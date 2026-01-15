Cuidó durante meses a una mujer mayor para ganarse su confianza y le robó una caja fuerte con joyas y dólares

La sustracción de dólares y joyas en un departamento del barrio Martín investigada como un posible 'cuento del tío'

El robo de dólares y joyas en un departamento del barrio Martín, en Rosario, expuso un esquema de engaño que las autoridades definieron como similar al “cuento del tío”. La Fiscalía Regional confirmó la detención de la cuidadora de la víctima tras analizar registros de cámaras, lo que situó la investigación sobre la pista del entorno más próximo a la damnificada.

Las fuentes del caso le señalaron a Rosario3 que T. G., de 29 años, trabajaba hasta este martes en un edificio de avenida Diario La Capital al 84, asistiendo a diario a una mujer mayor. Ahora, la sospechosa permanece detenida a disposición del fiscal Rodrigo Urruticoechea, a partir de registros fílmicos que la ubicarían como partícipe de la sustracción de un botín que, según distintas versiones, va de los 20 mil a los 60 mil dólares. Esta cifra quedó marcada como uno de los datos centrales en la causa.

El operativo se activó luego de que la tarde del robo, un presunto cerrajero acudió al edificio convocado por la sospechosa y, en apariencia, a solicitud de la propietaria. El portero, según declaró luego, “realizó una consulta de acuerdo con el protocolo y desde el departamento le dieron el visto bueno para subir”. Luego se conoció que quien atendió el llamado que autorizó el ingreso no fue otra que la empleada.

La secuencia tomó un giro inmediato cuando la hija de la anciana denunció al 911 el faltante de los dólares y piezas de valor, apuntando directamente contra la cuidadora. La denunciante, según fuentes del caso, afirmó que la empleada estaba involucrada en el ardid y aportó registros de cámaras internas del edificio para darle sustento a la denuncia.

La hija de la víctima denunció el robo al 911 y presentó imágenes internas que comprometieron a la empleada

Por instrucción del fiscal de turno, los investigadores ordenaron la detención y el secuestro del teléfono de la cuidadora, que acaso aporte pistas de interés para avanzar con la investigación. El fiscal Urruticoechea solicitó además el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, levantamiento de rastros y toma de testimonios.

El seguimiento técnico y las medidas complementarias a cargo del equipo judicial enfocaron la pesquisa en la reconstrucción de los movimientos dentro del edificio y las comunicaciones de la principal acusada.

Una falsa muerte y USD 40 mil: así fue el “cuento del tío” a una pareja de jubilados de Palermo

Una pareja de jubilados del barrio de Palermo frustró un intento de estafa este lunes, tras recibir una llamada en la que un supuesto abogado les exigía USD 40.000 a cambio de liberar a su hijo, supuestamente detenido por un grave incidente. La maniobra resultó ser un clásico “cuento del tío”, y el operativo concluyó con la detención del presunto delincuente en una esquina de Recoleta.

La Policía de la Ciudad frustró en tiempo real un cuento del tío y detuvo a uno de los estafadores en Recoleta

Según detallaron fuentes policiales a Infobae, la intervención incluyó una coordinación entre la División Investigaciones Comunales 14 y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.°23, bajo la órbita de Marcelo Retes. El despliegue permitió sostener la comunicación con los estafadores y pactar un falso encuentro para la entrega del dinero. Agentes encubiertos acompañaron a las víctimas primero a un banco sobre la avenida Santa Fe y luego a una sucursal de la confitería Havanna, donde un supuesto “secretario judicial” recogería el pago.

Mientras la oficial encubierta simuló ser la damnificada y portaba un bolso con el dinero falso, otros seis policías porteños se distribuyeron en los alrededores para seguir la escena de cerca. La detención ocurrió a las 11:30 en la intersección de avenida Santa Fe y Billinghurst, cuando Ariel Nahim Garcia Tarizzo se identificó como el enviado a buscar el dinero y fue interceptado en el acto.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron un Peugeot 208 de color gris y un teléfono celular, elementos que serán peritados por la investigación, ya que se presume que fueron utilizados en la tentativa de estafa.

El auto secuestrado por la Policía de la Ciudad

El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, destacó la acción de la pareja al afirmar: “Este caso demuestra la importancia de hacer la denuncia a la policía ante un hecho de estas características lo que nos lleva a intervenir rápidamente y detener a los estafadores”.

El detenido quedó imputado por tentativa de estafa bajo la modalidad “cuento del tío”.