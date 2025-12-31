Crimen y Justicia

Detuvieron al policía acusado de matar a un hombre durante un enfrentamiento en Villa Lugano

El arresto fue realizado en San Martín por la Policía Federal con el apoyo de la Policía Bonaerense bajo las órdenes de la jueza Laura Bruniard

Guardar
El enfrentamiento entre la Policía de la Ciudad y un grupo de vecino en Villa Lugano donde murió un hombre

El policía de la Ciudad acusado de matar a un vecino de un disparo en medio de un violento episodio en Villa Lugano el jueves pasado fue detenido en las últimas horas, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El acusado de la muerte de Juan Gabriel González, de 45 años, padre de dos hijos, fue arrestado en su casa de la zona de Billinghurst, San Martín, por la División Homicidios de la Policía Federal, con el apoyo de la DDI de San Martín de la Policía Bonaerense, tras una orden de la jueza Laura Bruniard. La investigación, además, contó con la colaboración de la Policía porteña.

Luego de ser esposado, el acusado, identificado como D.G.M., de 30 años de edad, fue trasladado a una celda de la PFA. Tras el hecho, la Policía de la Ciudad lo había desafectado de sus funciones tras lanzar una investigación interna para determinar responsabilidades en el episodio. Luego de su detención, es altamente probable que se le dicte la situación pasiva.

Juan Gabriel González, la víctima
Juan Gabriel González, la víctima

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Villa LuganoPolicía FederalPolicía de la CiudadHomicidiosúltimas noticias

Últimas Noticias

Así cayeron los asesinos de José Ronderos, el jubilado que fue maniatado y golpeado en su casa de Núñez

El crimen ocurrió a comienzos de diciembre en la esquina de Campos Salles y Vuelta de Obligado. La víctima tenía 70 años. Los dos acusados fueron procesados con prisión preventiva

Así cayeron los asesinos de

Intentó matar a su pareja de una puñalada en Entre Ríos y quedó detenido bajo prisión preventiva

La víctima se encuentra internada en estado crítico, mientras que la Justicia intenta esclarecer cuál fue la motivación detrás del crimen. El contexto de violencia de género es la principal hipótesis

Intentó matar a su pareja

Una pareja intentó huir de un control, atropelló a una agente y fue detenida con cocaína

Sucedió durante la madrugada del martes en avenida 1, entre 59 y 60. La atropellada fue trasladada con heridas leves a un hospital

Una pareja intentó huir de

Encapuchados, entraron a una casa de La Plata, golpearon al dueño y huyeron con todos sus ahorros

El asalto ocurrió durante la madrugada del martes en una casa de la calle 46 entre 28 y 29 del barrio La Loma

Encapuchados, entraron a una casa

Delincuentes ingresaron en una obra en construcción en Neuquén y se llevaron hasta la grifería

La Policía encontró el material robado a tan solo tres cuadras del lugar, oculto entre varios árboles. Todavía no hay detenidos

Delincuentes ingresaron en una obra
DEPORTES
Operaron de urgencia a Roberto

Operaron de urgencia a Roberto Carlos en Brasil por un problema cardíaco

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

El tenso cruce entre Dibu Martínez y varios fanáticos del Arsenal después de la derrota del Aston Villa

Los pilotos de la F1 seleccionaron a los mejores 10 corredores del año: en qué lugar quedó Colapinto y una ausencia de peso

Así será el 2026 de Boca Juniors: el calendario, los refuerzos y la anteúltima bala de Riquelme en la Copa Libertadores

TELESHOW
La sorpresiva llegada de Diego

La sorpresiva llegada de Diego Boneta a Punta del Este: una noche de lujo, celebridades y glamour

Canal 26 se convierte en el primer medio latinoamericano con señal de noticias en 4K

La misteriosa vida de Robert Strom, el empresario millonario señalado como nueva pareja de Zaira Nara

Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón

Ricardo Darín inauguró el verano en José Ignacio junto a su familia: playa, relax y complicidad en la costa uruguaya

INFOBAE AMÉRICA

Auge de Punta del Este

Auge de Punta del Este en el inicio de la temporada: récord de vuelos privados y niveles históricos en alquileres

Uruguay toma medidas preventivas para cuidar el agua ante falta de lluvias

José Daniel Ferrer: “Cuba termina el año en uno de los momentos más duros de su historia”

La Policía uruguaya descubrió marihuana en un falso dentífrico que le enviaron al narco Luis Fernández Albín, que se queja de “tortura psicológica”

Año Nuevo en el mundo EN VIVO: Auckland recibió 2026 con fuegos artificiales