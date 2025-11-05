Cayó una avioneta narco en Salta: tenía matrícula boliviana y transportaba cerca de 130 kilos de cocaína

La avioneta cayó en una finca del paraje San Felipe en el departamento Rosario de la Frontera

Una avioneta boliviana cayó este martes por la tarde en una zona rural del sur de la provincia de Salta y desató un fuerte operativo de seguridad. En el lugar, las fuerzas encontraron droga, un auto incendiado y al menos una persona fue detenida. La aeronave, que volaba muy bajo y era esperada por dos camionetas, se estrelló antes de llegar a destino.

El episodio ocurrió en el paraje San Felipe, en las inmediaciones de Almirante Brown y de la localidad de Horcones. Se trata de una zona rural del departamento Rosario de la Frontera, al sur de Salta. Según fuentes consultadas por Infobae, la avioneta tenía como posible destino una pista ubicada cerca del lugar donde finalmente impactó, y ya estaba siendo aguardada por dos vehículos. No llegó a aterrizar por causas que aún se investigan.

La nave, que tenía matrícula boliviana, quedó semi incrustada en un poste. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, los tripulantes se fugaron tras el siniestro. No se reportaron víctimas ni heridos. Sin embargo, una persona fue detenida, pero se desconoce cuál fue su rol dentro de la operación.

La aeronave con matrícula boliviana transportaba bultos con cocaína y era esperada por dos camionetas

En paralelo, se desplegó un operativo que involucró a efectivos de Gendarmería Nacional, de la División Drogas Peligrosas de Metán y otras áreas de la policía provincial. En el lugar, los agentes comenzaron a retirar bultos con droga que quedaron dentro de la aeronave. Aunque todavía no hubo confirmación sobre la cantidad exacta de estupefacientes, se cree que la suma total sería equivalente a unos 130 kilos de cocaína.

Además, cerca del sitio donde cayó la avioneta fue hallado un vehículo incendiado, aparentemente de manera intencional, lo que refuerza la hipótesis de una operación de narcotráfico. Por el momento, se confirmó al menos una persona detenida, aunque no trascendieron detalles sobre su identidad o vínculo con la aeronave siniestrada.

Mientras tanto, la zona se encuentra resguardada por fuerzas federales y provinciales, a la espera de pericias que permitan establecer la ruta de vuelo y si contaba o no con el correspondiente plan autorizado. La caída se produjo dentro de una finca privada en la zona de San Felipe.

El caso quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá avanzar con la investigación para determinar los responsables y el posible destino de la carga.

Secuestraron más de 250 kilos de hojas de coca en un auto estacionado en Salta

En la localidad salteña de Hipólito Yrigoyen, la policía local secuestró 250 kilos de hojas de coca en un auto estacionado (El Tribuno)

Este lunes, en el barrio 9 de Julio, en la localidad de Hipólito Yrigoyen, provincia de Salta, la Policía detectó uno de los cargamentos de hoja de coca más voluminosos incautados este mes y logró detener a dos personas.

El operativo tuvo lugar en horas de la noche, cuando agentes observaron un automóvil cuya presencia resultó sospechosa por el peso y la disposición de los bultos en su interior. La revisión, realizada bajo el Plan de Protección Ciudadana, llevó al hallazgo de la gran cantidad de hojas de coca.

Según informó el portal El Tribuno, una vez inspeccionado el automóvil, los efectivos de la Comisaría N.º 2 de Hipólito Yrigoyen confirmaron que dentro de las bolsas había hojas de coca en gran cantidad y listas para su distribución. El procedimiento movilizó rápidamente a la Fiscalía Federal de Orán y a la Fiscalía Penal de Pichanal, organismos que dispusieron el decomiso tanto del rodado como de la mercadería.

En total, la carga incautada superó los 250 kilogramos de hoja de coca, concentrada en grandes bolsas cerradas. Según fuentes de la investigación, la cantidad decomisada equivale a más de 2.500 paquetes preparados para su comercialización.

En el lugar identificaron a dos hombres, de 25 y 35 años, quienes no pudieron justificar la procedencia legal del producto ni aportar documentación en regla acerca del vehículo. De inmediato, se les levantó una infracción bajo el Código Aduanero, mientras que sus documentos personales también quedaron retenidos debido a irregularidades legales detectadas durante la verificación.

Las actuaciones fueron supervisadas por la Fiscalía Federal de Orán, a cargo de la investigación, que dispuso el secuestro tanto del automóvil como del cargamento, con colaboración de la Fiscalía Penal de Pichanal. Personal de Gendarmería Nacional también relevó la zona en apoyo al procedimiento.