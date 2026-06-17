Costa Rica

Presidenta de la Asamblea Legislativa y presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica refuerzan coordinación institucional en temas clave para el país

Yara Jiménez y Orlando Aguirre abordaron en su encuentro reformas penales, seguridad ciudadana, el régimen disciplinario judicial y la elección de magistrados suplentes. El Poder Judicial reiteró su disposición de colaborar técnicamente con el Congreso y garantizar transparencia en la gestión pública

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La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, sostuvieron una reunión para fortalecer la coordinación institucional. Crédito: Asamblea Legislativa
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, sostuvieron una reunión para fortalecer la coordinación institucional. Crédito: Asamblea Legislativa

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, sostuvieron este martes una reunión de trabajo que marcó un nuevo acercamiento institucional entre los dos principales poderes del Estado costarricense. El encuentro permitió a ambas autoridades intercambiar criterios sobre una amplia agenda de temas prioritarios para el país, con énfasis en la seguridad ciudadana, las reformas al sistema penal, el fortalecimiento del régimen disciplinario judicial, la agilización de audiencias penales y el proceso para el nombramiento de magistrados suplentes.

Durante la conversación, Orlando Aguirre reiteró el compromiso del Poder Judicial de brindar acompañamiento técnico en el análisis de proyectos de ley que incidan en la administración de justicia. El magistrado señaló que la colaboración se enfocará especialmente en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la modernización de la legislación penal y la mejora de los procesos judiciales. “Durante el encuentro, reiteré la disposición del Poder Judicial de brindar colaboración técnica en el análisis de proyectos de ley que incidan en la administración de justicia, particularmente aquellos orientados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la modernización de la legislación penal y la mejora de la gestión judicial”, expresó Aguirre tras la reunión.

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La reunión se desarrolló en un ambiente de respeto institucional y reconocimiento de competencias constitucionales. Crédito: Asamblea Legislativa
La reunión se desarrolló en un ambiente de respeto institucional y reconocimiento de competencias constitucionales. Crédito: Asamblea Legislativa

La presidenta de la Asamblea Legislativa subrayó la importancia de mantener espacios de coordinación entre ambos poderes, en especial en el contexto de los desafíos que enfrenta el país en materia de criminalidad y eficiencia judicial. La agenda común contempla también el análisis de reformas al régimen disciplinario del Poder Judicial, con el objetivo de asegurar transparencia y eficacia en la rendición de cuentas y la gestión de los recursos públicos.

En relación con la elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional, Aguirre explicó que el Poder Judicial actuó conforme a las competencias que le otorga la Constitución Política y mediante un proceso de selección riguroso. “En cuanto a la integración de la nómina para los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, el Poder Judicial actuó en ejercicio de las competencias que le atribuye la Constitución Política mediante un proceso de selección riguroso, orientado a garantizar la idoneidad y probidad de las personas postuladas”, afirmó Aguirre. El presidente de la Corte Suprema añadió que corresponde ahora a la Asamblea Legislativa ejercer la atribución constitucional de realizar la elección respectiva.

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Yara Jiménez subrayó la necesidad de colaboración interinstitucional para enfrentar los desafíos en materia de criminalidad. Crédito: Asamblea Legislativa
Yara Jiménez subrayó la necesidad de colaboración interinstitucional para enfrentar los desafíos en materia de criminalidad. Crédito: Asamblea Legislativa

El funcionario judicial hizo hincapié en el compromiso de la Corte con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos. Además, remarcó la disposición del Poder Judicial de suministrar la información institucional que corresponda a través de los canales oficiales establecidos, asegurando así el acceso a datos relevantes para el debate parlamentario y para la ciudadanía.

El proceso de elección de magistrados suplentes ha cobrado especial interés en los últimos días, luego de que la Asamblea Legislativa devolviera la nómina de candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia, alegando falta de consenso en el seno del Congreso. Este episodio subraya la importancia de la colaboración y el respeto recíproco entre ambos poderes para garantizar la continuidad y eficacia de la justicia constitucional en Costa Rica.

Orlando Aguirre reiteró el compromiso del Poder Judicial con la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de justicia. Crédito: Asamblea Legislativa
Orlando Aguirre reiteró el compromiso del Poder Judicial con la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de justicia. Crédito: Asamblea Legislativa

La presidencia de la Corte Suprema expresó su confianza en que las instituciones continuarán actuando en el marco de sus competencias constitucionales y reiteró la voluntad de contribuir al fortalecimiento del sistema democrático. “Considero que estos espacios de coordinación y diálogo son importantes para fortalecer la institucionalidad democrática y contribuir a una mejor prestación de los servicios de justicia en beneficio de la ciudadanía”, concluyó Aguirre.

El encuentro entre Yara Jiménez y Orlando Aguirre representa un paso relevante en la construcción de consensos y en el desarrollo de una agenda compartida que responda a las demandas de seguridad, eficacia y transparencia planteadas por la sociedad costarricense.

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