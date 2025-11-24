Violenta entradera en Mar del Plata: le apuntaron en la cabeza a un nene y le dispararon su hermano adolescente

Entradera a una familia en Mar del Plata

Una familia sufrió un violento asalto en su vivienda del barrio 2 de Abril, en Mar del Plata, donde uno de los hijos resultó herido y amenazaron con un arma en la cabeza a un menor, de cinco años. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de las calles Soldado Rodríguez y Crucero Belgrano, y hasta el momento no hay detenidos.

El ataque sucedió alrededor de las 2 de la mañana, cuando al menos seis personas armadas y con los rostros cubiertos irrumpieron en el domicilio. Los delincuentes golpearon al propietario de la vivienda en la cara y, tras un forcejeo que se produjo, le dispararon en el hombro al adolescente de 16 años.

Fuentes del caso citadas por 0223 precisaron que, luego del disparo, los asaltantes huyeron a pie llevándose una suma no precisada de dinero y un teléfono celular. Luego de las agresiones, el hombre cargó a su hijo herido en el auto familiar y lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Los médicos asistieron rápidamente al adolescente y confirmaron que se encontraba fuera de peligro, por lo que recibió el alta horas después.

El personal de la subcomisaría Camet respondió a la denuncia, que ingresó a través de un llamado al 911 realizado por una mujer presente en la vivienda. Inicialmente, relataron que “cinco sujetos armados irrumpieron en el domicilio —en donde venden bebidas alcohólicas— y amenazaron a los presentes”. Los oficiales, en conjunto con equipos de la Policía Científica, recolectaron pruebas en el lugar en el marco de una causa caratulada como “robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y lesiones”.

El adolescente baleado debió ser asistido en el HIGA (Google maps)

Horas después del asalto, el padre de los jóvenes afectados grabó un video y lo compartió en redes sociales, donde hizo un descargo acerca de lo que había ocurrido y se dirigió a los agresores. “Los voy a encontrar, h. de p., los voy a buscar uno por uno”, afirmó en un mensaje que compartió Robos.mdp, mientras aguardaba a su hijo en el hospital.

Durante el mismo video, el hombre describió cómo seis individuos “irrumpieron armados en la casa familiar”, los golpearon y amenazaron; y luego escaparon con el dinero.

La investigación quedó a cargo del fiscal Mariano Moyano, titular de la fiscalía temática local, donde se intenta identificar a los involucrados.

Atacaron a golpes a un hombre en una entradera en Mar del Plata

Un hombre de 94 años fue golpeado y amenazado con ser electrocutado durante una violenta entradera ocurrida semanas atrás en inmediaciones de Vieytes y La Rioja. El hecho involucró también a la hija del jubilado y su esposo según informó 0223.

La familia fue sorprendida por cuatro delincuentes encapuchados que forzaron rejas y ventanas para ingresar al chalet desde un patio interno, en la madrugada. Los atacantes exigieron dólares, agredieron físicamente a los tres habitantes y los maniataron. Una vecina aseguró al medio marplatense que los ladrones “pedían dólares y amenazaron con electrocutarlo”, mientras el hombre mayor recibía golpes en el rostro y los brazos con caños de metal.

Las víctimas, reducidas y amenazadas, permanecieron atadas mientras los delincuentes revisaban el interior de la vivienda en busca de dinero y objetos de valor. En el asalto, los agresores se apropiaron de ochenta mil pesos, un revólver, teléfonos celulares, prendas, un televisor y otros elementos, de acuerdo con el parte policial. Los investigadores aún revisan la lista definitiva del botín sustraído.

Tras la huida de los agresores, una ambulancia del SAME trasladó a la víctima a un centro de salud privado, donde recibió atención por los traumatismos y fue dado de alta horas después.

El personal de la comisaría segunda se presentó en la vivienda para tomar declaraciones y recolectar pruebas, mientras el fiscal Moyano quedó a cargo de la causa. Asimismo, ordenó analizar el material de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y dispuso otras medidas judiciales orientadas a esclarecer el hecho. Hasta el momento, no hay detenidos por el ataque.