Intentaron ingresar alcohol a un penal de Córdoba dentro de botellas de edulcorante

El Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje donde intentaron ingresar alcohol en botellas de edulcorante (Gobierno de Córdoba)

Un control de rutina en el Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje, ubicado en la provincia de Córdoba, derivó en el decomiso de artículos que aparentaban ser inofensivos, pero que, en realidad, ocultaban sustancias prohibidas.

El operativo, realizado por el personal de guardia cárceles, permitió descubrir dos botellas plásticas que simulaban contener edulcorante líquido de una marca reconocida. El hallazgo, reportado oficialmente tanto por el Servicio Penitenciario de Córdoba, puso en evidencia un intento de introducir bebidas alcohólicas al penal, vulnerando los sistemas habituales de control.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el procedimiento tuvo lugar durante la revisión de encomiendas destinadas a personas privadas de libertad. Las botellas, que en apariencia formaban parte de envíos regulares de alimentos y objetos personales, presentaban rastros de un líquido incoloro con olor compatible con alcohol, lo que motivó el secuestro inmediato de los envases y la intervención de las autoridades conforme a los protocolos internos vigentes.

El producto adulterado tenía como destinatario a un interno cuya identidad fue identificada durante el procedimiento, aunque no trascendió públicamente.

Los efectivos del SPC actuaron siguiendo los protocolos correspondientes (Gobierno de Córdoba)

Cayó una banda que ingresaba drogas y celulares con drones a la cárcel de Bouwer en Córdoba

Las autoridades de Córdoba desarticularon en diciembre una banda narco que empleaba drones para introducir drogas y celulares al Complejo Carcelario N° 1, conocido como cárcel de Bouwer, en un operativo realizado en la víspera de Nochebuena.

La acción, que involucró la coordinación del Ministerio Público Fiscal, los ministerios de Justicia y Trabajo y Seguridad de la provincia, derivó en la detención de seis personas y el secuestro de drones, estupefacientes, teléfonos celulares, vehículos y otros objetos prohibidos, según informaron fuentes oficiales.

La investigación comenzó tras una denuncia interna y la detección de movimientos sospechosos en el perímetro del penal. El uso de tecnología de última generación permitió identificar en tiempo real la presencia de drones, seguir sus trayectorias y documentar sus desplazamientos. Esta información fue fundamental para que las autoridades provinciales presentaran la documentación ante la Fiscalía del Distrito 11, encabezada por José Alberto Mana, informó el portal El Doce.tv.

El primer procedimiento, realizado en los alrededores de la cárcel, permitió al Servicio Penitenciario de Córdoba incautar dispositivos, baterías de drones y sustancias varias. Posteriormente, y por orden judicial, se desplegó un segundo operativo en el que fueron aprehendidos cinco adultos y se incautaron vehículos aéreos no tripulados, una motocicleta, droga, un binocular con visión nocturna y armas blancas. Todo este material era utilizado en la logística delictiva. En total, se desplegaron 200 efectivos bajo la indicación de la fiscalía.

La utilización de sistemas de control y vigilancia resultó determinante para la identificación de los patrones de vuelo de los drones y el registro de cada movimiento, permitiendo a los investigadores reconstruir el modus operandi de la organización. Los registros fílmicos y la documentación electrónica fueron presentados como prueba ante la fiscalía, lo que habilitó las acciones judiciales.

Entre los detenidos se encuentran cinco adultos y un menor de 17 años, este último capturado tras un allanamiento domiciliario realizado por la policía provincial luego de analizar los teléfonos celulares incautados en los operativos anteriores. Los adultos quedaron imputados por asociación ilícita, mientras que, debido al hallazgo de estupefacientes, intervino la Fiscalía Antinarcotráfico, que abrió una causa paralela.