Pactó una compra por Facebook y terminó saltando de un auto en movimiento para evitar un secuestro

En la tarde del martes en Córdoba, un intento de compra por Facebook derivó en un robo violento que forzó a un joven a lanzarse de un auto en movimiento. “Me estaban llevando a un lugar que no sé y tampoco sé qué podía pasar”, contó la víctima, detallando la incertidumbre que vivió desde el momento de ascender al vehículo hasta ejecutar la maniobra que le salvó la vida.

La secuencia, informada por la Policía de Córdoba y relatada por la víctima, expuso la mecánica de un engaño cada vez más recurrente en la venta digital: “Los contacté por un ventilador de pie. Me citaron a Plaza España, querían primero que les transfiera el dinero; les dije que no hasta que vea el ventilador”, relató la víctima, en referencia a cómo comenzó el intercambio.

El joven accedió al Peugeot 208 de uno de los supuestos vendedores, donde le iban a mostrar el electrodoméstico. Sin embargo, el encuentro tomó otro curso. “Yo pasé porque quería verlo, pero comenzó a andar el vehículo, empezó a dar unas vueltas por Nueva Córdoba. Cuando me percaté del tiempo y por dónde estaba, me di cuenta de que estaba por Plaza de las Américas, a lo cual ya el ventilador me daba igual y me quise bajar”, detalló a El Doce.

El momento de mayor tensión se vivió cuando comenzaron a sacarle sus pertenencias. “Me arrebató el celular, yo estaba en la billetera virtual, y se transfirió plata a su cuenta. Me estaban llevando a un lugar que no sé y tampoco sé qué podía pasar, porque me decían ‘no sabés dónde te estás metiendo’ y decidí saltar del auto”, indicó en un diálogo con Telenoche.

La huida provocó una reacción inmediata del conductor, quien incrementó la velocidad mientras el joven intentaba abrir la puerta del vehículo. “En ese momento que abrí la puerta, el conductor empezó a acelerar más el auto y dije ‘tengo que saltar sí o sí’; por suerte había gente que me ayudó en ese momento”, señaló.

La Policía de Córdoba precisó que el joven cayó en la intersección de Naciones Unidas y Pedro de Mendoza, en barrio Colinas de Vélez Sarsfield, donde sufrió golpes y escoriaciones. Un servicio de emergencia lo asistió en el lugar tras impactar contra un taxi estacionado.

“Parece una historia de película, pero sí fue real”, subrayó la víctima, que permaneció en estado de shock ante la rapidez y la violencia de la situación.

El operativo policial se activó minutos después. Según la información oficial detallada por la Policía, el sistema de cámaras del 911 permitió localizar sobre calle Puerto Limón al 2050 el vehículo y a uno de los implicados, un hombre de 28 años, en barrio Santa Isabel 3ª Sección. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras la investigación se centró en el cómplice prófugo.

Como resultado del procedimiento, se secuestró el auto involucrado y un teléfono móvil.

La historia de la foto fake de presos que los estafadores le enviaron a sus víctimas

Una familia de Santa Fe fue víctima de una estafa al intentar alquilar una vivienda en Santa Clara del Mar y, tras descubrir el engaño, recibió una foto a través de WhatsApp con la que los delincuentes pretendían burlarse. Más de 200.000 pesos les fueron transferidos como seña por una supuesta propiedad que nunca estuvo disponible.

La imagen enviada a las víctimas, según confirmó Infobae, era falsa: correspondía a una selfie tomada en la cárcel de Villa Devoto durante un motín en 2020, donde los internos incendiaron celdas y subieron al techo, y no tenía vinculación alguna con los estafadores. El hombre que aparece en primer plano es Gastón Russo, condenado en la causa Dólar Blanco y actualmente en libertad, quien desmintió toda relación con el fraude y sostuvo en diálogo con La Capital de Mar del Plata: “Aclaro de manera categórica que no tengo ninguna vinculación con la causa ni con las personas involucradas. La imagen fue empleada sin mi autorización y, además, sin la verificación mínima de su origen o de su fuente, lo cual ocasiona un daño directo a mi nombre y reputación”.

El episodio comenzó cuando la familia, con intenciones de vacacionar, encontró en redes sociales una oferta de alquiler para una vivienda ubicada en la ciudad de Santa Elena, en Santa Clara del Mar. Acordaron el pago con el supuesto dueño, concretando la transferencia de más de 200.000 pesos, aunque al llegar al lugar fueron informados por una vecina de que la casa no estaba en alquiler y que pertenecía a un familiar suyo. El contacto desapareció y los bloqueó en todos los canales de comunicación.

La circulación de la selfie provocó confusión entre usuarios de redes sociales, quienes replicaron la versión de que los responsables estaban presos, aunque no existía relación entre los internos de la foto y la organización delictiva. Mientras tanto, la familia perjudicada conservó los comprobantes de transferencia, los datos de la cuenta y perfiles de redes sociales utilizados, pero al acudir a la comisaría se les informó que no era posible rastrear el número telefónico, lo que frenó el avance de la investigación y les impidió recuperar el dinero.