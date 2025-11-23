Crimen y Justicia

Amenazaron con electrocutar a un hombre de 94 años durante una violenta entradera en Mar del Plata

En la casa también se encontraban la hija de la víctima y el esposo de esta, quien sería un paciente oncológico. Por el momento, no hay detenidos por el ataque

Los tres integrantes de la familia fueron maniatados (Gentileza: Ahora Mar del Plata)

El robo que sufrió una familia de Mar del Plata en la madrugada del viernes dejó una profunda conmoción en la zona de Vieytes y La Rioja, luego de que se conociera que un hombre de 94 años fue golpeado con fierros y amenazado con ser electrocutado si no entregaba un supuesto botín de dólares.

Todo ocurrió cuando cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en la vivienda, donde residían un jubilado, su hija y su yerno, quien actualmente se encuentra bajo tratamiento oncológico. Fue así que los sometieron a una serie de agresiones físicas y amenazas mientras exigían la entrega de dólares.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos recogido por el medio marplatense 0223, los asaltantes forzaron las rejas y ventanas para ingresar por un patio interno del chalet, por lo que lograron sorprender a los habitantes mientras dormían.

Una vez dentro, los agresores desplegaron una violencia inusitada, ya que el hombre mayor fue agredido con fierros, que le dejaron lesiones en el rostro y los brazos. Incluso, llegaron a intentar electrocutar a las víctimas en su afán de obtener divisas extranjeras. Tanto la hija como el yerno también fueron reducidos mediante golpes y amenazas, y los tres terminaron maniatados.

El hombre fue dado de alta, luego de que fuera atendido en un centro de salud privada (Gentileza: Ahora Mar del Plata)

Finalmente, los ladrones escaparon con un botín sustraído, incluyó ochenta mil pesos, un revólver, teléfonos celulares, prendas de vestir, un televisor y otros objetos de valor, cuya lista completa aún está siendo verificada.

“Pedían dólares y amenazaron con electrocutarlo”, relató una vecina, para luego agregar que en la zona existen cámaras de seguridad que podrían facilitar la identificación de los responsables. Tras el ataque, una ambulancia del SAME trasladó al adulto mayor a un hospital privado de la ciudad, donde fue sometido a estudios para evaluar los traumatismos sufridos. Fue así que recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

Mientras que el personal de la comisaría segunda realizó las actuaciones correspondientes en el lugar del hecho, la investigación quedó a cargo del fiscal Mariano Moyano, quien ordenó el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y dispuso una serie de medidas orientadas a identificar a los autores del violento asalto.

Le rompieron la dentadura a una jubilada y atropellaron a su hija durante un robo

Dos mujeres, de 81 y 59 años, fueron víctimas de un violento asalto en el barrio San José de Mar del Plata. El ataque fue perpetrado por dos menores de edad, quienes las agredieron brutalmente y les robaron el automóvil.

El hecho, que tuvo lugar entre las 15 y las 16 horas, ocurrió el jueves 14 de noviembre. Como saldo, dejó a ambas mujeres con lesiones de consideración y puso en alerta a las autoridades por la posible vinculación de los agresores con otros delitos recientes en la zona.

Así quedó el rostro de la jubilada brutalmente atacada

La secuencia se inició cuando la conductora del vehículo, un Volkswagen Gol, estacionó en Almafuerte, entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, y descendió para atender una llamada telefónica. En ese instante, dos jóvenes la abordaron, la sujetaron del cabello y la arrojaron al asfalto.

Tras reducir a la hija, los asaltantes se dirigieron hacia la madre, quien padece Parkinson. De acuerdo con el relato recogido por 0223, los agresores le propinaron un golpe en el rostro que le destrozó la dentadura y la dejó tendida en la vía pública.

Con ambas víctimas fuera del automóvil, los delincuentes se subieron al rodado y, al ponerlo en marcha, pasaron por encima del tobillo de la hija. Las primeras informaciones indican que la mujer habría sufrido una fractura o un esguince como consecuencia de este acto.

Mientras que la señora mayor resultó con heridas en la cara y la pérdida de varios dientes, a su hija le arrancaron varios mechones de pelo. A raíz de esto, el hermano de las víctimas acudió en su auxilio y las acompañó a la comisaría segunda para radicar la denuncia.

Horas después del ataque, el vehículo fue hallado en el barrio Las Heras, aunque los responsables del robo lograron escapar. Las autoridades sospechan que los mismos individuos podrían haber perpetrado otro asalto minutos antes en una zona cercana, también dentro del barrio San José.

