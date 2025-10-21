Política

Elecciones 2025, en vivo: los últimos movimientos del Gobierno y la oposición antes de la veda

Este domingo 26 de octubre, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

Guardar
En esta ocasión estarán en
En esta ocasión estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales, lo que representa la mitad de la Cámara Baja, y 24 bancas del Senado (EFE)

El proceso de renovación parlamentaria en el país alcanzará su momento decisivo este domingo 26 de octubre, día en el que se celebrarán las elecciones legislativas 2025 en Argentina. Allí, los ciudadanos deberán definir la nueva conformación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.

En esta ocasión, estarán en juego 127 escaños de diputados nacionales, lo que representa la mitad de la Cámara Baja, y 24 bancas de senadores, equivalentes a un tercio del Senado.

Estos comicios son fundamentales para La Libertad Avanza, que busca reposicionarse luego de una serie de resultados desfavorables en algunas de las elecciones provinciales. Desde entonces, el oficialismo busca recuperar la gobernabilidad, para hacer lugar al pedido de Estados Unidos.

11:24 hsHoy

Randazzo le apuntó a la polarización: “No es blanco ni negro el Congreso, es multicolor, venimos a poner sensatez”

El candidato a diputado Nacional
El candidato a diputado Nacional por Provincias Unidas, Florencio Randazzo

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Florencio Randazzo, habló esta mañana en Radio Rivadavia en dónde hizo foco en la polarización mileísmo-kirchnerismo. “Eso nos está haciendo un daño enorme, a la sociedad argentina, hay otras alternativas, la polarización no nos ayuda“, indicó en el programa Esta mañana, bajo la conducción de Ignacio Ortelli.

Y agregó que Provincias Unidas “representa genuinamente la economía argentina“ resaltando el crisol partidario que conforma su fuerza política con gobernadores ”como el de Santa Fe que viene del radicalismo o el de Córdoba, del peronismo, pero está el campo, la industria, que es muy parecido al interior bonaerense", destacó Randazzo.

También se enfocó en la conformación del Palacio Legislativo enfatizando que "nosotros no venimos a destruir nada" y que “venimos a poner sensatez en el Congreso para poder resolver problemas concretos”.

Y, dentro de esa característica, el candidato a diputado nacional remarcó: “Venimos a decir que no es ni blanco ni negro, es multicolor el Congreso”.

10:51 hsHoy

Ciudadanos Unidos pidió que sus votos se informen a nivel nacional junto a los de Provincias Unidas

Martín Lousteau y Graciela Ocaña
Martín Lousteau y Graciela Ocaña

La alianza Ciudadanos Unidos, que encabezan Martín Lousteau y Graciela Ocaña en CABA, solicitó a la Cámara Nacional Electoral (CNE) que los votos obtenidos en la Ciudad sean sumados a los de Provincias Unidas en los resultados provisorios de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre.

El pedido, firmado por Martín Ocampo y Nicolás Doti, busca que la Dirección Nacional Electoral (DINE) unifique los votos de ambos espacios para garantizar, según el escrito, “una adecuada difusión de los resultados provisorios con el máximo de transparencia y exactitud”.

El reclamo se fundamenta en antecedentes de otras alianzas nacionales, como La Libertad Avanza y Fuerza Patria, cuyos votos aparecen agrupados en la pantalla de resultados.

Ciudadanos Unidos sostiene que, aunque en algunos distritos utilizan sellos diferentes, forman parte del mismo armado político que Provincias Unidas en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy y Santa Fe.

Igualmente, vale recordar que aún la Cámara Nacional Electoral no se expidió oficialmente a cómo dará a conocer los guarismos del escrutinio y se espera una definición de la CNE sobre este tema.

07:32 hsHoy

El Gobierno apuesta por un resultado decoroso este domingo y Milei define el reseteo de la gestión y el Gabinete

El Presidente cerrará la campaña en Córdoba y Santa Fe, dos distritos clave, mientras se acumulan cada vez más versiones de recambio en el equipo ministerial. Día D: se reúne la Cámara Electoral para definir cómo se presentarán los resultados

Federico Mayol

Por Federico Mayol

El presidente Javier Milei y
El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en Tucumán

“Salvar la ropa”, esa es la cuestión. “Vamos a salir dignamente”, aseguró ayer un integrante de la campaña libertaria. “No sabemos si alcanza para ganar, pero se mejoró”, agregó.

Leer la nota completa
07:11 hsHoy

Los dos mensajes clave del PJ en la última semana de campaña: el uso de la BUP y la asistencia a votar

En los últimos días antes de la veda, los dirigentes de Fuerza Patria pondrán el foco en explicar cómo se vota con el nuevo sistema y en la necesidad de que la gente vaya a votar

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

Axel Kicillof en el acto
Axel Kicillof en el acto de San Vicente por el Día de la Lealtad

El peronismo bonaerense encara el último tramo de la campaña con dos mensajes concretos para distribuir a la sociedad: hay que ir a votar y hay que saber cómo votar. El eje de la agenda proselitista tendrá esos dos temas durante los pocos días que quedan antes de la veda electoral.

