El boletín de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026: una noche deslumbrante e histórica de Messi con De Paul como su ladero

Argentina le ganó a Argelia en el debut del Mundial 2026 con un Messi deslumbrante (MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP)

(Desde Estados Unidos) Sobre un lienzo, tres pinceladas del mayor artista que tiene la selección argentina. Una fue un disparo clásico con su zurda mágica. El otro, un toque sutil de derecha para llenarse la boca de gol y hacer delirar a los miles de fanáticos que llenaron el estadio en Kansas City. ¿El restante? Otra marca registrada con la pierna hábil para otra velada inolvidable. La selección argentina le ganó a Argelia por 3-0 de la mano de Lionel Messi, en una obra repetida en la historia de los Mundiales.

Pero el número 10 no estuvo sólo. Después de un comienzo dubitativo, su ladero y amigo personal Rodrigo De Paul tuvo una actuación de alto vuelo con la Albiceleste. Uno más de los que lo convirtieron en el motor de un combinado que puso en marcha la defensa de su título en la última Copa del Mundo en Medio Oriente.

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Para destacar, la tarea de Facundo Medina en su estreno mundialista, y una versión muy positiva de Enzo Fernández y Lisandro Martínez, dos que brillan en la Premier League y que se hicieron dueños de su sector de la cancha ante el combinado africano.

Lionel Messi festeja luego de brillar una vez más en el Mundial (Reuters/Jay Biggerstaff)

El boletín de la selección argentina ante Argelia:

Emiliano Martínez (6): Durante la primera etapa, no tuvo tanto trabajo. En el gol anulado de Argelia, no tuvo nada que hacer ante la definición del rival. Estuvo preciso con los pies.

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Gonzalo Montiel (6): El lateral de River Plate se quedó con la titularidad en la Copa del Mundo y volvió a mostrar seguridad en la marca. En ataque casi no fue utilizado. Salió en el entretiempo.

Cuti Romero (6): Después de la larga recuperación que afrontó tras el susto que tuvo con una lesión en la rodilla, el cordobés se mostró firme en la salida del equipo. Cuando el equipo se replegó en algunas facetas del juego, sufrió con el retroceso.

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Lisandro Martínez (7): Fue una de las sorpresas de la alineación titular de Lionel Scaloni. El DT lo puso en el once inicial en lugar de Nicolás Otamendi y mostró toda su capacidad de marca en el uno contra uno. Sólido en las salidas y el juego con los pies.

Facundo Medina (7): El reemplazante de Nicolás Tagliafico tuvo dos caras. Subió más al ataque que Montiel, pero sufrió por su costado cuando los argelinos atacaron por ahí. Más allá de algunos sobresaltos, estuvo a la altura en un debut mundialista.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their third goal with teammates to complete a hat-trick IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley

Rodrigo De Paul (8): Hasta el pase glorioso a Messi que se convirtió en asistencia por el golazo del astro rosarino, le costó encontrar su lugar en la cancha. Pero a partir de ahí, se convirtió en el Motorcito que esta Selección siempre valoró por su entrega, dinámica y juego asociado con el resto de los volantes.

Alexis Mac Allister (6): El volante del Liverpool jugó de mediocampista central y trató de ordenar la salida de Argentina. Cuando el equipo perdió la pelota, en algunas ocasiones quedó mal parado, pero mostró toda su calidad para ser parte del andamiaje en el centro del campo.

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Enzo Fernández (7): Uno de los puntos altos del combinado nacional. Fue el más ofensivo de los mediocampistas y siempre intentó ser el creador de juego del conjunto de Scaloni. En el costado izquierdo de la ofensiva argentina fue donde más daño hizo y tuvo varias llegadas al área rival de peligro, pero le faltó la última puntada para llegar al gol.

Thiago Almada (5): El futbolista del Atlético de Madrid le aportó dinámica al circuito de juego entre los volantes y ayudó a Medina en defensa cuando Argelia atacó con cierto peligro, sobre todo por ese sector del campo de juego. Pero le costó gravitar en ofensiva y fue uno de los primeros cambios de Scaloni cuando salió por Nicolás González a los 10 minutos del complemento.

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Lionel Messi (10): Lo lejos que quedó ese gesto de “ya está” en el estadio Lusail el recordado 18 de diciembre de 2022 en Qatar. El capitán frotó la lámpara para el 1-0 en el primer tiempo, pero sobre todo, se mostró muy activo para ayudar a sus compañeros cuando era necesario presionar. Y a los 15 del complemento, aprovechó un rebote de Zidane para su segunda conquista de la velada en Kansas City. Otra actuación deslumbrante de una leyenda viviente que alcanzó su partido número 200 en la Albiceleste y alcanzó la cifra de 16 goles en la historia de los Mundiales para igualar el récord de Miroslav Klose como el máximo artillero de todos los tiempos en la competición.

Lionel Messi con el puño en alto festeja un nuevo gol con la camiseta argentina (Reuters/Jay Biggerstaff)

Lautaro Martínez (5): El Toro se ganó la titularidad en el estreno del Mundial como hace poco menos de cuatro años en Medio Oriente y no generó peligro en el ataque porque Argentina no terminó de decorar en llegadas su control en el juego. La única chance clara que tuvo en sus pies fue gracias a un pase de Messi, pero Zidane le contuvo el disparo cruzado. Fue el otro cambio temprano en el segundo tiempo (entró Julián Álvarez).

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Nahuel Molina (6): Jugó los segundos 45 minutos y no sufrió porque Argelia casi no atacó en el segundo tiempo. Importante que haya ingresado para ganar ritmo de cara a lo que viene para la selección.

Julián Álvarez (6): La Araña logró recuperarse de un esguince de tobillo que lo sacó de la cancha y complicó su llegada al Mundial. Pero en los minutos que jugó, se lo vio activo como es su costumbre y presionó a la defensa rival. Un sello de su juego.

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Nicolás González (6): Incansable por la banda izquierda. El entrenador lo hizo ingresar en lugar de Thiago Almada y aportó esas corridas clásicas por el costado de la cancha.

Nico Paz: ingresó en los minutos finales.

Nicolás Otamendi: ingresó en los minutos finales.