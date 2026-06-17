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El Salvador vuelve a liderar torneo de tiro militar en Estados Unidos

El equipo de las Fuerzas Armadas salvadoreñas se impuso en la prueba de puntería organizada por la Guardia Nacional de New Hampshire, superando a delegaciones de otros países

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El equipo de tiro de las Fuerzas Armadas de El Salvador ganó el primer lugar por equipos en la Competencia de Tiro de Puntería de Combate 2026 de la Guardia Nacional de New Hampshire en Estados Unidos. (Cortesía: Guardia Nacional de Nuevo Hampshire)
El equipo de tiro de las Fuerzas Armadas de El Salvador ganó el primer lugar por equipos en la Competencia de Tiro de Puntería de Combate 2026 de la Guardia Nacional de New Hampshire en Estados Unidos. (Cortesía: Guardia Nacional de Nuevo Hampshire)

El equipo de tiro de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) obtuvo este martes el primer lugar por equipos en la Competencia de Tiro de Puntería de Combate 2026 organizada por la Guardia Nacional de New Hampshire (NHNG) en Estados Unidos.

Con esta victoria, el contingente salvadoreño suma su tercer título en cuatro años, imponiéndose sobre delegaciones militares de otros países.

El logro fue anunciado oficialmente por el ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino Monroy, quien felicitó a los integrantes del equipo a través de un mensaje institucional.

“Felicito al equipo de tiro de la Fuerza Armada de El Salvador por conquistar el primer lugar por equipos en la Competencia de Tiro de Puntería de Combate de la Guardia Nacional de New Hampshire 2026, alcanzando así su tercera victoria en cuatro años”, expresó el funcionario en su redes sociales oficiales.

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El Salvador superó en la tabla final a otros catorce equipos militares de distintas naciones, consolidando la reputación de la FAES en el ámbito de las competencias de tiro de precisión a nivel internacional. La edición 2026 de este torneo, realizada en un campo especializado de la Guardia Nacional de New Hampshire, reunió a agrupaciones de distintas nacionalidad.

El cuadro salvadoreño ocupó el primer lugar entre quince equipos.

La Fuerza Armada de El Salvador obtuvo el primer lugar por equipos en la Competencia de Tiro de Puntería de Combate de la Guardia Nacional de New Hampshire, sumando así su tercera victoria en los últimos cuatro años. (Cortesía: René Francis Merino Monroy)

Reconocimiento internacional a la disciplina y excelencia del equipo salvadoreño

La NHNG, organizadora de la competencia, confirmó que el equipo conformado por salvadoreño se mantuvo en la cima durante varias rondas. A través de sus canales oficiales, la NHNG reconoció la actuación del grupo centroamericano, destacando no solo la puntería sino también el trabajo en equipo y la preparación táctica de los representantes de El Salvador.

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En su mensaje de reconocimiento, Monroy enfatizó: “Mi reconocimiento a nuestro equipo, cuya disciplina, precisión y excelencia le permitió destacar en esta exigente competencia, dejando en alto el nombre de El Salvador y de nuestra institución”.

demás, remarcó que este tipo de resultados evidencian el nivel de profesionalismo, la preparación y la capacidad operativa alcanzada por los efectivos de la FAES: “¡Este triunfo refleja el profesionalismo, la preparación y la capacidad de nuestros soldados!”, puntualizó el ministro.

El Salvador sumó su tercer título en cuatro años en el torneo de la Guardia Nacional de New Hampshire y consolidó una de las rachas más firmes de la competencia. (Cortesía: René Francis Merino Monroy)
El Salvador sumó su tercer título en cuatro años en el torneo de la Guardia Nacional de New Hampshire y consolidó una de las rachas más firmes de la competencia. (Cortesía: René Francis Merino Monroy)

El Salvador consolida su liderazgo en una de las competencias más exigentes del ámbito militar

La competencia de tiro de puntería de combate de la Guardia Nacional de New Hampshire es considerada uno de los torneos de mayor exigencia para personal militar.

Los participantes deben superar pruebas de precisión en condiciones variables, simulando situaciones de combate real, lo que pone a prueba no solo la destreza individual, sino también la coordinación y la resistencia física y mental de los equipos.

Según información de la propia NHNG, el evento busca fortalecer la cooperación y el intercambio de conocimientos entre fuerzas armadas aliadas.

Durante los últimos cuatro años, la delegación salvadoreña logró alzarse con el primer lugar en tres ocasiones, lo que representa una de las trayectorias más sólidas en la historia reciente de la competencia. En ese periodo, solo una vez otro país logró interrumpir la racha de El Salvador.

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