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Ponele puntaje a la actuación de los jugadores de Argentina en la goleada frente a Argelia por el Mundial 2026

El campeón del mundo hizo su presentación con un contundente 3-0 en su debut por el Grupo J

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Los saludos del banco de suplentes a Messi tras su formidable actuación (Reuters/Jay Biggerstaff)
Los saludos del banco de suplentes a Messi tras su formidable actuación (Reuters/Jay Biggerstaff)

La selección argentina inició con éxito este martes la defensa de la corona mundialista ante Argelia y en Infobae te proponemos ser protagonista y evaluar el rendimiento de cada futbolista. A través de nuestro juego interactivo, podés calificar del 1 al 10 a cada jugador de Argentina según su actuación en el encuentro.

Haciendo clic acá, vas a encontrar las fotos de todos los titulares y suplentes que ingresaron al campo. Debajo de cada imagen, podés elegir el puntaje que considerás justo, desde el mínimo hasta el máximo valor.

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El sistema incluye a otras selecciones y permite puntuar tanto a los once iniciales como a quienes hayan tenido minutos desde el banco. Una vez realizada tu selección, se muestra el promedio de calificaciones que otorgaron todos los participantes hasta el momento.

Al finalizar tu votación, vas a poder conocer cuáles fueron los tres jugadores mejor calificados por los usuarios y también el promedio general del equipo, actualizado en tiempo real. De esta manera, tu opinión se suma a la de miles de lectores, en este caso generando un termómetro colectivo sobre la actuación de la Albiceleste.

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Entrá ahora, votá y compartí tu análisis tras el estreno mundialista de Lionel Messi y compañía.

El recorrido de Argentina en el Mundial

Tras el estreno en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City, el camino de Argentina en la fase de grupos continuará el lunes 22 de junio frente a Austria a las 14 (hora Argentina) y el sábado 27 ante Jordania a las 23. Ambos cotejos tendrán lugar en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

En caso de terminar como líder de su zona, la Albiceleste se medirá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) el viernes 3 de julio en el Miami Stadium.

Con ese escenario, en caso de avanzar a octavos sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que se destacan Estados Unidos, Paraguay y Bélgica el martes 7 en Atlanta. Proyectando los cuartos de final, los campeones del mundo podrían cruzarse hipotéticamente con la Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 11 en Kansas City y un eventual choque con Inglaterra o Brasil en semifinales el miércoles 15, en Atlanta.

En tanto, la final está programada para el domingo 19 a las 15.00 en Nueva York.

En caso de que la Selección culmine en el segundo puesto, el rival saldría del puntero del Grupo H, en el que parten como candidatos España y Uruguay. Ese duelo está pactado para el jueves 2 de julio en Los Ángeles.

Ante ese escenario, en octavos de final un posible rival podría ser algún segundo de los Grupos G y L, que tienen como favoritos a Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana. Sería el lunes 6 en Dallas.

De pensar en un potencial partido de cuartos de final, se jugará el viernes 10 en Los Ángeles. En semifinales, si es que el equipo de Scaloni avanza, disputaría su partido el martes 14 en Dallas. En este panorama, quedaría del lado del cuadro de los punteros de las zonas que tienen como cabezas de serie a Alemania, Francia y Países Bajos.

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