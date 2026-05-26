Crimen y Justicia

Tragedia en San Vicente: el conductor detenido se negó a declarar tras la muerte de la familia

El hombre de 28 años está imputado por homicidio culposo agravado. El accidente ocurrió el fin de semana, en donde cinco personas murieron, entre ellas una bebé

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El choque fatal ocurrió en el kilómetro 53 de la ruta provincial N°6, en San Vicente (El Diario Sur)
El choque fatal ocurrió en el kilómetro 53 de la ruta provincial N°6, en San Vicente (El Diario Sur)

Tras el fatal accidente ocurrido el fin de semana pasado sobre la ruta provincial N°6, en San Vicente, en donde cinco personas perdieron la vida, el conductor de la camioneta se negó a declarar.

El siniestro tuvo lugar el sábado sobre el kilómetro 53 e involucró a un conductor de 28 años que permanece detenido. Las víctimas fueron identificadas por fuentes del caso como Ninfa Ester Cabañas (49), Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), Brailin Beatriz Sanabria Benítez (7) y Maicol Benítez, de apenas dos meses. La tragedia dejó a la comunidad consternada.

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El acusado, Leandro Panetta, estudiante de Ingeniería Agronómica en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado, tipificado por la conducción de un vehículo automotor con culpa temeraria y exceso de velocidad.

Este lunes fue indagado por el juez Martín Miguel Rizzo, pero decidió ejercer su derecho a no declarar, según informó el portal LaBuenaInfo. La justicia dispuso que permanezca detenido mientras avanza la instrucción de la causa.

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Las primeras investigaciones señalaron que la camioneta Volkswagen Amarok circulaba a una velocidad muy elevada antes de impactar contra el vehículo donde viajaba la familia, un Peugeot 207. El impacto fue tan violento que el automóvil quedó destruido y las cinco personas que iban a bordo fallecieron en el acto. Panetta fue aprehendido en el lugar y trasladado a dependencias policiales.

Micaela, testigo del hecho, relató que viajaba junto a su marido y sus dos hijos cuando, segundos antes del choque, el imputado los sobrepasó “a unos 180 km/h”. La mujer describió los momentos posteriores al siniestro: “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’”. La testigo agregó que el joven “no quería mirar” y que “se quedó sentado en el pasto”, visiblemente afectado por la situación.

Tanto su testimonio como el de otros automovilistas que circulaban por la ruta en ese momento fueron utilizados para reconstruir el hecho.

El estado de los vehículos tras el choque
El estado de los vehículos tras el choque

Los primeros efectivos que llegaron al lugar calificaron la escena como estremecedora. Bomberos, ambulancias de alta complejidad y agentes del Comando de Patrullas trabajaron durante varias horas entre los hierros retorcidos del Peugeot. La velocidad a la que se desplazaba la camioneta, sumada a las condiciones de la vía y el flujo de tránsito, serán elementos clave en la pericia que deberá determinar la responsabilidad penal del conductor.

El daño fue tan severo que, de acuerdo con los investigadores, la trompa de la camioneta quedó incrustada prácticamente hasta los asientos delanteros del auto. Pero la noticia de la muerte de los dos menores fue el dato que más conmovió a la comunidad. Frente a lo sucedido, la localidad de Guernica se reunió para despedirlos durante el domingo.

La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio culposo”,aunque la situación procesal del conductor podría modificarse conforme avancen los estudios técnicos y las declaraciones testimoniales. Los investigadores intentan establecer a qué velocidad circulaba la camioneta y si existió alguna conducta temeraria previa al impacto.

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