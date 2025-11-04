Crimen y Justicia

Secuestraron más de 250 kilos de hojas de coca en un auto estacionado en Salta

En un operativo nocturno, el cargamento fue descubierto por personal de la Comisaría de la localidad de Hipólito Yrigoyen. Hay dos detenidos

En la localidad salteña de Hipólito Yrigoyen, la policía local secuestró 250 kilos de hojas de coca en un auto estacionado (El Tribuno)

Este lunes, en el barrio 9 de Julio, en la localidad de Hipólito Yrigoyen, provincia de Salta, la Policía detectó uno de los cargamentos de hoja de coca más voluminosos incautados este mes y logró detener a dos personas.

El operativo tuvo lugar en horas de la noche, cuando agentes observaron un automóvil cuya presencia resultó sospechosa por el peso y la disposición de los bultos en su interior. La revisión, realizada bajo el Plan de Protección Ciudadana, llevó al hallazgo de la gran cantidad de hojas de coca.

Según informó el portal del diario El Tribuno, una vez inspeccionado el automóvil, los efectivos de la Comisaría N.º 2 de Hipólito Yrigoyen confirmaron que dentro de las bolsas había hojas de coca en gran cantidad y listas para su distribución. El procedimiento movilizó rápidamente a la Fiscalía Federal de Orán y a la Fiscalía Penal de Pichanal, organismos que dispusieron el decomiso tanto del rodado como de la mercadería.

La incautación superó los 250 kilogramos de hoja de coca, concentrada en grandes bolsas cerradas. Según fuentes de la investigación, la cantidad decomisada equivale a más de 2.500 paquetes preparados para su comercialización, reflejando el alcance del circuito informal que opera en el norte salteño.

El cargamento eran 2.500 paquetes preparados para su comercialización (El Tribuno)

En el lugar identificaron a dos hombres, de 25 y 35 años, quienes no pudieron justificar la procedencia legal del producto ni aportar documentación en regla acerca del vehículo. De inmediato, ambos fueron infraccionados bajo el Código Aduanero, mientras que sus documentos personales también quedaron retenidos debido a irregularidades legales detectadas durante la verificación.

Las actuaciones fueron supervisadas por la Fiscalía Federal de Orán, a cargo de la investigación, que dispuso el secuestro tanto del automóvil como del cargamento, con colaboración de la Fiscalía Penal de Pichanal. Personal de Gendarmería Nacional también relevó la zona en apoyo al procedimiento, como indicaron voceros oficiales.

Cayó una banda en Chaco con 900 kilos de hojas de coca

Hace unos meses, la Policía de Chaco secuestró más de 900 kilos de hojas de coca, valuadas en 60 millones de pesos. Como resultado de los operativos, detuvieron a siete personas, oriundas del territorio chaqueño y de la provincia de Corrientes.

El procedimiento se llevó a unos 120 kilómetros de Taco Pozo, en el denominado pasaje Árbol Blanco. Allí, la Policía encontró una camioneta Toyota Hilux cargada con 936 kilos de hojas de coca. Fue cuestión de tiempo hasta que dieron con los responsables.

De acuerdo con la información, el vehículo había sido abandonado por tres ocupantes que, al notar la presencia policial, decidieron escapar hacia el monte, lo que generó una intensa búsqueda en la zona.

Más tarde, las autoridades lograron arrestar a una mujer —oriunda de Corrientes— y a un hombre de 34 años. Ambos fueron acusados de “supuesto encubrimiento de contrabando”. Además, la Policía encontró 5 millones de pesos en efectivo dentro de la camioneta Toyota Hilux, lo que generó una inmediata intervención de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña.

Mientras se realizaba el procedimiento, otra camioneta similar llegó al lugar, con cinco hombres a bordo, todos de Sáenz Peña. Según las autoridades, los individuos intentaron entorpecer el operativo y fueron detenidos por su comportamiento disruptivo. Los cinco hombres, con edades entre 20 y 44 años, fueron arrestados y trasladados junto con los demás detenidos a la comisaría local.

La Fiscalía Federal ordenó el secuestro de ambos vehículos, y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el desarrollo de la investigación y las conexiones de los detenidos.

