Crimen y Justicia

Un joven golpeó con la cadena de su moto a un compañero dentro de una escuela para adultos de Entre Ríos

Ocurrió el lunes por la noche. El agresor, de 20 años, fue detenido y se le prohibió acercarse al colegio. Varios alumnos fueron levemente golpeados al querer separar a los dos jóvenes

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Exterior de un edificio de ladrillo con carteles 'CIC', personas en la entrada, postes eléctricos, árboles frondosos y coches aparcados en la calle
La Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) Nº26 en Gualeguaychú, lugar donde ocurrió el ataque de un alumno a otro.

Un joven de 20 años fue detenido luego de golpear salvajemente a un compañero de la escuela para adultos a la que ambos concurren en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. El agresor fue imputado penalmente y tiene prohibido acercarse a la institución.

Fuentes policiales y judiciales indicaron a Infobae que todo ocurrió el lunes pasado en horas de la noche en la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) N.º 26 Anexo Gualeyán, situada en la esquina de las calles Perigan y Empleados Municipales.

La secuencia se inició cuando el agresor, identificado con las iniciales de M.S.C., sacó la cadena de su mochila y comenzó a golpear a un compañero -de entre 18 y 19 años- en medio del aula, por motivos que todavía no fueron esclarecidos.

Otros estudiantes y un docente intervinieron para detener la agresión y resultaron heridos ellos también. En total fueron al menos nueve los afectados, incluido el joven que recibió los golpes con la cadena de la moto. Ninguno de los afectados requirió internación. Según aclararon, las lesiones que sufrieron aquellos que intervinieron no revistieron ningún tipo de gravedad.

El ataque se habría originado en el marco de una discusión previa entre alumnos. Las autoridades escolares solicitaron asistencia policial ante la escalada de violencia. Sin embargo, al arribar los efectivos, el agresor ya se había retirado, pero al poco tiempo regresó al colegio y fue inmediatamente reducido y puesto a disposición de la Justicia.

El jefe de la Comisaría Novena, Enrique Villalba, le explicó al medio local Elonce cómo fue el ataque. Inicialmente, el agresor llevó la cadena de moto en la mochila y la sacó en medio de un altercado.

“A mitad de la clase, se acercó a un compañero y lo empezó a golpear”, contó . “Todos presentaron lesiones leves, ninguna revistió gravedad”, afirmó Villalba.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el personal policial secuestró la motocicleta del agresor y la cadena utilizada como arma. La Unidad Fiscal de Instrucción, cuyo titular es el fiscal Fernando Ochoa, quedó a cargo del expediente y ordenó la detención de M.S.C..

Las fuentes judiciales indicaron que el joven de 20 años fue suspendido, imputado penalmente por el delito de lesiones leves por ataque y se emitió una prohibición de acercamiento a la institución, porque es donde va la personas agredida. Al ser un delito menor, fue puesto en libertad rápidamente.

En ese sentido, las fuentes aclararon a Infobae que si bien el episodio ocurrió dentro del ámbito escolar, no tiene ningún tipo de relación con la serie de amenazas de tiroteos y eventos violentos que se investigan en varios colegios del país, incluidos los de Entre Ríos.

Según indicaron, la Justicia provincial investiga en total 19 episodios relacionado con menores y amenazas. “En este caso no tiene nada ver”, remarcaron.

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