Leer la nota completa
06:39 hsHoy

Rogelio Frigerio se pone al frente del tramo final de la campaña electoral en Entre Ríos

El Gobernador encabezará actividades en los cuatro principales distritos electorales de la provincia y hará el cierre en Paraná. La estrategia pasa por polarizar con el peronismo y nacionalizar la elección

Juan A. Bracco

Por Juan A. Bracco

Rogelio Frigerio en Gualeguaychú
Rogelio Frigerio en Gualeguaychú

Rogelio Frigerio recargó su agenda política esta semana antes de las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo domingo. El lunes estuvo en el último acto proselitista de la Alianza La Libertad Avanza (ALLA) en Gualeguaychú. Lo mismo hará este martes en Concepción del Uruguay. El miércoles será el turno de Concordia, mientras que el jueves se realizará la clausura en Paraná.

Leer la nota completa
06:18 hsHoy

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Tras los rechazos a los vetos y la ratificación de los proyectos originales, el Gobierno suspendió la aplicación hasta que el Congreso asigne fondos específicos en el presupuesto nacional, tal como sucedió con la Emergencia en Discapacidad

El Gobierno promulgó las leyes
El Gobierno promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergó su aplicación

Este martes, el Gobierno promulgó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Hace un mes ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaJavier MileiLa Libertad AvanzaFuerza PatriaProvincias UnidasÚltimas Noticias

Últimas noticias

Biocombustibles: el Gobierno propone una tregua hasta 2027 en el Senado por la puja entre provincias

Legisladores relacionados con el sector agrícola alientan proyectos para elevar porcentajes de corte. Los distritos petroleros ya muestran algunas cartas para evitar modificaciones. Qué dijo el delegado de la Casa Rosada días atrás en la Cámara alta

Biocombustibles: el Gobierno propone una

Rogelio Frigerio se pone al frente del tramo final de la campaña electoral en Entre Ríos

El Gobernador encabezará actividades en los cuatro principales distritos electorales de la provincia y hará el cierre en Paraná. La estrategia pasa por polarizar con el peronismo y nacionalizar la elección

Rogelio Frigerio se pone al

Los dos sectores sindicales en pugna buscan a Hugo Moyano para sumarlo como aliado y ganar la pelea por la nueva CGT

Tanto los dirigentes que apoyan a Cristian Jerónimo como la alianza de “los Gordos” y el barrionuevismo prevén reunirse esta semana con el líder de Camioneros. Por qué el conflicto tiene aires de ruptura

Los dos sectores sindicales en

Los dos mensajes clave del PJ en la última semana de campaña: el uso de la BUP y la asistencia a votar

En los últimos días antes de la veda, los dirigentes de Fuerza Patria pondrán el foco en explicar cómo se vota con el nuevo sistema y en la necesidad de que la gente vaya a votar

Los dos mensajes clave del

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Tras los rechazos a los vetos y la ratificación de los proyectos originales, el Gobierno suspendió la aplicación hasta que el Congreso asigne fondos específicos en el presupuesto nacional, tal como sucedió con la Emergencia en Discapacidad

Promulgaron las leyes de emergencia

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tip de ortografía del día:

Tip de ortografía del día: las cervicales, mejor que los cervicales

Dólar: tres gráficos clave que muestran la desconfianza de los inversores a pocos días de las elecciones

Diego Peretti visitó a Mario Pergolini y recordó su anécdota con uno de los artistas más queridos de la Argentina

Un policía fue atacado a balazos en San Martín y está en grave estado

Conmoción en Córdoba por la muerte súbita de un jugador en un partido amateur

INFOBAE AMÉRICA

Temperaturas en Los Ángeles: prepárate

Temperaturas en Los Ángeles: prepárate antes de salir de casa

Volvió a ser delivery para llegar a fin de mes y lo mataron para robarle la moto: el crimen que sacudió a Uruguay

Graves incidentes en un partido en Maldonado: futbolista le dio un cabezazo al árbitro y le voló los dientes

JD Vance llegó a Israel para supervisar la aplicación del alto al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas

Polonia advirtió que podría interceptar el avión de Vladimir Putin si cruza su espacio aéreo rumbo a Hungría para reunirse con Trump

DEPORTES

El informe que revela por

El informe que revela por qué Colapinto tuvo razón en sobrepasar a Gasly a pesar de la orden de Alpine

Valentín Barco está en la mira de un gigante de Europa: la millonaria cifra que pediría el Racing de Estrasburgo por su pase

Barcelona, Inter, Manchester City y el campeón PSG salen a la cancha: la agenda del inicio de la fecha 3 de la Champions League

Revelaron cómo Will Smith terminó de detonar la relación entre LeBron James y Russell Westbrook: “Odio esta falsedad”

Salió volando tras un impactante accidente en una carrera y tardó dos años en volver a caminar: “La vida me dio revancha”