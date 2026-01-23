Crimen y Justicia

Pactó una compra por Facebook y terminó saltando de un auto en movimiento para evitar un secuestro

“Me decían ‘no sabés dónde te estás metiendo’ y decidí saltar del auto”, relató la víctima

Guardar
Pactó una compra por Facebook, quisieron robarle y se tiró de un auto en movimiento para zafar (Video: Policía de Córdoba)

En la tarde del martes en Córdoba, un intento de compra por Facebook derivó en un robo violento que forzó a un joven a lanzarse de un auto en movimiento. “Me estaban llevando a un lugar que no sé y tampoco sé qué podía pasar”, contó la víctima, detallando la incertidumbre que vivió desde el momento de ascender al vehículo hasta ejecutar la maniobra que le salvó la vida.

La secuencia, informada por la Policía de Córdoba y relatada por la víctima, expuso la mecánica de un engaño cada vez más recurrente en la venta digital: “Los contacté por un ventilador de pie. Me citaron a Plaza España, querían primero que les transfiera el dinero; les dije que no hasta que vea el ventilador”, relató la víctima, en referencia a cómo comenzó el intercambio.

El joven accedió al Peugeot 208 de uno de los supuestos vendedores, donde le iban a mostrar el electrodoméstico. Sin embargo, el encuentro tomó otro curso. “Yo pasé porque quería verlo, pero comenzó a andar el vehículo, empezó a dar unas vueltas por Nueva Córdoba. Cuando me percaté del tiempo y por dónde estaba, me di cuenta de que estaba por Plaza de las Américas, a lo cual ya el ventilador me daba igual y me quise bajar”, detalló a El Doce.

Un joven sufrió un violento
Un joven sufrió un violento asalto tras acordar la compra de un ventilador a través de Facebook Marketplace en Córdoba

El momento de mayor tensión se vivió cuando comenzaron a sacarle sus pertenencias. “Me arrebató el celular, yo estaba en la billetera virtual, y se transfirió plata a su cuenta. Me estaban llevando a un lugar que no sé y tampoco sé qué podía pasar, porque me decían ‘no sabés dónde te estás metiendo’ y decidí saltar del auto”, indicó en un diálogo con Telenoche.

La huida provocó una reacción inmediata del conductor, quien incrementó la velocidad mientras el joven intentaba abrir la puerta del vehículo. “En ese momento que abrí la puerta, el conductor empezó a acelerar más el auto y dije ‘tengo que saltar sí o sí’; por suerte había gente que me ayudó en ese momento”, señaló.

La Policía de Córdoba precisó que el joven cayó en la intersección de Naciones Unidas y Pedro de Mendoza, en barrio Colinas de Vélez Sarsfield, donde sufrió golpes y escoriaciones. Un servicio de emergencia lo asistió en el lugar tras impactar contra un taxi estacionado.

La Policía de Córdoba informó
La Policía de Córdoba informó que la víctima tuvo que saltar de un auto en movimiento tras ser engañada con una falsa venta digital

“Parece una historia de película, pero sí fue real”, subrayó la víctima, que permaneció en estado de shock ante la rapidez y la violencia de la situación.

El operativo policial se activó minutos después. Según la información oficial detallada por la Policía, el sistema de cámaras del 911 permitió localizar sobre calle Puerto Limón al 2050 el vehículo y a uno de los implicados, un hombre de 28 años, en barrio Santa Isabel 3ª Sección. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras la investigación se centró en el cómplice prófugo.

Como resultado del procedimiento, se secuestró el auto involucrado y un teléfono móvil.

La Policía activó un operativo
La Policía activó un operativo y logró detener a uno de los implicados, secuestrando el vehículo y un teléfono móvil en barrio Santa Isabel

La historia de la foto fake de presos que los estafadores le enviaron a sus víctimas

Una familia de Santa Fe fue víctima de una estafa al intentar alquilar una vivienda en Santa Clara del Mar y, tras descubrir el engaño, recibió una foto a través de WhatsApp con la que los delincuentes pretendían burlarse. Más de 200.000 pesos les fueron transferidos como seña por una supuesta propiedad que nunca estuvo disponible.

La imagen enviada a las víctimas, según confirmó Infobae, era falsa: correspondía a una selfie tomada en la cárcel de Villa Devoto durante un motín en 2020, donde los internos incendiaron celdas y subieron al techo, y no tenía vinculación alguna con los estafadores. El hombre que aparece en primer plano es Gastón Russo, condenado en la causa Dólar Blanco y actualmente en libertad, quien desmintió toda relación con el fraude y sostuvo en diálogo con La Capital de Mar del Plata: “Aclaro de manera categórica que no tengo ninguna vinculación con la causa ni con las personas involucradas. La imagen fue empleada sin mi autorización y, además, sin la verificación mínima de su origen o de su fuente, lo cual ocasiona un daño directo a mi nombre y reputación”.

