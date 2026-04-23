“No teníamos insumos”: un forense que trabajó en la escena del crimen de Nora Dalmasso reveló cómo improvisó ante la falta de materiales

Nora Dalmasso

Durante la tercera audiencia del jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes investigaron el crimen de Nora Dalmasso, el médico forense Martín Subirachs expuso la precariedad con la que el equipo de Río Cuarto debió actuar en la escena del homicidio. Durante su declaración, el profesional detalló que no contaban con los insumos necesarios al momento de ser convocados, lo que obligó a los profesionales a improvisar frente a una de las causas policiales más resonantes de Córdoba.

Al llegar su turno de declarar en la Legislatura Unicameral provincial, Subirachs relató que la Fiscalía convocó a tres médicos forenses para asistir a la escena del crimen, cuando habitualmente solo participa uno. Y siempre según su versión de los hechos, aseguró que ni él ni sus colegas contaban con un maletín para asistir a la casa de la familia Macarrón: “Nosotros nunca tuvimos un maletín para ir a la escena del crimen, no teníamos insumos”.

Asimismo, según consigna el medio La Voz del Interior, el testigo afirmó que tampoco contaban con elementos estériles, lo que llevó a tomar decisiones improvisadas.

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los fiscales del caso Dalmasso que enfrentan un jury en Córdoba.

Al llegar al domicilio de la víctima junto al fiscal Di Santo y personal policial, el equipo debió examinar el cuarto de Nora Dalmasso y Marcelo Macarrón, como así también el dormitorio de Valentina, la hija menor del matrimonio. El dormitorio matrimonial, donde yacía el cuerpo de la mujer, estaba en refacciones.

“Yo me encargué de sacarle el cinto del cuello a Nora, que es el arma homicida”, detalló Subirachs, quien al mismo tiempo remarcó que, al no disponer de tijeras estériles, optó por desarmar el nudo con sus manos y colocarlo en una bolsa plástica común, para evitar la contaminación con herramientas de la casa.

Pablo Jávega, el fiscal que tomó la causa en 2022, tras la absolución de Marcelo Macarrón, el viudo de Nora Dalmasso.

Sobre la manipulación de la evidencia, el forense advirtió: “Se ha cuestionado que desarmé el nudo. Si yo utilizaba una tijera domiciliaria o un elemento de la casa Macarrón, y cortaba el lazo para preservar el nudo, iba a contaminar la escena. Al no tener elementos estériles, porque nunca nos proveyeron de eso, saqué el nudo cuidadosamente y lo coloqué en una bolsa de plástico”.

El profesional reiteró que las limitaciones materiales no solo complicaron la recolección de pruebas, sino que también impactaron en la cadena de custodia: “Nos hicimos ADN todos los que estábamos en la escena, decisión brillante de Di Santo, y comprobaron que no estaba contaminado”.

Desarrollo de la autopsia y hallazgos principales

Los forenses iniciaron el examen en el lugar del hecho. Subirachs precisó que al llegar, la policía ya se encontraba en el domicilio y que le comentaron sobre la hipótesis de un suicidio, ante lo cual solicitó preservar la escena. El equipo procedió a tomar muestras para la autopsia y a realizar una simulación de la mecánica de la muerte.

El informe forense estableció que la causa de muerte fue el estrangulamiento. “Y luego le terminan atando el cinto al cuello, una muerte espantosa”, puntualizó Subirachs, de acuerdo a las declaraciones recogidas por el citado diario cordobés.

Además, el profesional señaló que existió actividad sexual previa, tanto por vía vaginal como anal, pero aclaró que la conclusión médica fue que se trató de una relación consentida: “No teníamos signos médicos para afirmar que se haya tratado de una violación. Por eso pusimos la parte de abuso sexual consentido. No descartamos la violación pero la dejamos como una segunda posibilidad”.

En cuanto a los procedimientos y decisiones en el manejo de la evidencia, Subirachs indicó que la doctora Ferreyra realizó los hisopados y la doctora Paredes levantó un cabello. Por su parte, él mismo se ocupó de extraer el cinto homicida y recolectar un manojo de pelos de la mano derecha de Dalmasso, prueba que guardó dentro de una bolsa. “Tenían bulbo, ahí hay ADN. No sé qué pasó con eso después, desconozco”, subrayó.

Evidencias del caso Nora Dalmasso.

Luego, el forense recordó que no se realizaron exámenes toxicológicos. “No es nuestra responsabilidad. Tomamos las pruebas, informamos y las entregamos. No sabemos el recorrido que hace después”, señaló.

Y sobre la evidencia recolectada, relató que se informó la presencia de un líquido blanquecino, cuyo análisis quedó a cargo del laboratorio.

Durante otro tramo de su declaración, el doctor Subirachs reconoció que conocía a la familia de la víctima y que, tras finalizar la autopsia, fue consultado por Marcelo Macarrón. Al día siguiente, durante el velatorio, el viudo lo llevó a una oficina y le pidió detalles médicos sobre la causa de muerte de su esposa. Siempre según su testimonio, Subirachs le explicó que Nora había fallecido por estrangulamiento con el cinto de una bata y que, a criterio de los forenses, había mantenido una relación sexual consentida antes de morir.

“Nunca le dije que fue una fiesta sexual. Había un celular que sonaba y una billetera, y se lo dimos a la policía. A Macarrón le dije que la relación sexual desencadenó algo que la terminó matando”. Posteriormente, Subirachs desmintió en la fiscalía la versión de la “fiesta sexual”, atribuyendo la confusión al estado de ánimo del viudo.

Al ser consultado por la presidenta del tribunal, Julieta Rinaldi, sobre la calidad del trabajo realizado, Subirachs defendió los procedimientos: “Años después se está discutiendo un ADN, mal no trabajamos”. Y en relación a las lesiones en la cabeza de la víctima, sostuvo: “No tenía ninguna lesión intracraneal. La lesión en la cabeza era compatible con la pared de la habitación y no era suficiente para generar una lesión de ese tipo”.

Respecto del nudo utilizado para el estrangulamiento, el testigo concluyó que era de doble vuelta y doble nudo, y que cualquier persona podría haberlo confeccionado.