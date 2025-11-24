Crimen y Justicia

Violenta entradera en Mar del Plata: le apuntaron en la cabeza a un nene y le dispararon su hermano adolescente

Según el relato de las víctimas, entre cinco y seis delincuentes irrumpieron en una vivienda del barrio 2 de Abril en horas de la madrugada del domingo

Guardar
Entradera a una familia en Mar del Plata

Una familia sufrió un violento asalto en su vivienda del barrio 2 de Abril, en Mar del Plata, donde uno de los hijos resultó herido y amenazaron con un arma en la cabeza a un menor, de cinco años. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de las calles Soldado Rodríguez y Crucero Belgrano, y hasta el momento no hay detenidos.

El ataque sucedió alrededor de las 2 de la mañana, cuando al menos seis personas armadas y con los rostros cubiertos irrumpieron en el domicilio. Los delincuentes golpearon al propietario de la vivienda en la cara y, tras un forcejeo que se produjo, le dispararon en el hombro al adolescente de 16 años.

Fuentes del caso citadas por 0223 precisaron que, luego del disparo, los asaltantes huyeron a pie llevándose una suma no precisada de dinero y un teléfono celular. Luego de las agresiones, el hombre cargó a su hijo herido en el auto familiar y lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Los médicos asistieron rápidamente al adolescente y confirmaron que se encontraba fuera de peligro, por lo que recibió el alta horas después.

El personal de la subcomisaría Camet respondió a la denuncia, que ingresó a través de un llamado al 911 realizado por una mujer presente en la vivienda. Inicialmente, relataron que “cinco sujetos armados irrumpieron en el domicilio —en donde venden bebidas alcohólicas— y amenazaron a los presentes”. Los oficiales, en conjunto con equipos de la Policía Científica, recolectaron pruebas en el lugar en el marco de una causa caratulada como “robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y lesiones”.

El adolescente baleado debió ser
El adolescente baleado debió ser asistido en el HIGA (Google maps)

Horas después del asalto, el padre de los jóvenes afectados grabó un video y lo compartió en redes sociales, donde hizo un descargo acerca de lo que había ocurrido y se dirigió a los agresores. “Los voy a encontrar, h. de p., los voy a buscar uno por uno”, afirmó en un mensaje que compartió Robos.mdp, mientras aguardaba a su hijo en el hospital.

Durante el mismo video, el hombre describió cómo seis individuos “irrumpieron armados en la casa familiar”, los golpearon y amenazaron; y luego escaparon con el dinero.

La investigación quedó a cargo del fiscal Mariano Moyano, titular de la fiscalía temática local, donde se intenta identificar a los involucrados.

Atacaron a golpes a un hombre en una entradera en Mar del Plata

Un hombre de 94 años fue golpeado y amenazado con ser electrocutado durante una violenta entradera ocurrida semanas atrás en inmediaciones de Vieytes y La Rioja. El hecho involucró también a la hija del jubilado y su esposo según informó 0223.

La familia fue sorprendida por cuatro delincuentes encapuchados que forzaron rejas y ventanas para ingresar al chalet desde un patio interno, en la madrugada. Los atacantes exigieron dólares, agredieron físicamente a los tres habitantes y los maniataron. Una vecina aseguró al medio marplatense que los ladrones “pedían dólares y amenazaron con electrocutarlo”, mientras el hombre mayor recibía golpes en el rostro y los brazos con caños de metal.

Las víctimas, reducidas y amenazadas, permanecieron atadas mientras los delincuentes revisaban el interior de la vivienda en busca de dinero y objetos de valor. En el asalto, los agresores se apropiaron de ochenta mil pesos, un revólver, teléfonos celulares, prendas, un televisor y otros elementos, de acuerdo con el parte policial. Los investigadores aún revisan la lista definitiva del botín sustraído.

Tras la huida de los agresores, una ambulancia del SAME trasladó a la víctima a un centro de salud privado, donde recibió atención por los traumatismos y fue dado de alta horas después.

El personal de la comisaría segunda se presentó en la vivienda para tomar declaraciones y recolectar pruebas, mientras el fiscal Moyano quedó a cargo de la causa. Asimismo, ordenó analizar el material de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y dispuso otras medidas judiciales orientadas a esclarecer el hecho. Hasta el momento, no hay detenidos por el ataque.

Temas Relacionados

Mar del PlataSubcomisaría CametHospital Interzonal General de AgudosBarrio 2 de AbrilPolicía Científica

Últimas Noticias

Dormían y les entraron a robar: el detenido es un policía y las cámaras fueron clave

Una de las víctimas se levantó al escuchar ruidos y se encontró con los ladrones en el interior de la propiedad

Dormían y les entraron a

Entraron a robar a la casa de Pinamar de un fiscal federal que investiga la corrupción judicial en Rosario

La víctima es Javier Arzubi Calvo, quien pasaba el fin de semana largo en su domicilio de Pinamar, en la costa bonaerense. No estaba en el lugar al momento del robo. El funcionario tiene a cargo las investigaciones contra Marcelo Bailaque y Gastón Salmain

Entraron a robar a la

Atraparon al peligroso asesino que escapó de la cárcel de Misiones donde estaba preso por matar a su madrastra

Se trata de Yonatan Ariel Da Silva, de 34 años y condenado por homicidio agravado. Se había fugado el pasado 17 de noviembre de la Unidad Penal VII de Puerto Rico. Lo capturaron en Paraguay

Atraparon al peligroso asesino que

Tres heridos tras un ataque a tiros en una fiesta de egresados en Córdoba: un detenido

Un chico de 15 años con un balazo en el cuello continuaba internado este domingo. El sospechoso apresado es de nacionalidad colombiana

Tres heridos tras un ataque

Lo detuvieron por exceso de velocidad y sintieron olor a marihuana: tenía más de 100 dosis de distintas drogas

Un hombre de 45 años terminó detenido por la Policía Caminera de Córdoba cuando transportaba múltiples tipos de estupefacientes, entre los que se encuentran un centenar de pastillas rosas y cocaína

Lo detuvieron por exceso de
DEPORTES
El enojo de Ariel Holan

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

TELESHOW
Así fue el bautismo de

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

Martín Fierro Latino 2025: todos los ganadores, uno por uno

El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

Vero Lozano compartió el álbum de fotos inédito de Johnny Depp en la Argentina: “Hicimos de todo”

El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

INFOBAE AMÉRICA

Mi hijo murió por fentanilo

Mi hijo murió por fentanilo

Para salir de las dictaduras narcoterroristas hay que cesar su sistema jurídico, no negociar impunidad e ilegalizar sus instrumentos políticos

EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra

El bloque prorruso mantiene el control en la región serbia de Bosnia tras unos comicios marcados por denuncias de fraude

Persecución en Venezuela: denuncian al menos 14 detenciones arbitrarias en noviembre tras una nueva ola represiva de Maduro