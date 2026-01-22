Sociedad

Video: así fue el derrumbe de la pared de una cochera que provocó destrozos en varios vehículos

Una excavación profunda en una obra vecina habría provocado un socavón que descalzó la base de una antigua estructura, desencadenando el desprendimiento que sorprendió a vecinos y movilizó a equipos de emergencia

Guardar
Así fue la caída del muro en una obra en barrio General Paz, en Córdoba

En el mediodía cordobés, en la zona de Jacinto Ríos al 364, en el corazón del barrio General Paz se desplomó una medianera de una cochera durante una jornada laboral dejando una imagen impactante. El episodio, que se convirtió en tendencia en redes sociales tras la difusión de imágenes captadas por trabajadores de una obra lindera, expuso la vulnerabilidad de las viejas estructuras del sector ante el avance de la construcción.

El derrumbe se produjo sin previo aviso y fue registrado en video por obreros que, al escuchar ruidos poco habituales, decidieron documentar el momento. En la grabación se distingue el instante exacto en que la pared colapsa y cae sobre los autos estacionados, mientras una nube de polvo se extiende sobre la manzana. El siniestro sucedió cerca de una antigua casona de principios del siglo XX, utilizada actualmente con fines comerciales y como estacionamiento, lo que explica la presencia de varios vehículos en su interior.

La estructura afectada funcionaba como cochera interna y, al momento del incidente, resguardaba al menos cuatro automóviles: un Toyota Corolla, un Renault Logan, un Ford Focus y un Nissan Kicks, todos ellos severamente dañados tras el colapso. Las imágenes de los rodados bajo los restos de mampostería circularon rápidamente, generando preocupación entre los vecinos y propietarios, quienes acudieron al lugar alertados por el estruendo.

La hipótesis inicial que manejan las autoridades apunta a la incidencia de excavaciones profundas realizadas en el predio lindero, donde se encontraba en marcha la construcción de un edificio identificado comercialmente como Naranjos 8, perteneciente al Grupo Bugliotti Desarrollos Urbanos. El medio cordobés La Voz informó que los trabajos para la futura cochera subterránea habrían provocado un socavón, afectando la base de la antigua medianera y comprometiendo su estabilidad hasta el punto de desencadenar el derrumbe.

El operativo municipal incluyó cortes
El operativo municipal incluyó cortes de tránsito y evacuación de viviendas en General Paz

Tras el hecho, la Municipalidad de Córdoba dispuso la clausura inmediata de la obra y solicitó al propietario la presentación de un plan de remediación, siguiendo los protocolos establecidos para incidentes de esta naturaleza.

Agentes de la Subsecretaría de Obras Privadas y Uso del Suelo, junto con personal de la Dirección de Defensa Civil, se encargaron de evaluar los daños y determinar el alcance del riesgo para las viviendas linderas.

La presidenta del Colegio de Veterinarios, Natalia Elstner, relató: “Fue un derrumbe bastante grande. Nosotros estamos a mitad de cuadra y nos cayó mampostería”, en referencia al impacto que sufrió la sede institucional ubicada a pocos metros del suceso. La fuerza del colapso quedó reflejada en la magnitud de los daños materiales, que no solo involucraron a los vehículos sino también a varios departamentos internos y casas cercanas.

La Dirección de Bomberos y equipos técnicos de la municipalidad se desplazaron rápidamente al lugar y dispusieron el corte de tránsito en las calles adyacentes, con el objetivo de evitar nuevos riesgos y facilitar las tareas de inspección.

La hipótesis principal apunta a
La hipótesis principal apunta a excavaciones profundas como causa del colapso estructural

El operativo incluyó la evacuación preventiva de residentes y usuarios de las edificaciones próximas, quienes recibieron la orden de abandonar sus domicilios hasta que se confirmara la integridad de las estructuras. No se registraron personas heridas como consecuencia del derrumbe.

