Crimen y Justicia

Imputaron a la madre del prófugo de la tobillera por el homicidio de un policía en La Matanza: los motivos

La mujer, de 61 años, había sido detenida por el encubrimiento del robo de la camioneta en la que se movilizaron los delincuentes que emboscaron y asesinaron a Mauro Molina, entre ellos, su hijo

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Oficiales de DDI y peritos forenses en trajes blancos inspeccionan una camioneta y el patio de una casa. Una foto insertada muestra a una mujer con chaleco rojo
Personal de la DDI y peritos forenses trabajan en el lugar de la investigación, mientras se imputa a la madre del prófugo por el crimen del policía en La Matanza.

Tras el crimen de Mauro Fabián Molina, el policía que fue emboscado y asesinado por delincuentes que le robaron la recaudación frente a una pollería de Isidro Casanova, agentes de la DDI de La Matanza llegaron a una casa de la calle Las Amapolas, en Ciudad Evita. En ese lugar, detuvieron a una mujer de 61 años y secuestraron la camioneta utilizada en el hecho.

Se trata de Celsa Amarilla, detenida este miércoles a la madrugada por encubrimiento del robo de una Volkswagen Amarok gris en la que se movilizaron los autores del crimen, al menos tres. Los investigadores sostienen que uno de ellos, el que le disparó a la víctima, era su hijo, Arnaldo Andrés Aquino (42), quien llevaba tobillera por una condena previa y es intensamente buscado.

Delincuentes le dispararon a la víctima para robarle dinero

Sucede que el vehículo tenía pedido de secuestro activo en Escobar desde el 27 de diciembre de 2024, y, según comprobaron los investigadores, la Amarok salió de la propiedad de Amarilla antes del crimen, a las 11.19, y regresó al mismo lugar tras la ejecución, a las 11.49. Poco después, llega una segunda camioneta de color oscuro a la que suben varios hombres no identificados y se retiran del lugar, indicaron fuentes del caso en manos del fiscal de Homicidios Adrián Arribas.

Al mismo tiempo, a la madre de Aquino, Arribas consideró que la sospechosa es partícipe primaria del homicidio del agente de la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y padre de dos adolescentes de 15 y 13 años.

¿Por qué acusa a la madre de ese delito? “Hicieron todo frente a sus narices. Desde su casa salió la camioneta y en su casa le hicieron todas las modificaciones: pintaron las llantas con pintura en aerosol de pintura rápida, la limpiaron con alcohol y agua y le colocaron un barral”, explicaron las fuentes consultaadas por este medio.

Además, fue la mujer quien dijo a los efectivos, de forma espontánea, que su hijo se había ido por la tarde del domicilio y que estaba bajo arresto domiciliario con monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Por último, los agentes que la entrevistaron notaron inconsistencias en su relato.

La condena del prófugo de la tobillera

Aquino, de 42 años, recibió una condena a 14 años de cárcel por la tentativa de homicidio de un policía de la federal en 2021, en El Palomar, a quien se enfrentó a los tiros. Sin embargo, fue beneficiado con prisión domiciliaria.

Sucede que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Morón, precedido por el juez Humberto González, acordó un juicio abreviado luego de recibir informes médicos del SPB que señalaban la gravedad de una lesión provocada por un disparo en la pierna que recibió al tirotearse con el agente que terminó hospitalizado. A el ahora prófugo lo detuvieron con una pistola Bersa calibre 40 con la numeración limada.

En ese momento, se atenuó la pena y se le otorgó el arresto en la casa de su madre. En el trámite intervino el fiscal Hernán Alarcón, detallaron las fuentes.

Primer plano de un hombre con uniforme de policía y chaleco antibalas oscuro, mirando directamente a la cámara. Tiene cabello oscuro corto
Retrato del oficial Mauro Molina, el policía asesinado en el partido de La Matanza, Buenos Aires, en un caso que conmocionó a la comunidad.

La herida en la pierna le causó una dificultad al caminar que fue captada por las cámaras de seguridad analizadas por los detectives de la DDI local. Las mismas que los condujeron a la vivienda de Amarilla.

De acuerdo a la investigación, Aquino es el delincuente que le dispara tres veces en el pecho a Molina. En ese momento llevaba gorra negra con una inscripción, muy similar a la que se encontró dentro de la camioneta junto a guantes que también habrían sido utilizados para no dejar huellas.

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