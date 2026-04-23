Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: la declaración de Luque y las últimas noticias de hoy, 23 de abril, minuto a minuto

Este jueves está previsto que declare el médico que firmó el acta de defunción de Diego y los primeros policías en entrar a la casa donde murió. También el neurocirujano imputado Leopoldo Luque, que pidió volver a ampliar su declaración

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Un fanático con una bandera de Maradona en la puerta de los tribunales
Un fanático con una bandera de Maradona en la puerta de los tribunales

El nuevo juicio por la muerte de Maradona se reanuda este jueves con testigos clave que empezarán a graficar cómo era la casa donde falleció el máximo ídolo del fútbol argentino y en qué condiciones se encontraron al Diez sin vida.

Están citados a testificar el médico que firmó el acta de defunción de Diego y los dos policías que llegaron a la vivienda del barrio San Andrés, en Benavídez, Tigre, tras recibir un llamado que indicaba que Maradona se había “descompensado”.

También está previsto que amplíe su indagatoria el neurocirujano Leopoldo Luque, que pidió volver a hablar ante los jueces para responder algunas cuestiones que expuso el pasado martes Gianinna Maradona en su declaración.

12:20 hsHoy

Quiénes son los testigos convocados para el día

Según el cronograma, la jornada comenzará con los testimonios del subcomisario Lucas Farías, seguirá con la del médico Juan Carlos Pinto y luego con quien era director de la Policía Científica en ese entonces, Cristian Méndez.

Lucas Farías fue el primero en ingresar a la vivienda del lote 45 del barrio San Andrés, en Tigre, donde murió Maradona. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, él tiene una de las versiones más “puras” de cómo estaba Diego al fallecer.

Juan Carlos Pinto fue quien firmó el acta de defunción de Diego Maradona y le informó a los familiares de su muerte.

Finalmente será el turno de Cristian Méndez, el entonces director de Policía Científica, quien también se espera que dé una descripción del lugar donde murió Maradona. En este punto comenzará a debatirse si la casa en la que montaron su internación domiciliaria era o no apta para un paciente como Diego.

12:19 hsHoy

Juicio por Maradona: Leopoldo Luque declarará por tercera vez para contestarle a Gianinna

El neurocirujano imputado volverá a ampliar su indagatoria tras la declaración de la hija del Diez. Sigue firme con su estrategia de aclarar las acusaciones en su contra. La advertencia del tribunal

Gianinna Maradona y Leopoldo Luque
Gianinna Maradona y Leopoldo Luque

“Que no se vuelva algo sistemático, por favor”. Ese fue el pedido que le hizo Alberto Gaig, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, el último martes a Leopoldo Luque. Fue cuando el neurocirujano que está imputado por la muerte de Diego Armando Maradona pidió ampliar su indagatoria por segunda vez en tres días para responder a un audio polémico que reprodujo la fiscalía al comienzo de la audiencia.

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