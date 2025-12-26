Investigan la muerte de un hombre tras un enfrentamiento con la Policía en Villa Lugano

El enfrentamiento entre la Policía de la Ciudad y un grupo de vecino en Villa Lugano donde murió un hombre

Un hombre de 45 años murió este jueves tras sufrir una herida en la zona del tórax durante un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad en Villa Lugano. El hecho es investigado por la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento, mientras que en la fuerza porteña abrieron un sumario interno para establecer si hubo responsabilidades.

El episodio se produjo cerca de las 13 en la intersección de Chilavert y Araujo, donde intervino personal de la División Unidad Táctica de Pacificación ante un llamado que alertó sobre disturbios en el barrio 20. Según reconstruyó Infobae de fuentes policiales, al llegar a la zona, los efectivos fueron atacados por un grupo de personas con piedras y botellas, lo que incrementó la tensión en el lugar.

Frente a la agresión, los agentes intervinieron para dispersar a quienes los atacaban y, según la versión policial, emplearon material antidisturbios. Pese a estas medidas, tres efectivos sufrieron lesiones de distinta gravedad.

En paralelo, la policía detuvo a tres personas: dos hombres de 21 y 32 años y una mujer de 42, quienes recuperaron la libertad al cabo de unas horas. Durante el operativo, uno de los presuntos agresores, un hombre de 45 años, recibió una herida en el tórax —no se precisó el tipo de lesión— y fue asistido por personal del SAME. Dada la gravedad del cuadro, lo trasladaron al Hospital Piñeiro, donde falleció. La justicia espera los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

La convocatoria a la marcha por Gabriel

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, que delegó las actuaciones en la Policía Federal. Según supo Infobae, la Policía de la Ciudad entregó celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados durante el procedimiento para que sean peritados en la investigación judicial.

A nivel interno, la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos abrió un sumario administrativo para determinar la actuación del personal policial.

Por su parte, la familia de la víctima denunció un exceso en el accionar de la policía porteña y convocó a una marcha este viernes en la esquina de Cruz y Escalada para exigir justicia. “La Policía lo mató, él era un laburante”, reza en el flyer de convocatoria. La manifestación se realizará a las 16 horas.

Un bombero de la Policía de la Ciudad mató a una pareja de delincuentes

En la mañana de Nochebuena, el oficial porteño, que estaba de franco y vestido de civil, mató a una pareja de delincuentes que quiso robarle el auto en Quilmes.

Fuentes del caso informaron a Infobae que todo sucedió poco antes del mediodía en la avenida General Acha al 1800, esquina San Mauro Castelverde, en el Barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste, y dejó como saldo dos personas fallecidas tras un intercambio de disparos en plena vía pública.

Todo comenzó alrededor de las 11:40, en el momento en que el oficial del área de Transporte Forense de Bomberos de la Policía de la Ciudad, salía de su domicilio vestido de civil. En ese instante y mientras se disponía a abordar su Peugeot 207, fue interceptado por una moto de color oscuro en la que viajaba una pareja. Según las fuentes del caso consultadas por este medio, ambos ladrones descendieron del vehículo y esgrimieron un arma de fuego con la intención de sustraerle el coche.

Frente a esa situación, el bombero se identificó, dio la voz de alto y extrajo su pistola reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros. De acuerdo con la reconstrucción oficial, repelió la agresión armada disparando contra los atacantes.

La sospechosa cayó fallecida en el lugar, mientras que su cómplice logró huir a pie, aunque los testigos dijeron a los agentes del Comando de Patrullas Quilmes, que fueron alertados al 911 por lo sucedido, que observaron que corría con dificultad, por lo que se sospechaba que estaba herido.

Los policías en el lugar encontraron la motocicleta utilizada por los asaltantes, una Honda Wave que, según los registros consultados por las autoridades, no presentaba impedimentos legales para circular. Personal del SAME arribó a la escena y constató el fallecimiento de la mujer.

Mientras que un operativo por la zona permitió dar con el segundo sospechoso a unas cuadras de donde se había dado el enfrentamiento. Allí, el hombre se hallaba desplomado en la vía pública y también se confirmó que estaba fallecido.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 9ª de Quilmes, que en colaboración con la Seccional 3ª y agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO), preservó la escena para el trabajo de la Policía Científica.