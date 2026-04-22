50 yaguaretés en estado silvestre: cómo es el proyecto de reintroducción del mayor felino del continente en los Esteros del Iberá

La yaguareté Porá transporta a su cría en los Esteros del Iberá, celebrando el éxito del proyecto de reintroducción que alcanza el yaguareté número 50

“Estábamos desarrollando actividades cotidianas y tuvimos la oportunidad de ver a Porá. Sola, muy cerca de nosotros, con muchísima calma. Percibimos que estaba buscando a su cachorro. Ya teníamos indicios de que había elegido esos sectores para parir y pudimos verla cargando a su cría”, cuenta Pablo Sánchez, asistente de Conservación del Proyecto Iberá - Estación Biológica San Alonso y miembro de la Fundación Rewilding Argentina.

Con esto, Corrientes marca un hito en la conservación de la fauna sudamericana al registrar cincuenta yaguaretés libres en su territorio, después de más de setenta años sin presencia de este felino. El proyecto de reintroducción del yaguareté (Panthera onca) en los Esteros del Iberá, pionero a nivel mundial, logra devolver a la región a su depredador tope y sienta precedentes para iniciativas similares en otros países.

El éxito de este programa responde a la colaboración entre el Gobierno de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Rewilding Argentina y Tompkins Conservation, junto con la participación de científicos y expertos de instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Porá es una hembra que fue liberada siendo una cachorra, de entre tres o cuatro meses, el 7 de enero de 2021. Fue liberada junto a su madre, Mariuá, y su hermana, Karaí; ellas tres fueron los primeros yaguaretés libres de todo el Proyecto Iberá tras setenta años de extinción en Corrientes”, cuenta Sebastián di Martino, director de Conservación en Rewilding Argentina.

Y destaca: “Es una yaguareté muy especial que creció, se independizó y se estableció en la misma zona donde nació, en Corrales Grandes. Tuvo varias camadas. En San Alonso sospechaban que había parido una vez más y, finalmente la vieron con un cachorro en la boca. Ese cachorro, del que aún no sabemos el sexo, es el yaguareté número cincuenta que registramos en estado silvestre en el Iberá”.

Los Esteros del Iberá se consolidan como refugio clave para el yaguareté y otras especies emblemáticas de la región

El proyecto

El proceso comenzó en 2012 con la construcción del Centro de Reintroducción del Yaguareté en la isla San Alonso, en el corazón del Parque Iberá, e incluyó la donación de individuos de diferentes países para establecer una población fundacional. En 2021 se liberaron los primeros felinos, lo que permitió alcanzar la cifra actual de animales de la especie libres, en crecimiento.

Así, Corrientes pasó de no albergar ningún yaguareté en libertad a contener casi el 10% de la población nacional, posicionándose como la provincia con mayor cantidad de individuos en la región chaqueña argentina. El Parque Iberá se perfila como el área protegida con más de estos animales y la mayor densidad de estos felinos en Argentina.

El regreso del yaguareté representa un motor para el turismo de naturaleza, ya que la observación de fauna impulsa el desarrollo de las comunidades locales y consolida al Iberá como uno de los destinos más relevantes del país.

En abril nació una nueva cría, hija de Porá, uno de los tres primeros yaguaretés liberados en el contexto de este programa. Con ella se consolida el crecimiento sostenido de la población del mayor felino de América en el ecosistema del Parque Nacional Iberá.

El monitoreo científico permite documentar los avances en la restauración ecológica y el crecimiento de la población silvestre

Papel clave

La importancia ecológica del yaguareté radica en su rol como regulador natural. Su presencia controla las poblaciones de otras especies, generando un efecto cascada en la cadena trófica. El monitoreo científico —realizado por institutos del CONICET, el Proyecto Yaguareté y Rewilding Argentina, con apoyo de la National Geographic Society— documenta los efectos positivos sobre el ecosistema tras su reintroducción.

Los desafíos continúan en otras regiones. En el Gran Chaco, la población de yaguareté está conformada por menos de 20 individuos, siendo la más amenazada del país. El avance de la deforestación y la caza ilegal ponen en riesgo la supervivencia de la especie. Frente a este escenario, en 2020 se lanzó un proyecto para recuperarla en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del Chaco, mediante la liberación de hembras para reforzar una población extremadamente reducida. Este modelo de restauración ecológica, conocido como rewilding, es observado internacionalmente como un ejemplo para otras regiones, especialmente la Mata Atlántica de Brasil y el sur de los Estados Unidos.

“El sueño de volver a ver yaguaretés libres en los esteros del Iberá es hoy una realidad y es el resultado de un trabajo de largo plazo del que han participado varias instituciones y expertos”, afirman los responsables del proyecto.

En 2022, dos yaguaretés nacidos en El Impenetrable antes de ser trasladados con su madre al Parque Iberá

El yaguareté es el mayor felino de América. Los machos alcanzan hasta los 140 kilos y miden 2,50 metros de largo. Como especie, llegó a ocupar desde el sur de Estados Unidos hasta el centro-sur de Argentina. Actualmente, en el país ocupa solo el 5 % de su rango histórico, debido, principalmente, a la destrucción de hábitat y la persecución humana.

Por eso, los esfuerzos de restauración en Corrientes y Chaco, impulsados por la decisión política y la cooperación interinstitucional, colocan a la Argentina a la vanguardia mundial en el regreso de especies clave y la recuperación de ecosistemas funcionales.

La historia de la reintroducción del yaguareté en Corrientes inspira la expansión de estrategias de rewilding en nuevas regiones y la consolidación de economías basadas en la biodiversidad. El compromiso de las provincias, las autoridades nacionales y las organizaciones de conservación mantiene la esperanza de que más regiones puedan recuperar a su mayor felino y restaurar el equilibrio natural perdido.