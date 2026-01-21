Crimen y Justicia

La historia de la foto fake de presos que los estafadores de Santa Clara le enviaron a sus víctimas para burlarse

Las víctimas, oriundas de Santa Fe, habían transferido un adelanto para un alquiler al supuesto propietario de una casa, pero luego desapareció. La historia de la imagen que mandaron tras el fraude

Guardar
La selfie trucha que enviaron
La selfie trucha que enviaron los delincuentes

Los delincuentes que estafaron a una familia de Santa Fe con un falso alquiler en Santa Clara continuaron engañando a sus víctimas incluso después de que descubrieran que la casa para la que habían transferido una seña de más de 200 mil pesos no estaba disponible.

De acuerdo al relato de los denunciantes, después de que se dieron cuenta de la farsa, los ladrones les enviaron una foto a través de WhatsApp en la que se los veía en una celda de prisión. Era una burla, un mensaje con un claro tono de provocación.

Sin embargo, según confirmó Infobae, esa imagen también era trucha: se trataba de una selfie que se difundió durante la pandemia y que mostraba a otro grupo de reclusos, sin ninguna relación aparente con el caso.

Según la reconstrucción realizada por este medio, la selfie enviada a la familia estafada pertenece en realidad a internos de la cárcel de Villa Devoto. La imagen data de 2020, cuando los presos protagonizaron un motín en ese penal: incendiaron celdas, colgaron colchones prendidos fuego y alcanzaron el techo del establecimiento, donde desmontaron parte de la estructura. Aquella jornada quedó registrada en varias fotos y videos que circularon masivamente en redes sociales. Esta era una.

El chat de Whatsapp
El chat de Whatsapp

El hombre que aparece en primer plano en esa imagen se llama Gastón Russo, un marplatense que fue condenado por la causa Dólar Blanco en un juicio abreviado, aunque luego apeló esa sentencia.

Actualmente, Russo ya está en libertad. Y tras la difusión de su foto, se comunicó con La Capital de Mar del Plata para aclarar públicamente que no tiene ninguna relación con el caso del falso alquiler.

“Aclaro de manera categórica que no tengo ninguna vinculación con la causa ni con las personas involucradas. La imagen fue empleada sin mi autorización y, además, sin la verificación mínima de su origen o de su fuente, lo cual ocasiona un daño directo a mi nombre y reputación”, le informó directamente a un periodista de ese medio.

El caso de la estafa comenzó cuando la familia santafesina, ilusionada con sus vacaciones, buscó una casa para alquilar en la Costa Atlántica. Encontraron una oferta atractiva en redes sociales para una vivienda ubicada en la ciudad de Santa Elena, en Santa Clara del Mar, y pactaron una seña de más de 200.000 pesos con el supuesto propietario.

La familia había hecho una
La familia había hecho una transferencia de más de 200 mil pesos (Christian Heit)

Tras realizar la transferencia y coordinar la entrega de las llaves, viajaron hasta el lugar. Al llegar, una vecina les informó que la casa no estaba en alquiler, ya que pertenecía a un familiar suyo y nadie la había ofrecido por internet.

Al advertir la estafa, la familia intentó comunicarse con el contacto que les había gestionado el alquiler, pero ya habían sido bloqueados en todos los canales. En medio de la incertidumbre y la frustración, recibieron por WhatsApp la imagen de varios hombres en una celda.

La difusión de esa selfie generó confusión no solo en la familia sino también entre usuarios de redes sociales, que replicaron la versión de que los autores del engaño se encontraban presos y actuaban desde la penitenciaría. En realidad, los individuos que aparecen en la imagen no forman parte -hasta donde se sabe- de la banda que concretó el fraude, ni tienen vínculo con la causa.

Mientras tanto, la familia damnificada conserva los comprobantes de la transferencia bancaria, los datos de la cuenta utilizada y los perfiles en redes sociales de los supuestos propietarios. Al intentar radicar la denuncia formal, desde la comisaría les comunicaron que no era posible rastrear el número utilizado en la operación, lo que dificultó el avance de la investigación y dejó a las víctimas sin respuestas ni recupero del dinero perdido.

Temas Relacionados

robosMar ChiquitaestafasSanta FeMar del Plataúltimas noticiasSanta Clara del Mar

Últimas Noticias

Misterio en Río Gallegos: escapó en pantuflas de un centro de salud, tomó un taxi y desapareció

Gabriel Darío Mileca, de 42 años, es buscado por su familia desde el 10 de enero, cuando lo vieron por última vez

Misterio en Río Gallegos: escapó

Córdoba: murió el hombre que había sido atropellado y baleado por error cuando volvía de jugar al fútbol

Paolo de la Fuente fue atacado el pasado 7 de enero. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos le amputaron la pierna derecha y lo indujeron a coma. Falleció en las últimas horas

Córdoba: murió el hombre que

Cayó una viuda negra en Villa Urquiza: el error que la delató y el increíble hallazgo en su departamento

Las autoridades lograron ubicar y aprehender a la mujer debido a que dejó su rastro en la escena de un robo cometido bajo esa modalidad

Cayó una viuda negra en

Mendoza: un adolescente de 17 años murió baleado en una pelea vecinal

Ocurrió esta madrugada en Godoy Cruz. El principal sospechoso es un menor de edad. La Justicia ya investiga el hecho

Mendoza: un adolescente de 17

La noche de terror de una familia en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con ellos todavía adentro

Llegaron desde Mendoza para pasar sus vacaciones en la ciudad balnearia, pero tres ladrones armados los sorprendieron en la ruta y los arrastraron a toda velocidad. En la huida, abandonaron a dos nenes

La noche de terror de
DEPORTES
Un defensor argentino que está

Un defensor argentino que está en la órbita de Lionel Scaloni alcanzó un marca histórica en la Premier League

La particular respuesta de Mabppé cuando un rival le nombró al Dibu Martínez antes de un penal

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

TELESHOW
“Si no le pegás un

“Si no le pegás un tiro, no te suelta”: la polémica por los perros y la frase que indignó a Silvina Escudero

La emoción de Diego Topa por el cumpleaños de su hija: “Mitai es una nena llena de luz”

La anécdota de Carla Quevedo con la esposa de Brooklyn Beckham en medio del escándalo familiar: “Te vas a arrepentir”

Verónica Ojeda reveló el problema que atravesó al final del embarazo de Diego Fernando: “Estuve postrada en una cama”

Wanda Nara aclaró cómo es su relación actual con Martín Migueles: “Estoy bien así”

INFOBAE AMÉRICA

Aprueban en Panamá ampliar horarios

Aprueban en Panamá ampliar horarios en centros de salud

El vórtice polar se extiende y amenaza a Estados Unidos con tormentas de nieve e intensas heladas

El Salvador refuerza su capacidad de respuesta ante desastres con un plan nacional vigente hasta 2030

Cuba tendrá otro apagón récord con el 62% de la isla a la vez sin energía eléctrica este miércoles

El enviado de Trump confirmó que se reunirá con Putin en Moscú para discutir la paz en Ucrania: “Soy optimista”