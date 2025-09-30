Crimen y Justicia

Balearon a quemarropa a un hombre en La Plata y no descartan ninguna hipótesis

La víctima aseguró que quisieron robarle cuando ingresaba a su casa; sin embargo, no brindó precisiones respecto a la cantidad de agresores o datos que permitan identificar a los presuntos ladrones

Guardar
El hombre baleado se encuentra
El hombre baleado se encuentra internado fuera de peligro en el Hospital San Martín de La Plata (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)

Un hecho de violencia se registró en La Plata cuando, en la noche de ayer lunes, la Policía Bonaerense halló a un hombre de 38 años con una herida de bala en una pierna en pleno Barrio Aeropuerto.

La víctima relató que sufrió un intento de robo, aunque los agentes mantienen abiertas otras líneas de investigación para esclarecer el hecho.

El incidente ocurrió en la calle 5 bis entre 600 y 601, donde los agentes se presentaron de inmediato tras el aviso al 911. El hombre fue atendido rápidamente por una ambulancia y trasladado al Hospital San Martín, donde lo intervinieron quirúrgicamente. Ahora, permanece internado y fuera de peligro.

La causa quedó a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría correspondiente, que comenzó con el análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y reconstruir la secuencia de los hechos. Sin embargo, hasta el momento, no se produjeron detenciones.

Según informó el portal 0221, una de las primeras versiones brindadas por la víctima a la Policía Bonaerense señaló que los atacantes intentaron robarle en la vía pública y, ante su resistencia, le dispararon en la pierna. No aportó mayores detalles sobre la identidad ni el número de los agresores, aunque indicó que el ataque se produjo cuando regresaba a su domicilio.

A pesar de que la
A pesar de que la víctima afirmó que fue un intento de robo, los investigadores analizan otras hipótesis (Gustavo Luis Gavotti)

Balearon a un joven en Rosario

A principios de este mes, en el barrio Las Flores Sur, un joven de 29 años fue atacado a balazos y recibió al menos dos impactos de arma de fuego en las inmediaciones de las calles Flor de Nácar y Violeta.

La víctima, socorrida de urgencia por familiares, fue trasladada en un vehículo particular al hospital Roque Sáenz Peña, donde permanecía internada bajo estricta observación médica y su estado de salud era grave.

De acuerdo con información difundida por Rosario3, personal de la Agencia de Investigación Criminal y del Comando Radioeléctrico arribó al lugar tras un llamado de emergencia al 911. Los agentes llevaron adelante procedimientos en la zona y lograron secuestrar dos vainas servidas y una bala, mientras que también constataron dos impactos en una vivienda cercana. Las autoridades aclararon que no pudieron determinar si los rastros en la propiedad correspondían al ataque de esa jornada o a un hecho previo.

Los uniformados no localizaron armas ni otros elementos relacionados con la agresión en la vía pública, mientras el área afectada permaneció bajo custodia policial para la realización de pericias con el fin de obtener mayores certezas sobre la secuencia de los hechos.

Los autores serían dos sujetos
Los autores serían dos sujetos en moto pero hasta el momento no hay detenidos (Rosario3)

Según los testigos que declararon ante la Policía, los atacantes serían dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Honda Wave blanca, ambos con casco, lo que complicó las tareas de identificación. Los investigadores trabajaron en la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de los agresores antes y después del ataque.

El relato de los presentes indicó que la motocicleta circulaba por Flor de Nácar cuando uno de sus ocupantes descendió, caminó hasta el joven y efectuó los disparos a corta distancia. Luego, ambos escaparon de la escena a alta velocidad y tomaron rumbo por calles internas del barrio.

Hasta el momento, no existen informes oficiales sobre detenciones ni se hallaron elementos que permitan identificar a los responsables. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios Dolosos de Rosario.

Tan solo unos días antes, un ataque a tiros dejó a cinco jóvenes heridos de bala en el barrio Empalme Graneros, ubicado en la zona noroeste de la ciudad santafecina.

La balacera ocurrió cerca de las 21.30 en una cancha de fútbol ubicada en Barra al 1300 bis, en plena disputa de un partido, cuando un hombre ingresó al predio y abrió fuego contra los presentes.

De esta manera, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA)y uno al Hospital Alberdi.

Temas Relacionados

hombrebaleadoquemarropaLa Plata

Últimas Noticias

Un hombre tenía un pedido de captura activo en Rosario y cayó por robar un kiosco en Azul

Un joven de 27 años fue identificado por las cámaras de seguridad y al ser indagado en sede judicial se confirmó que tenía captura ordenada por la ley de drogas

Un hombre tenía un pedido

Destrozaron una cámara de seguridad de la Municipalidad por diversión y terminaron detenidos

La investigación de la DDI Junín permitió identificar a los jóvenes responsables del hecho vandálico. Son dos hermanos de 20 y 21 años

Destrozaron una cámara de seguridad

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la pista del caniche y cómo los investigadores llegaron a los acusados

Durante una nueva audiencia en la provincia de Salta, declararon los oficiales que investigaron el caso

Juicio por el femicidio de

El video del tiroteo entre dos familias en la manzana 26 del barrio Los Ceibos de González Catán

La Justicia investiga de oficio luego de la viralización en las redes sociales de las imágenes. La causa es por abuso de armas

El video del tiroteo entre

Le dispararon dos veces para robarle la moto en Tristán Suárez: el video

El ataque ocurrió en la Avenida Jorge Newbery, frente al Barrio Madres II, cuando dos ladrones abordaron a la víctima y tiraron al piso para amedrentarlo

Le dispararon dos veces para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre tenía un pedido

Un hombre tenía un pedido de captura activo en Rosario y cayó por robar un kiosco en Azul

Destrozaron una cámara de seguridad de la Municipalidad por diversión y terminaron detenidos

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la pista del caniche y cómo los investigadores llegaron a los acusados

Imputaron al ex concejal de La Libertad Avanza que retenía parte del salario a una mujer para exigir favores sexuales

De metalizados a transparencias, cuáles fueron las claves de la moda en los Martín Fierro de Televisión 2025

INFOBAE AMÉRICA
Manuel Borja-Villel: “El museo, si

Manuel Borja-Villel: “El museo, si no se transforma, se vuelve irrelevante”

Asesinatos, traiciones y muertes: mujeres atrapadas en casonas que ya no existen

Priscilla Presley, la adolescente que conquistó a Elvis: secretos, amores turbulentos y tragedia

Cronología de las treguas en Gaza: dos alto el fuego quebrados y “pausas tácticas” que no frenaron la guerra

En una rara aparición en la ONU, un alto diplomático norcoreano insistió en que su país no renunciará a las armas nucleares

TELESHOW
Las especiales dedicatorias de Julia

Las especiales dedicatorias de Julia Calvo e Isabel Macedo a Cris Morena en los Martín Fierro: “Gracias por no bajar los brazos”

Murió la actriz Adriana Aizemberg a los 86 años

El emotivo homenaje de los Martín Fierro a las figuras de la televisión que ya no están

Camilota habló sobre la recuperación de Thiago Medina: “Mi hermano abrió los ojos, es un verdadero milagro”

Todos de pie en el Martín Fierro para ovacionar a Mirtha Legrand por su carrera: “Esto empezó en un saloncito chiquito”