El episodio comenzó cuando la familia, con intenciones de vacacionar, encontró en redes sociales una oferta de alquiler para una vivienda ubicada en la ciudad de Santa Elena, en Santa Clara del Mar. Acordaron el pago con el supuesto dueño, concretando la transferencia de más de 200.000 pesos, aunque al llegar al lugar fueron informados por una vecina de que la casa no estaba en alquiler y que pertenecía a un familiar suyo. El contacto desapareció y los bloqueó en todos los canales de comunicación.

La circulación de la selfie provocó confusión entre usuarios de redes sociales, quienes replicaron la versión de que los responsables estaban presos, aunque no existía relación entre los internos de la foto y la organización delictiva. Mientras tanto, la familia perjudicada conservó los comprobantes de transferencia, los datos de la cuenta y perfiles de redes sociales utilizados, pero al acudir a la comisaría se les informó que no era posible rastrear el número telefónico, lo que frenó el avance de la investigación y les impidió recuperar el dinero.

Temas Relacionados

Facebook MarketplaceRoboPolicía de CórdobaCórdobaNueva CórdobaEstafaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Imputaron al ex militar por el crimen de Antonella Álvarez, la mujer encontrada en un basural de Tucumán

El principal acusado del asesinato de la joven de 25 años se había fugado hacia Buenos Aires

Imputaron al ex militar por

Un femicida apuñaló por la espalda a una nena en San Luis para robarle y la menor lucha por su vida

La niña fue trasladada a Córdoba, debido a la gravedad de sus heridas. El agresor había salido de prisión tras cumplir una pena por el homicidio de su pareja y se encontraba bajo libertad condicional

Un femicida apuñaló por la

Asesinaron a una mujer trans en Quilmes y detuvieron a un hombre de 27 años

El hallazgo del cuerpo de Claudia Priscila Galván se produjo en una casilla ubicada al fondo de una vivienda en Lamadrid al 3800

Asesinaron a una mujer trans

Se conoció un nuevo video de la discusión que tuvo la argentina retenida en Brasil por gestos racistas

El material es de las cámaras de seguridad del bar de Ipanema y se logra ver el comportamiento del mozo denunciado por la defensa. Agostina Páez está en un domicilio en Río de Janeiro y es monitoreada con una tobillera electrónica

Se conoció un nuevo video

Imputaron al policía que disparó su arma alcoholizado e hirió a un vecino en Villa Crespo

La Unidad de Flagrancia Norte de la Ciudad dispuso la medida contra el miembro de la Policía Federal. Qué declaró ante los investigadores

Imputaron al policía que disparó
DEPORTES
Un club europeo busca jugadores

Un club europeo busca jugadores semiprofesionales vía redes sociales: qué salario ofrece y los inéditos requisitos para presentarse

El golazo de Valentino Simoni para Gimnasia (M): la historia del delantero que brilló en la Reserva de Boca y lanzó un dardo al irse

Otra figura de la Selección encendió las alarmas por una lesión: pidió el cambio a los seis minutos de haber ingresado

Con dos sorpresas, Claudio Úbeda definió el equipo de Boca Juniors para el debut ante Riestra por el Torneo Apertura

“Ahora cualquiera puede jugar en Boca”: lapidario posteo de un multicampeón con el Xeneize por la posible llegada del primer refuerzo

TELESHOW
Germán Martitegui usó un kilt

Germán Martitegui usó un kilt y Wanda Nara tuvo una inesperada reacción: “¡No tiene ropa interior!"

Evangelina Anderson se sometió a una cirugía: “Es difícil, pero necesario”

Antonela Roccuzzo, una fashionista en Nueva York: el álbum de sus looks “total black”

La repudiable amenaza de Fernando Carrillo a Catherine Fulop: “Tengo unos videítos”

Wanda Nara anticipó el lanzamiento de su canción que busca ser el hit del verano: “De un éxito nace otro éxito”

INFOBAE AMÉRICA

Blues, identidad y opresión: los

Blues, identidad y opresión: los simbolismos en “Sinners”, la película récord de los Oscar

Donald Trump dijo que una flota militar de Estados Unidos se dirige hacia aguas cercanas a Irán: “Veremos qué sucede”

Otra amenaza de Irán a Donald Trump: “Tenemos el dedo sobre el gatillo”

Dinamarca descartó que la soberanía de Groenlandia sea parte del acuerdo preliminar entre Estados Unidos y la OTAN

Feria de bienes raíces en Panamá mide la respuesta del mercado a la nueva ley de interés preferencial