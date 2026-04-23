Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: la declaración de Luque y las últimas noticias de hoy, 23 de abril, minuto a minuto

Un fanático con una bandera de Maradona en la puerta de los tribunales

El nuevo juicio por la muerte de Maradona se reanuda este jueves con testigos clave que empezarán a graficar cómo era la casa donde falleció el máximo ídolo del fútbol argentino y en qué condiciones se encontraron al Diez sin vida.

Están citados a testificar el médico que firmó el acta de defunción de Diego y los dos policías que llegaron a la vivienda del barrio San Andrés, en Benavídez, Tigre, tras recibir un llamado que indicaba que Maradona se había “descompensado”.

También está previsto que amplíe su indagatoria el neurocirujano Leopoldo Luque, que pidió volver a hablar ante los jueces para responder algunas cuestiones que expuso el pasado martes Gianinna Maradona en su declaración.