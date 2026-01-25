Crimen y Justicia

La Aduana incautó cinco motocicletas valuadas en 85.000 dólares en Puerto Iguazú

Un operativo realizado en el paso internacional Tancredo Neves, en la frontera con Brasil, permitió detectar una maniobra irregular que involucró el ingreso y permanencia de los vehículos en el país sin la notificación requerida a las autoridades

Guardar

La Dirección General de Aduanas (ARCA) incautó cinco motocicletas de alta gama valuadas en USD85.000 durante un control realizado en la madrugada de hoy en el Paso Internacional Tancredo Neves de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

Las motos secuestradas en la
Las motos secuestradas en la frontera de Misiones con Brasil están valuadas en 85 mil dólares

Como parte de la investigación, el análisis de los movimientos migratorios confirmó que las motocicletas ingresaron previamente a Argentina conducidas por sus titulares, quienes luego salieron del país por vía aérea desde diferentes aeropuertos, dejando los vehículos en territorio nacional. Esta maniobra no fue informada al Servicio Aduanero, lo que constituye una violación al Régimen de Circulación de Vehículos del MERCOSUR.

El operativo se llevó adelante en el control de salida del puente internacional, donde agentes detuvieron una camioneta Nissan con matrícula de Brasil, que remolcaba un tráiler con las cinco motos, también con patentes brasileñas. La ausencia de los titulares de las motocicletas al momento de solicitarse la documentación impulsó la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones.

Tras confirmar la irregularidad, la Aduana dispuso la interdicción de las cinco motocicletas, calificando la operatoria como contrabando en virtud del artículo 970 del Código Aduanero.

Los vehículos retenidos corresponden a
Los vehículos retenidos corresponden a los siguientes modelos: Triumph Tiger 900 Rally (patentes JAU2D42, THY9E72 y SDD3J13), BMW R 1250 GS (GGX0C11) y BMW R 1200 GS (FXD5847)

Los vehículos retenidos corresponden a los siguientes modelos: Triumph Tiger 900 Rally (patentes JAU2D42, THY9E72 y SDD3J13), BMW R 1250 GS (GGX0C11) y BMW R 1200 GS (FXD5847).

La Aduana de Paso de los Libres colaboró en el procedimiento al aportar información relevante sobre la operatoria y la identificación de los vehículos involucrados.

Los autos de lujo que eran contrabandeados y se usaban en clips de L-Gante, La Joaqui y La China Suárez

Una investigación que lleva adelante la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad logró dar con una flota de autos de lujo que eran utilizados en clips de cantantes como L-Gante, La Joaqui o la “China” Suárez. Ahora, se conoció un nuevo modelo valuado en 100 mil dólares que estaba en un garage porteño y ya quedó en poder de la Justicia.

De acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae, se trata de un Dodge Challenger R/T que habría sido fabricado entre el 2011 y 2014. Se trata de uno de los modelos más icónicos de la marca estadounidense y que se puede encontrar con versiones valuadas entre los 80.000 y 100.000 dólares en el mercado actual.

Fotografía: Jaime Olivos
Fotografía: Jaime Olivos

Según remarcaron fuentes de la investigación, lograron dar con el vehículo a través de una llamada anónima por un hombre que está prófugo. Estaba en un garage ubicado en Bernardo de Irigoyen al 600 en la Capital Federal.

La investigación se inició tras una advertencia emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. La señal dio cuenta de un posible ingreso irregular al país, bajo el régimen de turismo, de vehículos extranjeros como Chevrolet Camaro y Ford Mustang, presuntamente destinados al uso de ciudadanos argentinos.

El alerta motivó la intervención de la Dirección Regional Aduanera Noreste, que instruyó a sus áreas de investigación a profundizar el análisis de los movimientos y la documentación aduanera.

