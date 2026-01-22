Video: así fue el derrumbe de la pared de una cochera que provocó destrozos en varios vehículos

Así fue la caída del muro en una obra en barrio General Paz, en Córdoba

En el mediodía cordobés, en la zona de Jacinto Ríos al 364, en el corazón del barrio General Paz se desplomó una medianera de una cochera durante una jornada laboral dejando una imagen impactante. El episodio, que se convirtió en tendencia en redes sociales tras la difusión de imágenes captadas por trabajadores de una obra lindera, expuso la vulnerabilidad de las viejas estructuras del sector ante el avance de la construcción.

El derrumbe se produjo sin previo aviso y fue registrado en video por obreros que, al escuchar ruidos poco habituales, decidieron documentar el momento. En la grabación se distingue el instante exacto en que la pared colapsa y cae sobre los autos estacionados, mientras una nube de polvo se extiende sobre la manzana. El siniestro sucedió cerca de una antigua casona de principios del siglo XX, utilizada actualmente con fines comerciales y como estacionamiento, lo que explica la presencia de varios vehículos en su interior.

La estructura afectada funcionaba como cochera interna y, al momento del incidente, resguardaba al menos cuatro automóviles: un Toyota Corolla, un Renault Logan, un Ford Focus y un Nissan Kicks, todos ellos severamente dañados tras el colapso. Las imágenes de los rodados bajo los restos de mampostería circularon rápidamente, generando preocupación entre los vecinos y propietarios, quienes acudieron al lugar alertados por el estruendo.

La hipótesis inicial que manejan las autoridades apunta a la incidencia de excavaciones profundas realizadas en el predio lindero, donde se encontraba en marcha la construcción de un edificio identificado comercialmente como Naranjos 8, perteneciente al Grupo Bugliotti Desarrollos Urbanos. El medio cordobés La Voz informó que los trabajos para la futura cochera subterránea habrían provocado un socavón, afectando la base de la antigua medianera y comprometiendo su estabilidad hasta el punto de desencadenar el derrumbe.

El operativo municipal incluyó cortes de tránsito y evacuación de viviendas en General Paz

Tras el hecho, la Municipalidad de Córdoba dispuso la clausura inmediata de la obra y solicitó al propietario la presentación de un plan de remediación, siguiendo los protocolos establecidos para incidentes de esta naturaleza.

Agentes de la Subsecretaría de Obras Privadas y Uso del Suelo, junto con personal de la Dirección de Defensa Civil, se encargaron de evaluar los daños y determinar el alcance del riesgo para las viviendas linderas.

La presidenta del Colegio de Veterinarios, Natalia Elstner, relató: “Fue un derrumbe bastante grande. Nosotros estamos a mitad de cuadra y nos cayó mampostería”, en referencia al impacto que sufrió la sede institucional ubicada a pocos metros del suceso. La fuerza del colapso quedó reflejada en la magnitud de los daños materiales, que no solo involucraron a los vehículos sino también a varios departamentos internos y casas cercanas.

La Dirección de Bomberos y equipos técnicos de la municipalidad se desplazaron rápidamente al lugar y dispusieron el corte de tránsito en las calles adyacentes, con el objetivo de evitar nuevos riesgos y facilitar las tareas de inspección.

La hipótesis principal apunta a excavaciones profundas como causa del colapso estructural

El operativo incluyó la evacuación preventiva de residentes y usuarios de las edificaciones próximas, quienes recibieron la orden de abandonar sus domicilios hasta que se confirmara la integridad de las estructuras. No se registraron personas heridas como consecuencia del derrumbe.

El procedimiento fue derivado a la Unidad Judicial N°11, donde quedaron radicadas las actuaciones correspondientes. En simultáneo, técnicos de Defensa Civil continuaron con la revisión de las construcciones vecinas, para habilitar el eventual retorno de los habitantes una vez descartada la existencia de daños estructurales adicionales.

Ahora las autoridades avanzan con las pericias judiciales y municipales para establecer la secuencia exacta de los hechos y determinar responsabilidades.

El incidente dejó como saldo cuatro vehículos destruidos y daños en viviendas y comercios, además de la intervención de múltiples organismos oficiales. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la asistencia a los damnificados incluyó la inspección de las estructuras y la evaluación de medidas técnicas para mitigar los riesgos.