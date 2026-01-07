Una falsa muerte y USD 40 mil: así fue el “cuento del tío” a una pareja de jubilados de Palermo

La Policía de la Ciudad frustró en tiempo real un cuento del tío y detuvo a uno de los estafadores en Recoleta

Este lunes a la una de la madrugada, A. y J., una pareja de jubilados del barrio porteño de Palermo, recibió un llamado que los dejó helados: del otro lado, un supuesto abogado les dijo que su hijo estaba detenido por un incidente que había terminado con una persona muerta y que necesitaba 40 mil dólares para ser liberado. Sin embargo, todo era un intento de estafa y el delincuente, tras un audaz engaño por parte de la Policía de la Ciudad, fue detenido en una esquina de Recoleta.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que luego de la llamada, la pareja actuó con rapidez y, a diferencia de muchos casos en los que los adultos mayores caen con facilidad en los delitos bajo la modalidad del “cuento del tío”, llevó adelante las dos recomendaciones básicas para este tipo de casos.

Primero comprobó por su cuenta que su familiar no estaba involucrado en ningún incidente y de inmediato denunció el caso a la Policía. En este caso, ambos se comunicaron con la Comisaría 14-A y expusieron lo que les había pasado.

“El objetivo fue mantener el engaño con el ladrón para detenerlo.”

En el caso intervino la División Investigaciones Comunales 14, bajo la coordinación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº23, a cargo del fiscal Marcelo Retes, quienes llevaron adelante un operativo para tratar de dar con el estafador en tiempo real.

El hombre detenido luego del operativo

El procedimiento consistió en trasladar a las víctimas a las oficinas policiales sin interrumpir la llamada y contener a la damnificada, que se encontraba en un estado de gran nerviosismo.

Mientras tanto, los agentes continuaron la comunicación con los estafadores y acordaron un encuentro en el Banco Supervielle de la avenida Santa Fe, entre Billinghurst y Coronel Díaz, y posteriormente en un local de la confitería Havanna, próximo al banco, donde un supuesto “secretario judicial” recogería el dinero.

Una oficial, en el medio, simuló ser la víctima, entró al banco a retirar el dinero y acudió al lugar pactado con un bolso que aparentaba contener los 40 mil dólares. En paralelo, otros seis agentes de la fuerza de seguridad porteña encubiertos se mantuvieron en los alrededores del café, ubicado en la esquina de la avenida Santa Fe y Billinghurst.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, hacia las 11:30, frente al comercio, la oficial encubierta fue abordada por un hombre que se identificó como la persona enviada a buscar el dinero. Fue en ese momento en el que lo interceptaron y lo detuvieron.

El detenido, identificado como Ariel Nahim Garcia Tarizzo, fue arrestado en flagrancia. En el procedimiento, los agentes secuestraron un Peugeot 208 de color gris y un teléfono celular. De acuerdo con la investigación, habrían sido utilizados en la tentativa de estafa y serán peritados.

El auto secuestrado por la Policía de la Ciudad

“Este caso demuestra la importancia de hacer la denuncia a la policía ante un hecho de estas características lo que nos lleva a intervenir rápidamente y detener a los estafadores”, sostuvo el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

García Tarizzo fue imputado del delito de tentativa de estafa bajo la modalidad de “cuento del tío”.

Otra banda desarticulada

La semana pasada, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró desarticular una banda dedicada a estafas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, tras una investigación que culminó con dos allanamientos en los barrios porteños de Vélez Sarsfield y Floresta.

En los procedimientos se secuestraron numerosos teléfonos celulares y dispositivos electrónicos clave para la causa, y fueron identificadas 12 personas presuntamente vinculadas a la maniobra delictiva.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en febrero de este año, cuando una mujer fue víctima de una estafa mientras se encontraba fuera de su domicilio.

Según consta en la causa, la maniobra comenzó con un llamado telefónico recibido por la empleada doméstica de la damnificada. Del otro lado de la línea, un hombre que se presentó como contador de la familia le indicó que debía retirar de manera urgente una suma de dinero en dólares que la propietaria tenía guardada en la vivienda.

Con un discurso convincente y apelando a la confianza, el estafador logró engañar a la empleada, quien siguió las instrucciones sin sospechar que se trataba de un fraude. En ese contexto, rompió un placard donde se encontraban los ahorros de la dueña de casa y entregó el dinero a un individuo que se presentó en el domicilio haciéndose pasar por el supuesto contador.

Posteriormente, se comprobó que toda la situación había sido parte de una maniobra cuidadosamente planificada.

A partir de este hecho, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, con la intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 12, ordenó el inicio de tareas investigativas.

El trabajo estuvo a cargo de personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad, que desplegó diversas medidas para reconstruir el recorrido del dinero y dar con los responsables.