreso irregular de estos vehículos, sin la documentación aduanera correspondiente, constituye una infracción grave según la normativa vigente. La investigación se orienta a determinar el destino final de las unidades y a identificar a los responsables de la maniobra.

El operativo se desarrolló bajo la supervisión de la Dirección Regional Aduanera Austral, que mantiene controles estrictos en todos los pasos fronterizos de la provincia. Estos operativos forman parte de una estrategia integral destinada a combatir el contrabando y proteger los intereses fiscales y comerciales del país.

En paralelo al procedimiento en Tierra del Fuego, se detectó otro intento de contrabando en el Puente Internacional Posadas–Encarnación, que conecta la provincia de Misiones con Paraguay. Personal de la División Aduana Posadas identificó irregularidades durante un control de ingreso, al inspeccionar un camión de carga con matrícula paraguaya que realizaba una operación de tránsito de importación.

El escaneo del transporte permitió detectar la presencia de mercadería oculta en el interior de las cubiertas de auxilio del vehículo. Al proceder a la verificación, y en presencia de testigos, se extrajeron las cubiertas y se constató la existencia de cien paquetes de cigarrillos marca GIFT, distribuidos en cartones ocultos con la intención de eludir el control aduanero.

En Misiones, un camionero fue
En Misiones, un camionero fue detenido por intentar contrabandear cigarrillos

Ante el hallazgo, las autoridades dieron intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Secretaría Penal N.º 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Posadas. Se instruyeron actuaciones por el delito de tentativa de contrabando, conforme a los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero, lo que derivó en la detención del conductor del camión en carácter de comunicado, el secuestro de la mercadería ilícita y del medio de transporte.

Ambos procedimientos se inscriben en el marco de las acciones de control permanente que implementa la Aduana en los pasos fronterizos más sensibles del país. La detección de maniobras de contrabando de gran escala, tanto de vehículos de alta gama como de cigarrillos, evidencia la capacidad de respuesta de los organismos de control y la importancia de la labor preventiva en zonas limítrofes estratégicas.

La Aduana incautó cinco motocicletas valuadas en 85.000 dólares en Puerto Iguazú

La Dirección General de Aduanas (ARCA) incautó cinco motocicletas de alta gama valuadas en USD85.000 durante un control realizado en el Paso Internacional Tancredo Neves de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

Como parte de la investigación, el análisis de los movimientos migratorios confirmó que las motocicletas ingresaron previamente a Argentina conducidas por sus titulares, quienes luego salieron del país por vía aérea desde diferentes aeropuertos, dejando los vehículos en territorio nacional. Esta maniobra no fue informada al Servicio Aduanero, lo que constituye una violación al Régimen de Circulación de Vehículos del MERCOSUR.

Las motos secuestradas en la
Las motos secuestradas en la frontera de Misiones con Brasil están valuadas en 85 mil dólares

El operativo se llevó adelante en el control de salida del puente internacional, donde agentes detuvieron una camioneta Nissan con matrícula de Brasil, que remolcaba un tráiler con las cinco motos, también con patentes brasileñas. La ausencia de los titulares de las motocicletas al momento de solicitarse la documentación impulsó la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones.

Tras confirmar la irregularidad, la Aduana dispuso la interdicción de las cinco motocicletas, calificando la operatoria como contrabando en virtud del artículo 970 del Código Aduanero.