Fotografía: Jaime Olivos
Fotografía: Jaime Olivos

El resultado de ese primer análisis permitió identificar indicios de una maniobra engañosa dirigida a burlar los controles del régimen de circulación de vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP). Así, se formuló la denuncia ante la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Bernachea, quien dispuso la continuidad de las averiguaciones.

A partir de ese momento, se desplegaron tareas conjuntas entre la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que lograron identificar a los presuntos responsables, los lugares donde se guardaban los autos y el destino que se les daba en eventos y producciones audiovisuales.

El procedimiento culminó con una serie de allanamientos simultáneos en cinco domicilios del AMBA, autorizados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. Participaron agentes de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva (DGI), la División Coordinación Contra el Trabajo Ilegal y Seguridad Social, personal de la Dirección Nacional de Migraciones y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Temas Relacionados

ContrabandoDirección General de AduanasAduana de Paso de los LibresDirección Nacional de MigracionesPuerto IguazúMisionesMotocicletasMERCOSURBMWTriumphBrasilFrontera

Últimas Noticias

Cayó en Ituzaingó una mujer acusada de múltiples estafas en redes sociales

La acusan de ofrecer materiales para la construcción y, tras recibir adelantos, desaparecer sin entregar la mercadería ni devolver el dinero

Cayó en Ituzaingó una mujer

La saga de delitos y crímenes del uruguayo que mató a dos compatriotas con un arma top para sicarios

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar fue extraditado desde Brasil y será indagado este lunes por los homicidios de Fabián Sturm Jardón, en Recoleta, y Marcelo Nicolás González Algerini, en Pilar

La saga de delitos y

Un transportista fue asesinado a quemarropa durante un asalto en el centro de Merlo

La víctima tenía 64 y murió frente a una casa de repuestos de autos. El agresor intentó escapar tras robar otro vehículo, pero fue capturado

Un transportista fue asesinado a

Detuvieron a un hombre de 69 años acusado de integrar una banda narcofamiliar que fue desarticulada en Córdoba

Se trata del sexto detenido en la causa por narcotráfico. No obstante, las autoridades investigan si habría más implicados

Detuvieron a un hombre de

Detuvieron a otro integrante de Los Menores en Rosario: estaba prófugo e intentaba escapar a una isla

Se trata de un hombre de 21 años, sobre quien se pasaba una orden de captura emitida en agosto de 2025. Entre sus antecedentes penales, figuraban robos y un homicidio

Detuvieron a otro integrante de
DEPORTES
La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova

La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova gana el Grand Prix Circuito Urbano en San Salvador

Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: hora, TV y probables formaciones

Pese al gol en contra de Licha Martínez, Manchester United logró un triunfazo ante el Arsenal en Londres

La contundente frase de Gustavo Costas sobre el futuro de Marcos Rojo en Racing

Enzo Fernández brilló en el triunfo del Chelsea ante Crystal Palace: su gol y el hit especial que le dedicaron los hinchas

TELESHOW
Vestido celeste, pétalos hechos a

Vestido celeste, pétalos hechos a mano y cola de gasa: el impactante look de Juana Viale en Mar del Plata

El primer álbum de fotos de Sofía Pachano y Santiago Ramundo con su bebé Vito: “Es una locura”

Maxi López reveló sin filtro el inesperado pedido de Wanda Nara: “Volver a ser madre”

El hijo de Noelia Marzol tuvo un doloroso percance en la playa: “Agua viva alert”

Gladys La Bomba Tucumana recordó a su pareja con un video inédito juntos a 8 meses de su muerte: “Te extraño”

INFOBAE AMÉRICA

Llega la bienal internacional de

Llega la bienal internacional de arte contemporáneo de Ushuaia

Delcy Rodríguez desafió a EEUU: “Ya basta de las órdenes de Washington en Venezuela”

El Rijksmuseum se renueva con un millonario jardín de esculturas

Al menos 34 personas resultaron heridas por la caída de un rayo durante una manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasil

El gobierno de Irak anunció que procesará y juzgará a los terroristas del Estado Islámico trasladados desde Siria