El procedimiento fue derivado a la Unidad Judicial N°11, donde quedaron radicadas las actuaciones correspondientes. En simultáneo, técnicos de Defensa Civil continuaron con la revisión de las construcciones vecinas, para habilitar el eventual retorno de los habitantes una vez descartada la existencia de daños estructurales adicionales.

Ahora las autoridades avanzan con las pericias judiciales y municipales para establecer la secuencia exacta de los hechos y determinar responsabilidades.

El incidente dejó como saldo cuatro vehículos destruidos y daños en viviendas y comercios, además de la intervención de múltiples organismos oficiales. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la asistencia a los damnificados incluyó la inspección de las estructuras y la evaluación de medidas técnicas para mitigar los riesgos.

Temas Relacionados

CórdobaDerrumbeÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un ciudadano italiano que estaba armado y circulaba con una credencial falsa de la Policía de la Ciudad

El hombre de 35 años conducía un auto sin patente e intentó escapar en Villa Pueyrredón. No tenía la documentación para portar la pistola

Detuvieron a un ciudadano italiano

Torres recorrió las zonas donde se reactivaron los incendios: “Es la peor sequía desde 1965”

El gobernador habló desde Villa Lago Rivadavia, donde las llamas se reavivaron en las últimas horas. Más de 150 brigadistas combaten en el terreno

Torres recorrió las zonas donde

Córdoba: se incendió un depósito de materiales eléctricos y un hombre debió ser rescatado del interior

El siniestro provocó daños en estructuras metálicas y un tablero eléctrico. Se llevó a cabo un operativo de emergencia que incluyó la remoción de escombros y la evaluación de las instalaciones eléctricas

Córdoba: se incendió un depósito

Suspendieron los festejos del aniversario de Comodoro Rivadavia por el desplazamiento del Cerro Hermitte

El intendente Othar Macharashvili anunció la decisión con el objetivo de priorizar los recursos en las familias evacuadas y la reparación de los daños generados

Suspendieron los festejos del aniversario

Cinco ladrones armados robaron un auto y se fueron haciendo tiros al aire para asustar a las víctimas

Ocurrió en La Matanza. El dueño del vehículo estaba entrando a su casa. Cuando abrió la puerta del garage los delincuentes lo sorprendieron

Cinco ladrones armados robaron un
DEPORTES
Chicho Serna habló del interés

Chicho Serna habló del interés de Boca por otro delantero colombiano que le gusta a Riquelme: “Vi cosas muy interesantes”

Alarma en la selección argentina: el momento de la lesión de Tagliafico que lo obligó a salir con una bota ortopédica

Aldosivi empata con Defensa y Justicia en el primer partido del Torneo Apertura

Iga Swiatek habló del calendario de la WTA: “Competir durante 11 meses y descansar solo 10 días no es suficiente para recuperarse”

La “absurda” lesión de Tsitsipas por jugar otro deporte que lo eliminó del Australian Open: “Me quedé en shock”

TELESHOW
El homenaje íntimo y emotivo

El homenaje íntimo y emotivo de Dalma y Gianinna Maradona en el cumpleaños de Claudia Villafañe

Se reveló otra coincidencia entre Wanda Nara y La China Suárez que las redes no dejaron pasar

La dura opinión de Ángel de Brito acerca del nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Vibras de Luciano Castro”

El reencuentro de Nicole Neumann con su papá en Punta del Este

Las mejores fotos del penthouse que perteneció a Susana Giménez y se vendió en un millón de dólares: así será su renovación

INFOBAE AMÉRICA

Foro de Davos: Peña propuso

Foro de Davos: Peña propuso que la transición democrática en Venezuela se incluya en la agenda de la Junta de la Paz que lidera Trump

María Corina Machado y el hijo del último sha de Irán se reunieron en Washington para coordinar estrategias opositoras

Trump contra JP Morgan: el presidente de EEUU demandó al mayor banco de Wall Street por “discriminación política”

El campo salvadoreño sufre por la escasez de mano de obra y apuesta por la mecanización

La historia del explorador que descubrió el Polo Sur