Descubrieron una avioneta narco en Santa Fe: incautaron 400 kilos de cocaína y hay ocho detenidos

La avioneta hallada en la zona de Vera

El aterrizaje de una avioneta cargada con cocaína en la zona rural de Vera, al norte de la provincia de Santa Fe, fue el disparador de un operativo que terminó con ocho detenidos, entre ellos el piloto y el copiloto de la nave, en un operativo realizado este lunes. Una alta fuente oficial vinculada al operativo confirmó a Infobae que se hallaron, al menos, 400 kilos de cocaína.

Se cree que la organización que la controlaba, con base en Vera, importaba droga desde Bolivia para aterrizarla en campos de la zona y luego redistribuirla a Rosario y Buenos Aires.

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La causa es investigada por la PROCUNAR, con el área de Narcotráfico de la PFA, luego de recibir un dato de la Drug Enforcement Administration estadounidense.

Así, se montó una vigilancia durante varias semanas, a la espera de la llegada de la aeronave, lo que desembocó en la redada. Los operativos en torno al caso continuaban al cierre de esta nota, así como los pesajes de la sustancia.

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