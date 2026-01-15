Crimen y Justicia

Balearon a un repartidor en Rosario para robarle la moto mientras trabajaba

La víctima fue auxiliada por personal médico del SIES tras recibir un disparo en una pierna, mientras los autores del hecho escaparon llevándose el vehículo

La víctima de 26 años
La víctima de 26 años recibió un impacto de bala en la pierna durante el robo de su moto de trabajo. (Rosario3)

Un repartidor fue atacado a balazos la noche del miércoles cerca de Parque Oeste en Rosario, con el objetivo de robarle la moto que utilizaba para su trabajo.

La víctima, de entre 26 y 27 años, sufrió un impacto de bala en la pierna, pero la lesión no fue considerada grave por los médicos del SIES que lo atendieron en la intersección de La Paz y Solís. Los agresores escaparon del lugar llevándose el vehículo del repartidor.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas en el programa Telenoche Rosario de El Tres, no se brindaron datos sobre la identidad de los atacantes.

La conmoción se apoderó del barrio debido al amplio despliegue policial y la cercanía con el Club Infantil Libertad, donde el 2 de enero fue hallado el cuerpo sin vida de Yahir Thiago González, un adolescente de 16 años que fue asesinado de varios disparos en la cabeza.

El predio del club donde
El predio del club donde el adolescente fue encontrado muerto (El Ciudadano)

La investigación, en manos de la fiscal Marisol Fabbro y el equipo de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva, explora un posible vínculo con las luchas territoriales de bandas criminales.

Las autoridades tienen como prioridad determinar si González fue ejecutado en el mismo lugar donde lo hallaron, una pregunta fundamental para la investigación, mientras se examinan minuciosamente las grabaciones de cámaras públicas y privadas —incluidos domos de 360 grados que vigilan el club—, en busca de pistas sobre los autores materiales.

Según el medio local El Ciudadano, la hipótesis principal apunta a un homicidio mafioso vinculado a disputas de bandas por el dominio territorial. Esta línea de investigación cobra fuerza tras un año de antecedentes violentos: González había sido objeto de reiteradas amenazas y ataques por parte de la banda Los Menores, que actúa en la zona de Parque Oeste.

El 1° de noviembre de 2024, Bruno Ayala, quien luego recibió una condena de ocho años de prisión, le disparó en las piernas mientras el joven compartía una bebida con amigos. Dos días después, Ayala lo volvió a buscar en Cerrito al 5500 y realizó nuevos disparos con una pistola de 9 milímetros, aunque González resultó ileso. Una vecina fue alcanzada por un disparo en la cabeza durante ese ataque, pero sobrevivió.

Los registros judiciales a los que tuvo acceso El Ciudadano revelan que tanto González como su entorno rechazaron involucrarse en la venta de estupefacientes para Los Menores. Varios testimonios señalan que este fue el detonante para la serie de amenazas y represalias: otros adolescentes que intentaron desvincularse de la banda también sufrieron persecución.

El historial del adolescente incluye un episodio que refleja la precariedad de su entorno. El 1° de abril de 2024, la Policía detuvo a González tras un tiroteo en la esquina de Rouillón y Pasco, contra los ocupantes de un vehículo. En esa ocasión, los agentes decomisaron una tumbera con proyectiles calibre 22 largo, que llevaba el joven. González declaró que portaba el arma artesanal para defenderse de Los Tripi, otra organización que históricamente se disputa el territorio del Fonavi en Parque Oeste.

La fiscal Fabbro y su equipo mantienen todas las líneas abiertas. El material fílmico de las cámaras cercanas permanece bajo análisis y los peritajes forenses continúan en desarrollo, mientras persisten los interrogantes sobre el lugar y las circunstancias del asesinato. El clima de conmoción y temor permanece creciente en Rosario desde el hallazgo del cuerpo.

Santa FeRosarioRoboViolencia en RosarioMotoSies

