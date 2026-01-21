La historia de la foto fake de presos que los estafadores de Santa Clara le enviaron a sus víctimas para burlarse

La selfie trucha que enviaron los delincuentes

Los delincuentes que estafaron a una familia de Santa Fe con un falso alquiler en Santa Clara continuaron engañando a sus víctimas incluso después de que descubrieran que la casa para la que habían transferido una seña de más de 200 mil pesos no estaba disponible.

De acuerdo al relato de los denunciantes, después de que se dieron cuenta de la farsa, los ladrones les enviaron una foto a través de WhatsApp en la que se los veía en una celda de prisión. Era una burla, un mensaje con un claro tono de provocación.

Sin embargo, según confirmó Infobae, esa imagen también era trucha: se trataba de una selfie que se difundió durante la pandemia y que mostraba a otro grupo de reclusos, sin ninguna relación aparente con el caso.

Según la reconstrucción realizada por este medio, la selfie enviada a la familia estafada pertenece en realidad a internos de la cárcel de Villa Devoto. La imagen data de 2020, cuando los presos protagonizaron un motín en ese penal: incendiaron celdas, colgaron colchones prendidos fuego y alcanzaron el techo del establecimiento, donde desmontaron parte de la estructura. Aquella jornada quedó registrada en varias fotos y videos que circularon masivamente en redes sociales. Esta era una.

El chat de Whatsapp

El hombre que aparece en primer plano en esa imagen se llama Gastón Russo, un marplatense que fue condenado por la causa Dólar Blanco en un juicio abreviado, aunque luego apeló esa sentencia.

Actualmente, Russo ya está en libertad. Y tras la difusión de su foto, se comunicó con La Capital de Mar del Plata para aclarar públicamente que no tiene ninguna relación con el caso del falso alquiler.

“Aclaro de manera categórica que no tengo ninguna vinculación con la causa ni con las personas involucradas. La imagen fue empleada sin mi autorización y, además, sin la verificación mínima de su origen o de su fuente, lo cual ocasiona un daño directo a mi nombre y reputación”, le informó directamente a un periodista de ese medio.

El caso de la estafa comenzó cuando la familia santafesina, ilusionada con sus vacaciones, buscó una casa para alquilar en la Costa Atlántica. Encontraron una oferta atractiva en redes sociales para una vivienda ubicada en la ciudad de Santa Elena, en Santa Clara del Mar, y pactaron una seña de más de 200.000 pesos con el supuesto propietario.

La familia había hecho una transferencia de más de 200 mil pesos (Christian Heit)

Tras realizar la transferencia y coordinar la entrega de las llaves, viajaron hasta el lugar. Al llegar, una vecina les informó que la casa no estaba en alquiler, ya que pertenecía a un familiar suyo y nadie la había ofrecido por internet.

Al advertir la estafa, la familia intentó comunicarse con el contacto que les había gestionado el alquiler, pero ya habían sido bloqueados en todos los canales. En medio de la incertidumbre y la frustración, recibieron por WhatsApp la imagen de varios hombres en una celda.

La difusión de esa selfie generó confusión no solo en la familia sino también entre usuarios de redes sociales, que replicaron la versión de que los autores del engaño se encontraban presos y actuaban desde la penitenciaría. En realidad, los individuos que aparecen en la imagen no forman parte -hasta donde se sabe- de la banda que concretó el fraude, ni tienen vínculo con la causa.

Mientras tanto, la familia damnificada conserva los comprobantes de la transferencia bancaria, los datos de la cuenta utilizada y los perfiles en redes sociales de los supuestos propietarios. Al intentar radicar la denuncia formal, desde la comisaría les comunicaron que no era posible rastrear el número utilizado en la operación, lo que dificultó el avance de la investigación y dejó a las víctimas sin respuestas ni recupero del dinero perdido.