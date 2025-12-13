Política

Javier Milei visitó Córdoba en el marco del “Tour de la Gratitud”

El Presidente recorrerá varias provincias para agradecerle a la ciudadanía el apoyo en las últimas elecciones legislativas

El Presidente recorrerá distintas provincias para agradecer el apoyo de la ciudadanía en las últimas elecciones legislativas

Javier Milei sigue celebrando el triunfo electoral de La Libertad Avanza en las legislativas nacionales del pasado 26 de octubre, que le permitió lograr una composición de las dos cámaras del Congreso de la Nación que lo puede ayudar a alcanzar las reformas que busca el Gobierno. Este viernes, llevó los festejos a Córdoba.

Acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado aterrizó en la capital de la provincia mediterránea, en la que los libertarios, con el ahora diputado Gonzalo Roca a la cabeza de la lista, se impusieron en octubre con el 42.35% de los votos, dejando atrás a pesos pesados en la provincia como el ex gobernador Juan Schiaretti, de Provincias Unidas (28,32%), y Natalia De la Sota, hija del fallecido ex gobernador José Manuel De la Sota (8,75%).

El jefe de Estado y la presidenta de La Libertad Avanza recorrieron las calles de la ciudad de Córdoba y no solo recibieron el afecto de sus simpatizantes, sino que también lo retribuyeron, ya que la visita formó parte del “Tour de la Gratitud” del oficialismo, una iniciativa federal destinada a agradecer el acompañamiento ciudadano en las últimas elecciones.

Milei, durante su ruidosa caravana, aprovechó para tomar contacto con sus seguidores cordobeses y les agradeció una vez más el respaldo. Además, con más poder en el Congreso, reafirmó el rumbo que trazó el Gobierno.

El Presidente afirmó que su gestión es la primera en la historia del país que cumplió con todas las promesas que asumió durante la campaña electoral y que ahora, con los resultados positivos obtenidos en octubre, avanzará hacia una nueva etapa de transformaciones profundas.

En ese sentido, el mandatario nacional señaló que el Gobierno ya puso en marcha las denominadas reformas de segunda generación, entre las que mencionó el envío al Congreso del nuevo Presupuesto, la modernización del régimen laboral y el trabajo en un nuevo Código Penal. Además, confirmó el impulso de iniciativas legislativas orientadas a terminar con prácticas de la “política populista irresponsable”.

Por otro lado, Milei destacó que, a pesar de los “intentos de sabotaje” a su plan económico, la respuesta de los argentinos en las urnas fue contundente, respaldando el rumbo elegido.

Es por eso que también adelantó que en el futuro cercano enviará un proyecto de ley al Congreso que establece sanciones penales para aquellos dirigentes que intenten atentar contra el equilibrio fiscal, con penas que podrían ir de uno a seis años de prisión.

En los próximos meses, el Presidente visitará otras provincias en las que La Libertad Avanza sumó los importantes triunfos que le regalaron a Milei la posibilidad de avanzar en sus reformas en el Congreso.

El video del momento en que Milei firma la reforma laboral: “Para que Argentina sea grande nuevamente”

Javier Milei no quiso demoras y en la mañana de este jueves, apenas llegó a la Argentina luego de su viaje a Oslo, firmó el proyecto de reforma laboral que ingresó pocas horas después al Senado.

La rúbrica quedó registrada en un video tomado en una oficina ubicada en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery, donde había aterrizado minutos antes el avión oficial ARG-01 que lo había llevado a Noruega para presenciar la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

En las imágenes, al mandatario se lo ve sentado al lado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego de firmar el documento dice: “Por más crecimiento, por más prosperidad, por más trabajo, para que Argentina sea grande nuevamente”.

Y completa: “¡Viva la libertad carajo!“.

La iniciativa que discutirán los senadores primero y luego los diputados contempla cambios en aspectos clave que regulan la relación laboral entre trabajadores y empleadores.

