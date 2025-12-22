Les hicieron una entradera a dos nenas que estaban solas en su casa y las maniataron: cuatro detenidos

Uno de los detenidos y parte de lo robado

Se metieron en una casa en la que había dos nenas solas, las maniataron y se llevaron todo lo que pudieron, pero no llegaron muy lejos. La Policía de la Ciudad detuvo este lunes a cuatro sospechosos acusados de protagonizar una entradera en una vivienda del barrio porteño de Villa Real cuando intentaban escapar, y tras detectar durante un patrullaje al conductor de un auto en una actitud que les llamó la atención.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que el procedimiento policial se desplegó tras una serie de maniobras que incluyeron la identificación de un vehículo sospechoso y la colaboración de transeúntes, lo que derivó en un operativo cerrojo en la zona.

Todo comenzó alrededor de las 10:20 de este lunes, cuando personal de la Comisaría Vecinal 10B realizaba tareas de patrullaje por la calle Esquina al 2500, apenas a un par de cuadras del límite entre Villa Real y Devoto.

En ese punto, los policías advirtieron la presencia de un Fiat Cronos con un hombre a bordo. El auto estaba estacionado y el conductor presentaba una actitud que les llamó la atención. Al solicitarle la documentación, los oficiales constataron que la patente colocada en el vehículo no coincidía con el rodado.

Los peritos trabajando en el auto de los sospechosos

Mientras los agentes verificaban los datos del auto, varios transeúntes alertaron que tres sospechosos huían a pie por la calle Simbrón en dirección a la avenida Lope de Vega.

Según fuentes del caso consultadas por este medio, se dio el alerta y se dispuso la intervención de más móviles de la jurisdicción, que implementaron un operativo cerrojo para acotar el radio de búsqueda.

Los policías lograron interceptar a los sospechosos en tres puntos distintos: Lozano y Lope de Vega, Lope de Vega 2834 y Esquina al 2500, justo en la cuadra donde se había producido la entradera.

Uno de los cuatro detenidos

Minutos después de las detenciones, un hombre de 47 años se hizo presente en el lugar donde había ocurrido la entradera, respondiendo al aviso de sus dos hijas menores de edad, quienes estaban solas al momento del robo.

De acuerdo con la información proporcionada, las niñas denunciaron que los cuatro asaltantes ingresaron al domicilio, las ataron y luego escaparon tras apoderarse de dinero en moneda extranjera y otros bienes personales.

Durante la requisa, las fuerzas de seguridad incautaron el dinero robado, tres teléfonos celulares, un juego de llaves de la vivienda y las llaves del rodado utilizado por los imputados. La Policía de la Ciudad informó que los elementos recuperados coincidían con los denunciados por la víctima.

Los ladrones se llevaron dinero en moneda extranjera y algunos pesos

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que no se observaron signos de violencia en las puertas de ingreso a la vivienda. Y se destacó que el domicilio carece de cámaras de seguridad.

Los detenidos tienen 33, 19, 32 y 31 años, con domicilios todos en el Conurbano Bonaerense: Ciudadela, José León Suárez y Morón.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°36, a cargo de Marcelo Munilla La Casa, con la secretaría de María Gurzi. Desde la oficina judicial se dispuso la detención de los cuatro imputados bajo la acusación de robo en poblado y en banda, además de una serie de diligencias: declaración testimonial a los policías intervinientes, testigos y damnificados, peritajes sobre los elementos incautados y toma de rastros en el lugar.

El auto sospechoso

Durante el procedimiento, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, destacó: “Esta acción fue posible gracias al refuerzo de personal, que este año sumó 2.500 policías al patrullaje en las calles, y a la incorporación de nuevos móviles que se suman para reforzar la seguridad en la Ciudad”.