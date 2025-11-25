Crimen y Justicia

El presidente de San Lorenzo se negó a declarar en la causa que lo investiga por corrupción

Tras cinco intentos fallidos, Marcelo Moretti compareció por Zoom ante la jueza Claudia Bruniard, que lo acusa de cobrar coimas para fichar a un jugador en las inferiores del club. Aseguró ser inocente

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, se negó a declarar en la causa que lo investiga por supuestamente cobrar una coima de 25 mil dólares para fichar a un jugador en las inferiores del club, con una calificación de administración fraudulenta. En una audiencia vía Zoom ante la jueza Laura Bruniard, Moretti -representado por su abogado, Gastón Marano-, apenas se declaró inocente, sin dar explicaciones, aseguraron fuentes del caso a Infobae.

Moretti se negó a dar su testimonio en el quinto intento de la Justicia porteña para que responda preguntas. La indagatoria del presidente de San Lorenzo se convirtió en uno de los puntos más urticantes del caso, atravesado por apelaciones y contraapelaciones.

También con un fuerte conflicto por la competencia de la causa, que dos fiscales pugnan por investigarla. El fiscal de la Ciudad, Maximiliano Vence, inició su expediente de oficio tras la difusión del caso, con una cámara oculta revelada por el programa Telenueve Denuncia. Vence ordenó allanar el departamento de Moretti en cMarano, precisamente, reclama que la acusación sea investigada por el fuero porteño.

Por su parte, la Mónica Cuñarro -que tiene en sus manos la causa de la Justicia de instrucción junto a la jueza Bruniard- recibió la denuncia del abogado César Francis, candidato opositor en San Lorenzo.

En septiembre último, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a través de su Sala VII, determinó que la causa debía quedar en manos de Bruniard. La resolución, firmada por el camarista Pablo Guillermo Lucero, descartó el planteo de la defensa de Moretti. Sin embargo, Marano apeló la competencia otra vez, con un reclamo en el Superior Tribunal de Justicia porteño, según aseguran fuentes del caso.

Moretti aseguró que dará su testimonio cuando este reclamo sea resuelto.

