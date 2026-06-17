El blooper de Marcelo Gallardo en el festejo del primer gol de Messi ante Argelia en el debut en el Mundial 2026

😅 ¡Cuidado el micrófono Marce! Pero es imposible no reaccionar así al golazo del 10. 🐐 pic.twitter.com/vfDqK85IEC — Perfil.com (@perfilcom) June 17, 2026

*La reacción de Gallardo ante el golazo de Messi

El golazo de Lionel Messi que rompió el cero en el partido entre Argentina y Argelia emocionó a todos. Uno de ellos fue Marcelo Gallardo, quien como comentarista no ocultó su felicidad, pero cometió un blooper en el festejo en plena transmisión del encuentro correspondiente al debut argentino en el Grupo J del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium de Kansas.

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El ex entrenador de River Plate siguió con atención la jugada y cuando Sebastián Vignolo relató el tanto de alta factura del capitán argentino, Gallardo no pudo creer lo que estaba viendo y esbozó una sonrisa. Fue tal la alegría que se le salió el cubo al micrófono que tenía y debió recibir ayuda. Nos ponemos 1-0 cuando no encontrábamos por adentro o por afuera. Rompimos líneas por dentro y lo encontramos a Messi que te cambia totalmente el partido", explicó el Apache.

Mientras que del otro lado asomó Carlos Tevez, quien también hace las veces de comentarista, explicó la obra de arte del diez, que la clavó en el ángulo a los 17 minutos del encuentro. “Cuando tenés un jugador que te cambia el partido, por algo es el mejor del mundo. Tener a este jugador nos da mucha ventaja.

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Luego Messi amplió las diferencias en el segundo tiempo con dos tantos de alta factura: el primero luego de leer la jugada para capitalizar un rebote y más tarde para poner a colocar un tiro de media distancia.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

El capitán argentino fue la figura del encuentro porque apareció en el momento justo para desequilibrar -otra vez- cuando más lo necesitó el elenco Albiceleste. Aunque también hay que resaltar que se mostró enchufado desde el comienzo y a 2 minutos recuperó una pelota en cerca del área argentina. Dos minutos más tarde le anularon un gol por posición adelantada y acto seguido volvió a pelear una pelota, esta vez en la mitad de la cancha y que también recuperó.

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La selección campeona del mundo, bicampeona de América e intercontinental (Finalissima 2022), arrancó de la mejor forma la defensa de su título ecuménico conseguido hace tres años y medio en Qatar. Se trata de un triunfo clave en el debut y que fortalece la confianza de cara a lo que viene en el la primera ronda en busca de la clasificación para la instancias de eliminaciones directas.

Además de Argelia, Argentina comparte el Grupo J junto a Austria y Jordania, que jugarán en el último turno de la jornada, ya entrada la madrugada de nuestro país. El próximo martes el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá a los europeos (14:00 horas de Argentina) y el sábado 27 ante el conjunto de Medio Oriente (23:00).

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La jornada de este martes es la penúltima de la primera fecha, que se completará el miércoles. Este Mundial es el primero con tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México, y estrena el formato con 48 selecciones, con una ronda de playoffs de 16avos tras la fase de grupos.