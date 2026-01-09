Prisión preventiva para el policía acusado de matar a un hombre durante un enfrentamiento en Villa Lugano

El enfrentamiento entre la Policía de la Ciudad y un grupo de vecino en Villa Lugano donde murió un hombre

La Justicia dictó la prisión preventiva para el policía de la Ciudad acusado de matar a un vecino durante un enfrentamiento en Villa Lugano. Así, el oficial, identificado como D.G.M., seguirá detenido mientras avanza la causa que investiga la muerte de Juan Gabriel González.

El hecho ocurrió en la tarde del 25 de diciembre en la intersección de Chilavert y Araujo. Ese día, personal policial llegó al barrio tras un llamado al 911 por disturbios en la vía pública.

Según los registros de la causa, la situación se tornó violenta cuando los agentes arribaron al lugar y se encontraron con un grupo de personas que arrojaba objetos. Entre ellas estaba González, quien según la reconstrucción judicial, se encontraba desarmado y con el torso descubierto.

En medio de la tensión, se produjo un enfrentamiento entre los uniformados y varios vecinos. A partir de las filmaciones aportadas por los propios habitantes del barrio y los testimonios incorporados, se determinó que D.G.M. disparó una escopeta antidisturbios a menos de cinco metros de González, impactándolo en la zona derecha del abdomen.

La autopsia posterior confirmó que la víctima murió por las heridas causadas por el disparo de munición múltiple.

Tras recibir el disparo, González cayó en la vereda y fue asistido por allegados hasta la llegada de la ambulancia del SAME, que lo trasladó aún con vida al Hospital Piñero. Allí, la víctima falleció poco después de ingresar.

Juan Gabriel González, la víctima

Luego de varios días de investigación, previo a Año Nuevo, la Justicia ordenó la detención de D.G.M. en su domicilio de la localidad Billinghurst, en el partido de San Martín. El oficial fue trasladado a una dependencia policial.

D.G.M. dio su versión de lo sucedido. En la indagatoria dijo que, al llegar a la escena, vio a González golpeando a sus compañeros, por lo que decidió “realizar un disparo para dispersar su acción”. Según aseguró, su intención fue tirar hacia las chapas de una parrilla y así lo hizo.

“La víctima estaba muy sacada, era imposible reducirlo. Por eso tiro hacia la chapa, para que él se asuste y deponga su actitud”, explicó. Sin embargo -siempre de acuerdo a su relato- en ese momento sintió otra detonación, mucho más fuerte.

Frente al fiscal del caso, el imputado afirmó que el balazo que mató al vecino salió del arma de una agente femenina de la Unidad de Pacificación Barrial, a la que pudo identificar en uno de los videos del hecho.

Más allá del testimonio, el fallo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 describió que el accionar del policía se dio en un contexto de abuso de su función, sin una situación de legítima defensa ni riesgo inminente que justificara el uso del arma. El disparo mortal fue efectuado a corta distancia y en dirección al abdomen de la víctima, de acuerdo a lo que describe la resolución.

Hay que recordar que en la causa también habían sido acusados allegados a González, entre ellos un hijo, su pareja y un vecino. Puntualmente, la causa los vinculaba con hechos de resistencia a la autoridad y agresiones hacia los efectivos policiales que intervinieron en el operativo. No obstante, quedaron sobreseídos y desvinculados del expediente por decisión del juez Hugo Decaría.

Además de ordenar su prisión preventiva mientras sigue la investigación por homicidio agravado, el magistrado también dispuso el embargo de los bienes del policía acusado por una suma superior a los 100 millones de pesos.

Nelly, la pareja del hombre asesinado

Según supo este medio, González vivía en el lugar desde hace varios años y estaba en pareja con Nelly desde hace 25. Era padre de Dante, de 14 años, y de otro joven, de 24. Trabajaba de pintor y se dedicaba a la construcción.

“Nunca tuvo problemas con nadie, era muy buen compañero, muy buen amigo, muy buen vecino, muy familiero y trabajador. Iba de su casa al trabajo, del trabajo a su casa”, contó a Infobae la abogada Romina Ávila, quien representa a su familia.

Y agregó: “Tenía dos hijos, uno prácticamente adolescente, que lo necesita muchísimo porque es un pibe que está viviendo en un barrio muy peligroso y su papá siempre estaba ahí para protegerlo, para cuidarlo, junto con su mamá”.