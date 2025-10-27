Falsos pasajeros engañaron a un taxista en Berisso y le robaron toda la recaudación a punta de pistola

La calle Montevideo y 20 de Berisso donde los dos falsos pasajeros abordaron el taxi que luego asaltaron en Punta Lara (Google Maps)

Un taxista con 20 años de oficio, identificado como Aníbal, fue víctima de un robo violento perpetrado por dos delincuentes en la madrugada de ayer en la zona de Berisso y Ensenada, dos partidos contiguos de la provincia de Buenos Aires, que forman parte del Gran La Plata

El conductor, de 61 años, relató que los asaltantes fingieron ser pasajeros y lo abordaron en una parada de la calle 20 y Montevideo, bajo la excusa de dirigirse a Punta Lara, según informó el portal 0221.

De acuerdo con testimonios recogidos, todo transcurría con normalidad hasta que los pasajeros le pidieron al conductor hacer una parada en la zona de Almirante Brown y 4, una ubicación alejada del centro y de escasa circulación en ese horario.

Al llegar al destino solicitado, los asaltantes simularon realizar una transferencia vía bancaria como forma de pago. Para completar la maniobra, solicitaron al taxista que desbloqueara su celular para verificar que la supuesta operación se haya concretado. En ese instante, uno de los delincuentes le arrebató el aparato y comenzó la agresión directa.

Los ladrones transfirieron 145 mil pesos desde la cuenta de Aníbal a nombre de una mujer, actualmente identificada por los investigadores. Luego, le sustrajeron 30 mil pesos en efectivo que el taxista llevaba consigo como recaudación del día.

Antes de abandonar al conductor en el lugar, uno de los asaltantes desenfundó un arma y dirigió una amenaza directa: que no haga la denuncia porque sabían dónde vivía.

El mensaje intimidatorio buscó inhibir cualquier intento de representación ante la justicia por parte de Aníbal, generando temor y preocupación en su entorno familiar. “Lo único que pensé fue en salir con vida”, dijo el taxista.

Tras la denuncia, agentes de la Policía Bonaerense iniciaron una investigación y lograron identificar a la mujer titular de la cuenta bancaria que recibió la transferencia de 145 mil pesos. Ahora aguarda la orden judicial para profundizar la línea investigativa y avanzar en las detenciones correspondientes.

No es la primera vez que se de un robo con la modalidad de transferencias bancarias forzadas en La Plata. Hace un mes, un conductor fue amenazado con un arma de fuego por dos hombres que, tras simular ser pasajeros, intentaron sustraerle dinero directamente desde su cuenta. Este episodio se sumó a una serie de denuncias recientes de trabajadores del transporte que advierten sobre la proliferación de este tipo de delitos en la ciudad.

El episodio comenzó cerca de las 3:50, cuando el chofer detuvo su vehículo en la intersección de 1 y 66

El hecho se produjo cerca de las 3:50 cuando el taxista recogió a cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— en la zona de Plaza Matheu.

El grupo solicitó ser trasladado hasta la intersección de 2 bis y 78, trayecto que transcurrió sin incidentes hasta el arribo al destino.

Al llegar, las dos mujeres, que según la estimación del conductor tendrían alrededor de 27 años, descendieron del vehículo, mientras que los dos hombres permanecieron en el interior, uno en el asiento trasero y el otro en el acompañante.

Fue en ese momento cuando el pasajero ubicado en la parte trasera manifestó su intención de abonar el viaje mediante una transferencia bancaria. El taxista, confiando en la operación, permitió que el hombre utilizara su teléfono móvil para escanear un código QR. Sin embargo, al observar la pantalla, el conductor advirtió que el supuesto pasajero intentaba extraer dinero directamente de su cuenta, y no realizar el pago correspondiente al viaje.

Al percatarse del intento de estafa, el taxista intentó recuperar su dispositivo, pero la situación se tornó violenta. El delincuente, que se encontraba en el asiento trasero, extrajo un arma de fuego y la apoyó en la cabeza del conductor, exigiendo: “Transferime toda la plata o te quemo”, según consta en la denuncia presentada en la Comisaría 8ª de La Plata.

En ese instante, el asaltante también intentó arrebatarle las llaves del vehículo, pero el taxista logró retenerlas y huyó a pie hacia la calle 1. Desde allí, activó la alarma del automóvil y solicitó auxilio al 911.

La víctima describió a los agresores como hombres mayores de edad, con edades estimadas entre 24 y 30 años. La investigación quedó a cargo de la fiscalía correspondiente, que ya interviene en el caso.