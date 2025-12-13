Detuvieron a un adolescente durante el acto de Milei en Córdoba

El presidente Milei visitó ayer la ciudad de Córdoba en el marco del "Tour de la Gratitud"

Un adolescente de 16 años fue detenido en la ciudad de Córdoba, tras ser acusado de robar durante el acto del presidente Javier Milei. El acusado actuó junto a un cómplice y fue retenido por los propios vecinos, hasta la llegada de la Policía.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el chico fue acusado de sustraer un teléfono celular y una billetera en la calle San Lorenzo al 135, donde intervino personal de la Policía de Córdoba tras ser alertado por los transeúntes.

Los agentes recuperaron en el lugar los objetos robados. Durante el procedimiento, también se hicieron presentes periodistas de distintos medios de comunicación, cuyos trabajadores denunciaron haber sido víctimas del robo de sus teléfonos en el mismo sector. El menor quedó a disposición del magistrado de turno interviniente.

El hecho ocurrió durante la visita del presidente de la Nación, Javier Milei, a la provincia en la que los libertarios, con el ahora diputado Gonzalo Roca a la cabeza de la lista, se impusieron en octubre con el 42.35% de los votos. El resultado dejó atrás a pesos pesados en la provincia como el ex gobernador Juan Schiaretti, de Provincias Unidas (28,32%), y Natalia De la Sota, hija del fallecido ex gobernador José Manuel De la Sota (8,75%).

El mandatario llegó acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Juntos recorrieron las calles de la ciudad de Córdoba y no solo recibieron el afecto de sus simpatizantes, sino que también lo retribuyeron, ya que la visita formó parte del “Tour de la Gratitud” del oficialismo, una iniciativa federal destinada a agradecer el acompañamiento ciudadano en las últimas elecciones.

Milei, durante su ruidosa caravana, aprovechó para tomar contacto con sus seguidores cordobeses y les agradeció una vez más el respaldo. Además, con más poder en el Congreso, reafirmó el rumbo que trazó el Gobierno. Fue en ese contexto que, e paralelo, descubrieron y detuvieron al ladrón.

En la última visita de Milei a Córdoba hubo otro detenido

A fines de octubre, y en medio del fuerte operativo de seguridad desplegado por la Policía de Córdoba por la visita del presidente Javier Milei a la capital provincial, un hombre fue detenido mientras realizaba pintadas con aerosol sobre la explanada de la ex Plaza Vélez Sarsfield, recientemente rebautizada como Plaza España.

El episodio ocurrió en paralelo con el acto encabezado por el mandatario en el centro cordobés, que formó parte de la recta final de la campaña legislativa de La Libertad Avanza.

Según informaron fuentes policiales, el individuo fue sorprendido en pleno acto de vandalismo, con dos latas de aerosol en su poder. Tras ser abordado por los efectivos, se tornó agresivo y provocó daños materiales a un patrullero.

La aprehensión se dio en el marco de un amplio despliegue de seguridad que involucró personal policial y fuerzas federales, apostados en distintos puntos estratégicos del centro de la ciudad por la presencia del jefe de Estado.

El operativo se había intensificado en las inmediaciones de San Lorenzo e Ituzaingó, donde Milei encabezó una caminata junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el candidato a diputado nacional por Córdoba de La Libertad Avanza, Gonzalo Roca. Allí se congregaron militantes libertarios, quienes aguardaban al mandatario con banderas, cánticos y carteles de apoyo.