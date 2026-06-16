Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina Vega: Barrelier fue imputado por homicidio triplemente calificado y negó las acusaciones en su contra

El presunto autor del crimen se abstuvo de declarar ante el fiscal y continúa detenido en el penal de Bouwer. El miércoles se espera que declaren Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos acusados de encubrimiento agravado

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En diálogo con los medios, el letrado señaló que su defendido negó los hechos que se le atribuyen

Este martes, Claudio Barrelier, el presunto autor del femicidio de Agostina Vega, quedó formalmente imputado por el delito de homicidio triplemente calificado. En diálogo con los medios, su abogado aseguró que Barrelier negó los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de declarar.

El principal acusado fue trasladado esta mañana a los Tribunales II de Córdoba para ser indagado por el fiscal Raúl Garzón. Tras más de media hora de audiencia, Jorge Cassini, defensor de Barrelier, confirmó que agravaron la imputación de su defendido y ahora lo acusan de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, figura contemplada como femicidio.

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Según informó el medio local La Voz, para el Ministerio Público Fiscal Barrelier engañó a Agostina, abusó de ella y la estranguló para ocultar el ataque. Luego, intentó desaparecer el cuerpo con el objetivo de lograr su impunidad.

En diálogo con la prensa, Cassini detalló: “Se le tomó declaración a Barrelier, ha negado los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de continuar declarando”. Al ser consultado sobre los próximos pasos en la causa, el abogado se limitó a responder que el avance de la investigación depende de la fiscalía.

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Claudio Barrelier se encuentra detenido en el penal de Bouwer
Claudio Barrelier se encuentra detenido en el penal de Bouwer

Por otro lado, Cassini señaló que por el momento no fue notificado sobre una nueva indagatoria a Barrelier y evitó brindar mayores detalles.

Esta fue la tercera vez que Barrelier fue citado a declarar. La primera fue cuando estaba acusado por privación ilegítima de la libertad. En aquella ocasión, negó los hechos y contó que había visto a la joven subirse a un auto rojo, lo cual luego fue descartado. La segunda vez, fue convocado de urgencia por el fiscal Garzón con la intención de que confiese dónde había descartado los restos de la adolescente. Nuevamente, no aportó información útil.

En estos momentos, Barrelier se encuentra detenido en el penal de Bouwer. Previamente, había estado internado en el Hospital Modular, el cual se encuentra en dicho complejo penitenciario, tras manifestar conductas suicidas.

Se espera que el miércoles sean indagados Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes están acusados de encubrimiento agravado. Fuentes judiciales indicaron que no se descarta que la acusación contra ambos pueda agravarse.

Un hombre, Osvaldo Fassetta, sonríe a cámara vistiendo un suéter de rayas, con su brazo sobre el hombro de otra persona con la cara borrosa
Osvaldo Fassetta vivía en la casa de Barrelier y está imputado por encubrimiento agravado

Fassetta, amigo de Barrelier y residente de la vivienda ubicada en el barrio Cofico, donde habría ocurrido el crimen, es investigado ya que para la fiscalía resulta poco probable que no haya escuchado ningún ruido en la casa el día de la desaparición de Agostina. A su vez, buscan determinar si Fassetta fue quien le envió mensajes a la madre de la joven durante los primeros días de búsqueda. Eduardo Medina Allende, abogado del acusado, adelantó que su defendido negará las acusaciones en su contra.

Por otro lado, Andreani, ex pareja de Barrelier, es investigada por ser la dueña del auto Ford Ka que el principal acusado habría utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado. Según detalló su defensora, Marina Romano, Andreani se encuentra bajo tratamiento médico por una crisis de salud mental.

El video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani en el Ford Ka negro luego del femicidio (Video/Gentileza de ElDoce.tv)

Por último, en los próximos días la fiscalía espera recibir los estudios psicológicos realizados a Barrelier y las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.

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