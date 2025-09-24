Crimen y Justicia

Simularon ser pasajeros e intentaron robarle a un taxista a punta de pistola: “Transferime o te quemo”

Cuatro personas iniciaron un viaje en la zona de Plaza Matheu y, al llegar a Villa Elvira, sacaron un arma de fuego y amenazaron de muerte al conductor

El episodio comenzó cerca de las 3:50, cuando el chofer detuvo su vehículo en la intersección de 1 y 66

Un nuevo episodio de violencia se registró durante la madrugada en La Plata, cuando un taxista fue víctima de un asalto a mano armada por parte de quienes, minutos antes, se habían hecho pasar por pasajeros. “Transferíme o te quemo”, le dijeron.

El conductor, que había recogido a cuatro personas en la zona de Plaza Matheu, relató que la situación se tornó crítica al finalizar el viaje, cuando los delincuentes intentaron sustraerle dinero mediante una transferencia bancaria forzada.

El incidente se produjo cerca de las 3:50, cuando el chofer detuvo su vehículo en la intersección de 1 y 66, donde dos hombres y dos mujeres abordaron el taxi y solicitaron ser llevados hasta 2 bis y 78.

El trayecto transcurrió sin incidentes hasta que arribaron a destino. En ese momento, las dos mujeres, que según la estimación del conductor tendrían alrededor de 27 años, descendieron del automóvil. Los dos hombres permanecieron en el interior, uno en el asiento trasero y el otro en el acompañante.

Los supuestos pasajeros solicitaron ser llevados hasta 2 bis y 78 (Google Maps)

Fue entonces cuando el pasajero ubicado en la parte trasera le indicó al taxista que abonaría el viaje mediante una transferencia bancaria. El conductor, confiando en la operación, permitió que el hombre utilizara su teléfono móvil para escanear un código QR. Sin embargo, al observar la pantalla, el chofer notó que en realidad estaban intentando extraer dinero directamente de su cuenta bancaria.

Al percatarse del engaño, el taxista intentó recuperar su dispositivo, pero la situación escaló rápidamente. El delincuente, que se encontraba en el asiento trasero, extrajo un arma de fuego y la apoyó en la cabeza del conductor, exigiendo: “Transferime toda la plata o te quemo”, según consta en la denuncia presentada en la Comisaría 8ª de La Plata.

El taxista hizo la denuncia en la Comisaría 8ª de La Plata

En ese instante, el asaltante también intentó arrebatarle las llaves del vehículo, pero el taxista logró retenerlas y huyó a pie hacia la calle 1. Desde allí, activó la alarma del automóvil y solicitó auxilio al 911.

De acuerdo con la descripción aportada por la víctima, los hombres serían mayores de edad, con edades estimadas entre 24 y 30 años. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía correspondiente, que ya interviene en el caso.

Este episodio no constituye un hecho aislado en la ciudad. La denuncia del taxista se suma a la de otros conductores, incluidos varios que trabajan con aplicaciones de transporte, quienes alertaron sobre la presencia de falsos pasajeros que utilizan el mismo modus operandi para perpetrar robos.

Otro caso similar en La Plata

A finales de junio, un taxista de 64 años fue víctima de un violento ataque en la localidad de Arturo Seguí, en las afueras de La Plata. El hecho se produjo cuando estaba concluyendo un viaje y el pasajero, antes de descender, lo golpeó y apuñaló sin mediar palabra. Todo terminó con el vehículo en una zanja, tras el intento del conductor de escapar.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 419 y 151. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes policiales, la secuencia se inició en la Estación de Trenes de Villa Elisa, donde el taxista, identificado como H.E.R., levantó a una pareja que solicitó un viaje hasta la mencionada localidad al noroeste del centro de La Plata.

La esquina de Arturo Seguí, en donde ocurrió el ataque contra el taxista

La víctima, que conducía un auto Chevrolet, trasladó a los pasajeros sin sobresaltos hasta que llegaron al destino pautado, donde todo se volvió violento. La mujer descendió primero del vehículo, pero el hombre —que iba en el asiento trasero— sacó un objeto cortante y comenzó a amenazar y agredir al conductor, propinándole heridas en el rostro, el cuello y el cuero cabelludo.

Según el relato de la víctima, no pudo distinguir qué tipo de arma utilizaba el agresor. Sin embargo, optó por acelerar de manera repentina para poder escapar de la situación, pero perdió el control del vehículo y cayó en una cuneta al costado del camino.

El agresor escapó rápidamente de la zona, rompiendo una ventanilla y pinchando una de las ruedas de la unidad antes de darse a la fuga. La mujer, al igual que el individuo, desapareció de la escena, y ambos permanecen prófugos. El caso quedó bajo la órbita de la UFIJ N°9 de La Plata, que caratuló el expediente como “tentativa de robo”.

