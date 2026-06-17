Nazarena Vélez explicó por qué evitó cruzarse con Flor de la V: “Le cree a todas las mujeres menos a mi hija”

La panelista de LAM reveló en el ciclo de Ángel de Brito su decisión de no querer coincidir en los estudios de Bondi Live. Su distancia tras el conflicto entre Barbie Vélez y Federico Bal (Video: LAM/ América TV)

En LAM (América TV), un episodio reciente reavivó el histórico enfrentamiento entre Nazarena Vélez y Florencia de la V. La panelista y actriz, consultada por Ángel de Brito, explicó los motivos personales detrás de la decisión de no cruzarse con la conductora durante la visita de Florencia al canal de streaming Bondi Live, donde Nazarena trabaja. La raíz del conflicto, según Vélez, tiene relación directa con la postura pública que tomó Florencia de la V ante las denuncias por violencia de género realizadas por Barbie Vélez contra Federico Bal en 2016.

La distancia entre ambas figuras no responde a un simple desacuerdo profesional. Nazarena sostuvo que la grieta entre ambas se profundizó cuando Florencia defendió públicamente al hijo de Carmen Barbieri en el marco de las denuncias de violencia de género presentadas por su hija.

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En el estudio del ciclo, Nazarena recordó que nunca fueron amigas cuando ambas eras estrellas contratadas por Gerardo Sofovich. “En el medio de todo esto pasó lo de Bárbara con Federico Bal, y ella fue una soreta en sus declaraciones. A la única mujer que no le creía era a Bárbara, porque era su amigo. Bueno, chupala”, lanzó.

"Pasó lo de Bárbara con Federico Bal, y ella fue una soreta en sus declaraciones. A la única mujer que no le creía era a Bárbara, porque era su amigo", lanzó Nazarena Vélez contra Flor de la V (LAM, América TV)

La panelista remarcó que le dolió especialmente la actitud de Florencia. “No me gustó de una feminista como ella. Hay cosas que no se dicen. ¿Le creés a todas las mujeres menos a mi hija? Es ilógico. No estoy hablando del caso de Federico, pero podemos tener un violador en casa. Cuando declarás en un caso tan importante, no podés ser liviana”, subrayó la actriz.

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Ante la consulta del conductor sobre su vínculo actual, Nazarena fue categórica: nunca existió una amistad entre ambas. “No, nunca, nunca fuimos amigas ni nada. No se dio”, explicó. La relación laboral que compartieron en la época de Gerardo Sofovich se limitó al ámbito profesional y nunca se trasladó a una cercanía personal.

Nazarena admitió que, aunque reconoce el talento y la simpatía de Florencia, el conflicto de fondo dificulta cualquier posibilidad de reconciliación. “Me parece muy divertida Florencia. Me parece muy talentosa. Pero nunca tuvimos onda, ¿para qué voy a tener una relación que no tiene nada?”, sostuvo.

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“No me gustó de una feminista como ella. Hay cosas que no se dicen. ¿Le creés a todas las mujeres menos a mi hija? Es ilógico", se despachó Nazarena Vélez sobre la amistad de Fede Bal con Flor de la V (Instagram)

El tenso episodio de Nazarena Vélez y Flor de la V en Bondi Live

La tensión entre ambas se manifestó de forma concreta durante la visita de Florencia de la V a Bondi Live, el canal de streaming donde trabaja Nazarena. Ambas eligieron no coincidir: una bajó por ascensor, la otra por escalera, y así evitaron el encuentro.

Nazarena justificó su decisión en LAM: “No tenía ganas de cruzarme con gente. No tenía ganas de cruzarme con nadie”. Explicó que, al enterarse de la presencia de Florencia, optó por quedarse en la planta baja hasta que le avisaran que podía subir a trabajar. “Vi la nota que le estaban haciendo a Florencia, un notón como siempre, los notones que hace Ángel. Me quedé abajo, ¿para qué subir si me iban a avisar cuando termine? Así que vine cuando tenía que venir a trabajar”, narró.

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Consultada sobre cómo reaccionaría si se cruzara con Florencia de la V, Nazarena fue honesta: “Seguramente la saludo, pero es incómodo. Entonces, si lo puedo evitar, lo evito”.

Flor de la V sobre Nazarena Vélez: “No tengo vínculo y nunca tuve. Si me la cruzo es como que me cruzara con cualquier persona, no pasa nada” (LAM, América TV)

La palabra de Flor de la V tras la decisión de Nazarena Vélez de no cruzarse con ella

Florencia, por su parte en una nota con el ciclo, recordó que, si bien hubo algunas interacciones laborales —por ejemplo, en La Pelu, el programa que conducía en Telefe—, la falta de afinidad siempre estuvo presente. “No tengo vínculo y nunca tuve. Si me la cruzo es como que me cruzara con cualquier persona, no pasa nada”, aclaró la conductora de Los profesionales de siempre (El Nueve).

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La actual figura de Sex remarcó que no se asombró por la actitud que tomó Nazarena. “No me sorprende nada en la vida. Nada”, concluyó, filosa.