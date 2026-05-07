Avanza la investigación sobre el narco que intentó matar a un funcionario y dos jueces de Entre Ríos

Leonardo Airaldi amenazó con matar a un funcionario y a dos jueces de Entre Ríos

La Justicia avanza con la investigación contra Leandro Airaldi, el apuntado por un complot para asesinar al ministro de Seguridad de Entre Ríos y a dos funcionarios judiciales. Ahora, la Cámara Federal de Paraná rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa del narcotraficante y se espera que la causa continúe con su camino.

El tribunal superior de apelaciones, integrado por Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, ratificó la negativa inicial del juez federal de primera instancia, Hernán Viri, a los argumentos defensivos. Mariana Barbitta, abogada de Airaldi —y quien también supo ser representante legal de Alberto Fernández, César Milani y un líder de la organización narco Los Monos— había solicitado la anulación de diversas medidas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal cuando el plan salió a la luz, pero sus pedidos no prosperaron.

PUBLICIDAD

El caso tuvo origen el 20 de febrero mediante la declaración de otro narcotraficante. En esa oportunidad, se supo que Airaldi tenía intenciones de atentar contra el juez federal Leandro Ríos y el fiscal federal José Candioti, sumando como objetivo al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Dos reclusos, compañeros de pabellón de Airaldi en la cárcel de Gualeguaychú, revelaron la información. Uno de ellos es Daniel Celis, rival de Airaldi en el tráfico de drogas. El segundo testigo, cercano al caponarco, corroboró los datos.

PUBLICIDAD

Las objeciones de la defensa analizaron aspectos tanto de forma como de fondo. El foco estuvo puesto en cómo se llegó a un celular Samsung A04 que se sospecha es de Airaldi. Hay un testimonio en el expediente que así lo indica. El dispositivo había sido incautado un mes antes, durante una requisa efectuada en el pabellón 9 del penal.

En el mismo día en que se descubrió el plan, el juez Viri delegó la investigación en el fiscal federal Pedro Rebollo, integrante del Ministerio Público Fiscal. Este funcionario ordenó inmediatamente un allanamiento en la cárcel. Gendarmería, fuerza federal de seguridad, irrumpió en el sector durante la tarde-noche del viernes 20. Al día siguiente, Rebollo dispuso el secuestro del Samsung A04, dando la orden telefónicamente. Ese accionar fue objetado por la defensa, pero sus planteos fueron rechazados en ambas instancias.

PUBLICIDAD

El narco que habría armado un plan criminal en Entre Ríos fue trasladado a Ezeiza

El lunes 23, el fiscal adoptó la misma medida con los otros seis teléfonos hallados durante el procedimiento realizado por Gendarmería.

Actualmente, todos estos dispositivos están siendo peritados por la fuerza federal. Los datos que se obtengan serán determinantes. De ellos dependerá en qué delito podría encuadrarse la planificación de los crímenes. Además, se encuentran bajo análisis anotaciones, cámaras de seguridad y otros equipos electrónicos.

PUBLICIDAD

En lo formal, la defensa de Airaldi intentó anular todas las actuaciones argumentando la vulneración del debido proceso y el derecho a la legítima defensa, sin lograr respaldo judicial.

La investigación avanza con estricta reserva. No obstante, por la cantidad de tiempo transcurrido, se prevén novedades en los días venideros que podrían influir tanto en este expediente como en otros vinculados.

PUBLICIDAD

Quién es la defensora de Airaldi

Mariana Barbitta es una abogada de alto perfil. En su cuenta de Instagram, compartió recientemente una foto junto al expresidente Alberto Fernández, celebrando el fallo del tribunal superior de apelaciones, Casación Penal, que anuló el procesamiento confirmado contra el exmandatario en la denominada Causa Seguros.

También defendió al exjefe del Ejército, César Milani, en dos expedientes de lesa humanidad en los que resultó absuelto, así como en la causa por enriquecimiento ilícito, donde también actuó como su abogada.

PUBLICIDAD

La abogada Mariana Barbitta

Barbitta, quien dicta clases de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, universidad pública argentina reconocida, intervino en otros casos de alto impacto. Entre ellos, la defensa de Leandro Vinardi, alias “Pollo”, segundo en la estructura de la organización narcocriminal Los Monos, de Rosario, e integrante de la barra brava de Newell’s.

En su nómina de clientes figura el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, condenado por aceptar sobornos del narcotráfico.

PUBLICIDAD

Además, Barbitta consiguió que la Justicia de Entre Ríos restituyera el régimen de arresto domiciliario a Julián Christe, acusado de ser el presunto femicida de Julieta Riera, joven fallecida tras caer del balcón del departamento que compartía con Christe. Christe recibió una condena, pero ese juicio fue anulado.

El buffet de Barbitta también representó a Mauricio “Chicho” Serna en un proceso judicial en el que se investigó a la familia de Pablo Escobar Gaviria.

PUBLICIDAD