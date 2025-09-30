Balearon a quemarropa a un hombre en La Plata y no descartan ninguna hipótesis

El hombre baleado se encuentra internado fuera de peligro en el Hospital San Martín de La Plata (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)

Un hecho de violencia se registró en La Plata cuando, en la noche de ayer lunes, la Policía Bonaerense halló a un hombre de 38 años con una herida de bala en una pierna en pleno Barrio Aeropuerto.

La víctima relató que sufrió un intento de robo, aunque los agentes mantienen abiertas otras líneas de investigación para esclarecer el hecho.

El incidente ocurrió en la calle 5 bis entre 600 y 601, donde los agentes se presentaron de inmediato tras el aviso al 911. El hombre fue atendido rápidamente por una ambulancia y trasladado al Hospital San Martín, donde lo intervinieron quirúrgicamente. Ahora, permanece internado y fuera de peligro.

La causa quedó a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría correspondiente, que comenzó con el análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y reconstruir la secuencia de los hechos. Sin embargo, hasta el momento, no se produjeron detenciones.

Según informó el portal 0221, una de las primeras versiones brindadas por la víctima a la Policía Bonaerense señaló que los atacantes intentaron robarle en la vía pública y, ante su resistencia, le dispararon en la pierna. No aportó mayores detalles sobre la identidad ni el número de los agresores, aunque indicó que el ataque se produjo cuando regresaba a su domicilio.

A pesar de que la víctima afirmó que fue un intento de robo, los investigadores analizan otras hipótesis (Gustavo Luis Gavotti)

Balearon a un joven en Rosario

A principios de este mes, en el barrio Las Flores Sur, un joven de 29 años fue atacado a balazos y recibió al menos dos impactos de arma de fuego en las inmediaciones de las calles Flor de Nácar y Violeta.

La víctima, socorrida de urgencia por familiares, fue trasladada en un vehículo particular al hospital Roque Sáenz Peña, donde permanecía internada bajo estricta observación médica y su estado de salud era grave.

De acuerdo con información difundida por Rosario3, personal de la Agencia de Investigación Criminal y del Comando Radioeléctrico arribó al lugar tras un llamado de emergencia al 911. Los agentes llevaron adelante procedimientos en la zona y lograron secuestrar dos vainas servidas y una bala, mientras que también constataron dos impactos en una vivienda cercana. Las autoridades aclararon que no pudieron determinar si los rastros en la propiedad correspondían al ataque de esa jornada o a un hecho previo.

Los uniformados no localizaron armas ni otros elementos relacionados con la agresión en la vía pública, mientras el área afectada permaneció bajo custodia policial para la realización de pericias con el fin de obtener mayores certezas sobre la secuencia de los hechos.

Los autores serían dos sujetos en moto pero hasta el momento no hay detenidos (Rosario3)

Según los testigos que declararon ante la Policía, los atacantes serían dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Honda Wave blanca, ambos con casco, lo que complicó las tareas de identificación. Los investigadores trabajaron en la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de los agresores antes y después del ataque.

El relato de los presentes indicó que la motocicleta circulaba por Flor de Nácar cuando uno de sus ocupantes descendió, caminó hasta el joven y efectuó los disparos a corta distancia. Luego, ambos escaparon de la escena a alta velocidad y tomaron rumbo por calles internas del barrio.

Hasta el momento, no existen informes oficiales sobre detenciones ni se hallaron elementos que permitan identificar a los responsables. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios Dolosos de Rosario.

Tan solo unos días antes, un ataque a tiros dejó a cinco jóvenes heridos de bala en el barrio Empalme Graneros, ubicado en la zona noroeste de la ciudad santafecina.

La balacera ocurrió cerca de las 21.30 en una cancha de fútbol ubicada en Barra al 1300 bis, en plena disputa de un partido, cuando un hombre ingresó al predio y abrió fuego contra los presentes.

De esta manera, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA)y uno al Hospital Alberdi.