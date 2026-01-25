La Aduana incautó cinco motocicletas valuadas en 85.000 dólares en Puerto Iguazú

La Dirección General de Aduanas (ARCA) incautó cinco motocicletas de alta gama valuadas en USD85.000 durante un control realizado en la madrugada de hoy en el Paso Internacional Tancredo Neves de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

Las motos secuestradas en la frontera de Misiones con Brasil están valuadas en 85 mil dólares

Como parte de la investigación, el análisis de los movimientos migratorios confirmó que las motocicletas ingresaron previamente a Argentina conducidas por sus titulares, quienes luego salieron del país por vía aérea desde diferentes aeropuertos, dejando los vehículos en territorio nacional. Esta maniobra no fue informada al Servicio Aduanero, lo que constituye una violación al Régimen de Circulación de Vehículos del MERCOSUR.

El operativo se llevó adelante en el control de salida del puente internacional, donde agentes detuvieron una camioneta Nissan con matrícula de Brasil, que remolcaba un tráiler con las cinco motos, también con patentes brasileñas. La ausencia de los titulares de las motocicletas al momento de solicitarse la documentación impulsó la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones.

Tras confirmar la irregularidad, la Aduana dispuso la interdicción de las cinco motocicletas, calificando la operatoria como contrabando en virtud del artículo 970 del Código Aduanero.

Los vehículos retenidos corresponden a los siguientes modelos: Triumph Tiger 900 Rally (patentes JAU2D42, THY9E72 y SDD3J13), BMW R 1250 GS (GGX0C11) y BMW R 1200 GS (FXD5847)

Los vehículos retenidos corresponden a los siguientes modelos: Triumph Tiger 900 Rally (patentes JAU2D42, THY9E72 y SDD3J13), BMW R 1250 GS (GGX0C11) y BMW R 1200 GS (FXD5847).

La Aduana de Paso de los Libres colaboró en el procedimiento al aportar información relevante sobre la operatoria y la identificación de los vehículos involucrados.

Los autos de lujo que eran contrabandeados y se usaban en clips de L-Gante, La Joaqui y La China Suárez

Una investigación que lleva adelante la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad logró dar con una flota de autos de lujo que eran utilizados en clips de cantantes como L-Gante, La Joaqui o la “China” Suárez. Ahora, se conoció un nuevo modelo valuado en 100 mil dólares que estaba en un garage porteño y ya quedó en poder de la Justicia.

De acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae, se trata de un Dodge Challenger R/T que habría sido fabricado entre el 2011 y 2014. Se trata de uno de los modelos más icónicos de la marca estadounidense y que se puede encontrar con versiones valuadas entre los 80.000 y 100.000 dólares en el mercado actual.

Fotografía: Jaime Olivos

Según remarcaron fuentes de la investigación, lograron dar con el vehículo a través de una llamada anónima por un hombre que está prófugo. Estaba en un garage ubicado en Bernardo de Irigoyen al 600 en la Capital Federal.

La investigación se inició tras una advertencia emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. La señal dio cuenta de un posible ingreso irregular al país, bajo el régimen de turismo, de vehículos extranjeros como Chevrolet Camaro y Ford Mustang, presuntamente destinados al uso de ciudadanos argentinos.

El alerta motivó la intervención de la Dirección Regional Aduanera Noreste, que instruyó a sus áreas de investigación a profundizar el análisis de los movimientos y la documentación aduanera.

Fotografía: Jaime Olivos

El resultado de ese primer análisis permitió identificar indicios de una maniobra engañosa dirigida a burlar los controles del régimen de circulación de vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP). Así, se formuló la denuncia ante la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Bernachea, quien dispuso la continuidad de las averiguaciones.

A partir de ese momento, se desplegaron tareas conjuntas entre la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que lograron identificar a los presuntos responsables, los lugares donde se guardaban los autos y el destino que se les daba en eventos y producciones audiovisuales.

El procedimiento culminó con una serie de allanamientos simultáneos en cinco domicilios del AMBA, autorizados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. Participaron agentes de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva (DGI), la División Coordinación Contra el Trabajo Ilegal y Seguridad Social, personal de la Dirección Nacional de Migraciones y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.