Crimen y Justicia

Por qué procesaron a Felipe Pettinato: los fundamentos detrás de la causa por recetas falsas

El juez Javier Sánchez Sarmiento detalló las pruebas que lo llevaron a procesarlo con prisión domiciliaria por estafa y uso de documentos falsos

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Felipe Pettinato
Felipe Pettinato

El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó con prisión domiciliaria a Felipe Pettinato por la falsificación de recetas médicas y el uso de esos documentos para obtener medicamentos. La decisión se dictó este miércoles, tras una investigación que analizó 27 recetas presentadas entre 2021 y mayo de 2022, y luego de que peritajes confirmaran que las recetas no habían sido firmadas por su supuesto autor, el médico Melchor Rodrigo.

El caso conecta dos graves hechos ocurridos en el departamento de Pettinato: la muerte de Rodrigo el 16 de mayo de 2022 y un presunto esquema de fraude a la obra social a través de recetas falsas. La causa ya había avanzado a juicio en lo referido al incendio mortal, pero la investigación por las recetas siguió por separado.

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Según los fundamentos del procesamiento, a los que accedió Infobae, la fiscalía sostuvo que Pettinato participó en la adulteración de los recetarios médicos, “proporcionando sus datos personales y de afiliación a la obra social”, información clave para poder presentar recetas con cobertura.

Este ilícito le permitió adquirir medicamentos bajo receta, pagados en parte por la obra social, que reportó haber cubierto el costo proporcional de los remedios.

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El peritaje fue realizado sobre 27 recetas emitidas a nombre de Pettinato, supuestamente firmadas por Melchor Rodrigo y otro médico, desde 2021 hasta el 16 de mayo de 2022. Los expertos concluyeron que “no fueron llenadas ni firmadas por los médicos”.

Melchor Rodrigo
Melchor Rodigo falleció en el incendio del departamento donde estaba con Felipe Pettinato

Después de este análisis, la obra social confirmó que pagó por los medicamentos recetados con esos documentos, generando un perjuicio económico.

La justicia encuadró los hechos como falsificación y uso de documento privado falso (artículos 292 y 296 del Código Penal) y estafa (artículo 172), en concurso real, es decir, considerando cada receta como un delito independiente.

Según afirmó la fiscalía, la conducta de Pettinato se basó en aprovechar recetarios y sellos de médicos, que completaba y firmaba él mismo, para obtener fármacos con cargo a la obra social.

“Cuanto menos proporcionó sus datos personales y de afiliación a la obra social para hacerlas y luego presentarlas, ya que sin esa información esencial del afiliado las recetas carecían de utilidad”, señaló el dictamen al fundamentar la maniobra atribuida a Pettinato.

El objeto de esta práctica fue acceder a medicamentos controlados, aprovechando la cobertura que le proporcionaba su afiliación.

Felipe Pettinato durante el juicio por la muerte de Melchor Rodrigo que se realizó vía zoom
Felipe Pettinato durante el juicio por la muerte de Melchor Rodrigo que se realizó vía zoom

El juez resolvió entonces procesar a Pettinato y disponer su prisión domiciliaria en un departamento ubicado sobre la calle Moldes al 1500, en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, quedó autorizado a salir únicamente para continuar con los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas que le habían sido impuestos previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, en el marco dela condena dictada el pasado 20 de abril.

La medida será supervisada mediante un dispositivo de monitoreo satelital GPS, a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia. Además, se informó que, en caso de incumplimiento del arresto domiciliario, podrían adoptarse nuevas medidas procesales.

En paralelo, el juez mantuvo la prohibición de salida del país para Pettinato y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de 1.500.000 pesos.

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