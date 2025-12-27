Quién era el hombre que murió tras un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad en Villa Lugano

Así fue el enfrentamiento entre la Policía de la Ciudad y Juan Gabriel González en Villa Lugano

La Justicia investiga por estas horas las circunstancias en las que murió Juan Gabriel González, el hombre de 45 años que fue presuntamente asesinado de un disparo policial en Villa Lugano. El hecho ocurrió el jueves de Navidad, cuando agentes de la Policía de la Ciudad se desplazaron al barrio 20 para supuestamente frenar una disputa vecinal. En ese contexto, protagonizaron un violento enfrentamiento que terminó con un vecino muerto de una herida en el tórax.

Según supo Infobae, vivía en el lugar desde hace varios años y estaba en pareja con Nelly desde hace 25. Era padre de Dante, de 14 años, y de otro joven, de 24. Trabajaba de pintor y se dedicaba a la construcción.

“Nunca tuvo problemas con nadie, era muy buen compañero, muy buen amigo, muy buen vecino, muy familiero y trabajador. Iba de su casa al trabajo, del trabajo a su casa", contó a Infobae la abogada Romina Ávila, que representa a su familia.

Y agregó: “Tenía dos hijos, uno prácticamente adolescente, que lo necesita muchísimo porque es un pibe que está viviendo en un barrio muy peligroso y su papá siempre estaba ahí para protegerlo, para cuidarlo, junto con su mamá”.

El viernes, en horas de la tarde, familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha para reclamar justicia. La movilización estuvo liderada por la propia Nelly, pese a que por las heridas no podía estar de pie. No obstante, brindó algunas declaraciones, en las que contó el dramático momento que vivió.

“Los policías incitaban, pegaban, hasta que se escuchó la detonación. También me hirieron, no me dejaban a acercar a Gabriel, a nadie para asistirlo y la ambulancia se demoró. Quedé herida y detenida por resistir a la autoridad, me dijeron, yo solo intenté separar”, relató la mujer.

Juan Gabriel tenía 45 años y murió presuntamente por un balazo policial

Según las primeras informaciones policiales, el hecho ocurrió cerca de las 13 del jueves pasado en la intersección de Chilavert y Araujo, donde intervino personal de la División Unidad Táctica de Pacificación ante un llamado que alertó sobre supuestos disturbios en la zona del Barrio 20.

El caso quedó a cargo de la jueza Laura Bruniard, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, quien delegó las actuaciones en la División Homicidios de Policía Federal Argentina (PFA).

Fuentes oficiales revelaron a Infobae algunos datos que ya pudieron obtener los detectives de la División Unidad Búsqueda de Evidencias (DUBE) de la fuerza de seguridad que estuvieron en el lugar. En primera instancia, tomaron contacto con los vecinos, quienes indicaron que habían “lavado y limpiado” la calle. La jueza ordenó sacar fotos, filmar el lugar y realizar un relevamiento balístico, cuyo resultado fue negativo. Asimismo, se realizó un relevamiento de cámaras privadas y testigos.

En base a los testimonios, los investigadores determinaron por qué habría iniciado el conflicto que derivó en la muerte de Juan Gabriel. En ese sentido, las fuentes consultadas por este medio señalaron que el desplazamiento inicial de la Policía de la Ciudad se produjo por una pelea entre vecinos.

El lugar del hecho

En medio de ese procedimiento, González quiso ingresar al pasillo donde está su casa, pero un efectivo policial se lo habría impedido, lo que inició la discusión que terminó en la tragedia.

De acuerdo con el video del hecho que trascendió y que es uno de los elementos clave en la investigación, se puede observar cómo el hombre de 45 años -sin remera y descalzo- primero se enfrenta a golpes y patadas con la Policía, y luego recibe palazos. Después, de un momento a otro, uno de los efectivos, armado, irrumpió y disparó su arma. De inmediato -siempre de acuerdo con la filmación- Juan Gabriel cayó de espaldas.

La abogada de la familia asegura que la lesión que le dio muerte a Gabriel “es un agujero, un orificio enorme” en el tórax. “La causal de fallecimiento queda muy clara cuando se ve en el video que baja un efectivo de la Policía de la Ciudad con su escopeta en mano y va directamente a tirar contra Gabriel. Inclusive, se puede ver en el video el gesto que hace Gabriel con su cuerpo cuando escucha el disparo y se corre, intenta así protegerse, obviamente en vano, porque ese es un acto reflejo, un acto instintivo que no logró evitar el disparo”, añadió.

Nelly Portillo, esposa del hombre que murió en Villa Lugano

Las fuentes consultadas por Infobae, señalaron que son siete los efectivos involucrados en el episodio. Tres se desempeñan en la Comisaría Vecinal 8-A de la Policía de la Ciudad y cuatro pertenecen a la División Unidad Táctica de Pacificación VI.

Solo uno, identificado con las iniciales L.D.G., de la Comisaría 8-A, fue imputado del delito de encubrimiento. Se desconoce si el agente fue quien disparó o lo hizo alguno de los otros involucrados. La calificación de todo el expediente es por ahora por “homicidio”.

Fuentes oficiales de la Ciudad, que primero aseguraron que las armas utilizadas no fueron de fuego, sino “material antidisturbios”, comunicaron este sábado que el agente sospechado fue pasado a situación de disponibilidad. Es decir, que lo apartaron de sus funciones temporalmente. Asimismo, informaron que la fuerza entregó celulares, cámaras y todo lo utilizado durante el procedimiento para que sean peritados en la investigación judicial.

A nivel interno, la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos abrió un sumario administrativo para determinar la actuación del personal policial.

Por orden del juzgado, se ordenó que se remitan todas las actuaciones hechas en el lugar el próximo lunes. Para entonces, se espera que los exámenes forenses confirmen las causas de la muerte.