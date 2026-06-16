Crimen y Justicia

Mataron a un sargento de la Policía Bonaerense durante un allanamiento narco en Florencio Varela: hay tres detenidos

El procedimiento permitió incautar casi 600 dosis de paco, celulares, handys y un arma de fuego. La fiscalía busca establecer quién efectuó el tiro que provocó la muerte del efectivo

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Imagen dividida: a la izquierda, retrato borroso de un hombre con uniforme policial; a la derecha, una calle de tierra con el nombre C. Ghelra visible
Facundo Giménez recibió un disparo en la cabeza y murió en el Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo

Un sargento de la Policía Bonaerense fue asesinado de un tiro en la cabeza durante un allanamiento a un punto de abastecimiento de droga ubicado en el barrio Pico de Oro, en el partido de Florencio Varela. Por el momento, hay tres detenidos. Las autoridades buscan determinar si la bala que mató al efectivo salió de alguno de sus compañeros o de los aprehendidos.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el operativo fue llevado a cabo el lunes por la noche en un descampado ubicado sobre La Haya y Ginebra, en el marco de una causa por narcomenudeo. A su vez, detallaron que es una zona que ya fue allanada en varias oportunidades porque allí “hay una comunidad paraguaya que se dedica a vender droga”.

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El procedimiento, cuyo principal objetivo era identificar a “mochileros”, “soldaditos” y “satélites”, fue ordenado por el fiscal Darío Provisionato, de la UFIJ Nº 1 Descentralizada de Florencio Varela, y contó con la participación de ocho grupos comando con personal de las comisarías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª de Florencio Varela y de la DDI.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que la principal hipótesis es que los narcos habrían comenzado a disparar al advertir el movimiento policial. Producto del enfrentamiento, el sargento Facundo Giménez recibió un disparo en la cabeza. Inmediatamente, sus compañeros lo trasladaron al Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo, donde murió.

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Policía bonaerense muerto Florencio Varela
El operativo fue llevado a cabo en un descampado ubicado sobre La Haya y Ginebra, en el barrio Pico de Oro

En paralelo, los agentes continuaron con el operativo, que culminó con la detención de tres personas y un adolescente. Sin embargo, la fiscalía no adoptó temperamento con este último por tratarse de un menor no punible. Los mayores quedaron a disposición de la Justicia en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Según supo este medio hay más personas involucradas que se habrían dado a la fuga corriendo por los pastizales.

Fuentes del caso aseguraron que además se secuestraron casi 600 dosis de paco, seis celulares, tres handys, una mochila con droga y un arma de fuego. Asimismo, se incautaron las armas de fuego de 19 efectivos, ya que se busca determinar si la bala que mató a Giménez salió de la pistola de uno de sus compañeros o de la de alguno de los sospechosos.

Las mismas fuentes consultadas por Infobae indicaron que, por la reconstrucción del plan táctico se cree que “no habría posibilidad” de que un compañero lo hubiera matado. Sin embargo, no lo descartan debido a que aún resta conocer los resultados de las pericias.

La causa que investiga el homicidio del sargento Giménez se unió al expediente por narcomenudeo. En estos momentos, los investigadores buscan localizar el proyectil que terminó con la vida del efectivo. Sin embargo, no se trata de una tarea sencilla: la bala dejó un orificio de salida y deberá ser rastreada en un amplio descampado, una pieza clave para determinar de dónde provino el disparo mortal.

Policía muerto Florencio Varela
“La Justicia es una bosta”, expresó Andrea Carnet en su cuenta de Facebook (Foto/Facebook/Andrea Carnet)

A través de sus redes sociales, una compañera de la fuerza de la víctima lo despidió y apuntó contra la Justicia. “Facundo Giménez era policía, tenía 31 años y fue asesinado durante un operativo antidrogas en Florencio Varela. Pasos a seguir: lo velan, lo llevan al cementerio, le entregan una bandera a la familia y mañana se habla de otro tema. ¿Sabés por qué pasan estas cosas? Porque la Justicia es una bosta”, comienza el posteo que Andrea Carnet compartió en su cuenta de Facebook.

Y continuó: “Facundo pasará a ser un policía más caído en cumplimiento del deber y olvidado. A los políticos no les importa. Los policías están saturados de trabajo, con sueldos bajos y las dificultades de la vida cotidiana. Y a la sociedad no le importa mientras ellos no sean las víctimas”.

Por último, despidió al sargento y brindó su apoyo a los familiares de la víctima. “Me da tristeza que haya muerto tan joven. Mi más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros. Q.E.P.D., camarada”, concluyó Carnet.

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