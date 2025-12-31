Detuvieron al policía acusado de matar a un hombre durante un enfrentamiento en Villa Lugano

El enfrentamiento entre la Policía de la Ciudad y un grupo de vecino en Villa Lugano donde murió un hombre

El policía de la Ciudad acusado de matar a un vecino de un disparo en medio de un violento episodio en Villa Lugano el jueves pasado fue detenido en las últimas horas, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El acusado de la muerte de Juan Gabriel González, de 45 años, padre de dos hijos, fue arrestado en su casa de la zona de Billinghurst, San Martín, por la División Homicidios de la Policía Federal, con el apoyo de la DDI de San Martín de la Policía Bonaerense, tras una orden de la jueza Laura Bruniard. La investigación, además, contó con la colaboración de la Policía porteña.

Luego de ser esposado, el acusado, identificado como D.G.M., de 30 años de edad, fue trasladado a una celda de la PFA. Tras el hecho, la Policía de la Ciudad lo había desafectado de sus funciones tras lanzar una investigación interna para determinar responsabilidades en el episodio. Luego de su detención, es altamente probable que se le dicte la situación pasiva.

Juan Gabriel González, la víctima

Noticia en desarrollo